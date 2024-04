Jak pracują banki w weekend majowy: kiedy zrobić przelew, by trafił na czas

Ważne nie tylko dla mających do zapłaty podatek za 2023 rok w terminie do 30 kwietnia. Jeśli nie zdąży się na czas, przelew może być zaksięgowany w urzędzie skarbowym dopiero w poniedziałek 6 maja, z czym wiążą się problemy - w najlepszym razie ustawowe odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych. Oto co trzeba wiedzieć o pracy systemu przelewów międzybankowych w dniach 30 kwietnia - 5 maja, a więc w pierwszy długi weekend majowy 2024 roku.

Terminowe przelewy: jak pracują banki w pierwszą majówkę

Przelew z 2 maja może trafić do odbiorcy dopiero 6 maja

Przelew natychmiastowy w dniach 1-5 maja 2024 roku W tym okresie banki, podobnie jak większość instytucji, pracują w niestandardowych godzinach. W dni ustawowo wolne od pracy zmienia się również sposób funkcjonowania systemów rozliczeniowych Elixir i Euro Elixir. Dlatego o terminowych płatnościach warto pomyśleć z odpowiednim wyprzedzeniem. Alternatywą jest skorzystanie z przelewów natychmiastowych w systemie Express Elixir, który jest dostępny dla klientów banków także w dni świąteczne, ale w większości przypadków wiążą się z tym opłaty, z których standardowe przelewy najczęściej są zwolnione. Terminowe przelewy: jak pracują banki w pierwszą majówkę Rozliczenia w systemie Elixir realizowane są standardowo w czasie jednej z trzech sesji odbywających się w dni robocze, w godzinach: 9:30, 13:30 i 16:00. Odstępstwem od tego standardu są dni ustawowo wolne od pracy. W najbliższą środę, 1 maja, system Elixir będzie miał przerwę w funkcjonowaniu. Przelewy, które zlecimy po godzinie 16.00 we wtorek, 30 kwietnia, zostaną rozliczone w trakcie porannej sesji kolejnego dnia roboczego, czyli w czwartek, 2 maja. Przelew z 2 maja może trafić do odbiorcy dopiero 6 maja W piątek, 3 maja, system Elixir nie będzie funkcjonował. Trzeba zatem pamiętać, że przelewy które zlecimy 2 maja po godzinie 16:00, trafią na konta odbiorców w poniedziałek, 6 maja. System Euro Elixir, w którym rozliczane są przelewy w walucie euro (krajowe i transgraniczne) będzie miał przerwę w działaniu jedynie w środę, 1 maja, ponieważ jest to dzień wolny także w krajach Unii Europejskiej. W dniach 2 maja oraz 3 maja system Euro Elixir będzie funkcjonował w standardowym trybie. Przelew natychmiastowy w dniach 1-5 maja 2024 roku Niezależnie od świątecznej przerwy w działaniu sesyjnych systemów rozliczeniowych, do dyspozycji klientów banków pozostaje system przelewów natychmiastowych Express Elixir. System działa w trybie ciągłym – 24/7/365, także w weekendy i święta, umożliwiając przesyłanie środków w polskiej walucie pomiędzy rachunkami prowadzonymi w różnych bankach. Informacje o dostępności usługi w poszczególnych bankach publikujemy na stronie: https://www.expresselixir.pl/tabela-dostepnosci.