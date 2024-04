1780,96 zł dla emerytów i rencistów. Trzynastki wypłacone

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zakończył wypłaty tzw. trzynastek. Świadczenia trafiły w sumie do ponad 8,5 mln osób, czyli do wszystkich uprawnionych emerytów i rencistów. ZUS przeznaczył na ten cel 15,1 mld zł brutto.

Co to jest trzynastka?

Trzynastka przysługuje w wysokości najniższej emerytury. W tym roku wynosiła 1780,96 zł brutto. Aby ją otrzymać, nie trzeba było składać wniosku. ZUS przyznał ją automatycznie.

REKLAMA

Kiedy były wypłacane trzynastki?

Trzynastki zostały wypłacone wraz ze świadczeniem podstawowym, w terminie jego wypłaty. A te następują: 1., 6., 10., 15., 20. i 25. dnia każdego miesiąca.

Jak to wygląda w przypadku renty rodzinnej?

Jeśli renta rodzinna jest pobierana przez kilka uprawnionych osób (np. wdowa i osierocone dziecko), przysługuje jedno świadczenie pieniężne, podzielone na równe części dla wszystkich uprawnionych. Podobnie jest w przypadku zbiegu prawa do świadczeń, np. emerytury z ZUS i KRUS lub emerytury wypłacanej wraz z rentą wypadkową. Osobie uprawnionej przysługuje tylko jedna trzynastka. Jeśli świadczenia wypłacane są przez dwa różne organy emerytalno-rentowe, wtedy tę trzynastkę wypłaci ZUS.

Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne

Przysługuje osobom, które 31 marca br. mają prawo do wypłaty emerytury. To obejmuje różne rodzaje świadczeń, takie jak emerytura pomostowa, okresowa emerytura kapitałowa, emerytura częściowa, renta z tytułu niezdolności do pracy, renty dla inwalidów wojennych i wojskowych, renty wypadkowe, renty szkoleniowe, renty socjalne, renty rodzinne, rodzicielskie świadczenie uzupełniające, świadczenie pieniężne dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne oraz świadczenie i zasiłek przedemerytalny.