Pewność siebie to fundament sukcesu zawodowego. Jednak nawet pewne siebie kobiety tracą ją w zawodowych kontaktach z mężczyznami, dlaczego

Prawie połowa młodych Polek nie czuje się kompetentna w sytuacjach zawodowych, mimo odpowiednich kwalifikacji. To głównie efekt nie braku formalnych kompetencji, ale pewności siebie. Bez niej zaś nie da się osiągnąć stabilnych sukcesów zawodowych.

Aż 75 proc. badanych kobiet uważa, że pewność siebie jest niezbędna do osiągnięcia sukcesu zawodowego. Jednocześnie niemal trzy na cztery młode Polki zrezygnowały z działania ze względu na brak pewności siebie.

Pewne siebie kobiety tracą pewność w kontaktach z mężczyznami

Jednocześnie co czwarta respondentka badania często czuje się mniej pewna siebie w kontaktach zawodowych z mężczyznami niż z kobietami.

Mimo to jedynie 16 proc. ankietowanych korzysta z narzędzi wspierających budowanie pewności siebie. Wyniki badania towarzyszą kampanii Power Talk, której celem jest wspieranie młodych kobiet i pomoc w budowaniu ich poczucia własnej wartości.

Z deklaracji badanych wynika, że 29 proc. respondentek często lub bardzo często ma poczucie braku bycia kompetentnymi w sytuacjach zawodowych, mimo posiadania odpowiednich kwalifikacji.

Odczucie to towarzyszy blisko połowie (48 proc.) badanych kobiet z najmłodszej grupy w wieku 18-24 lata, dopiero wchodzących na rynek pracy.

Również 29 proc. respondentek często lub bardzo często czuje się mniej pewna siebie w kontaktach zawodowych z mężczyznami niż kobietami. Szczególnie dotyczy to najmłodszej grupy badanych, w wieku 18- 24 lata, która dopiero wchodzi na rynek pracy – deklaruje to 47 proc. z nich.

Kobiety: zawsze warto inwestować w swoją pewność siebie

Aż 85 proc. respondentów jest zdania, że warto inwestować w budowanie pewności siebie, a wśród kobiet 89 proc.

Jednocześnie jedynie 16 proc. badanych Polaków deklaruje, że korzysta z narzędzi wspomagających budowanie pewności siebie.

Najczęściej są to poradniki i książki z zakresu rozwoju osobistego – (43 proc.), praca z psychologiem (35 proc.) oraz kursy i szkolenia z rozwoju osobistego (30 proc.).

Kobiety znacznie częściej od mężczyzn (51 proc. w porównaniu do 33 proc.) korzystają z poradników i książek z zakresu rozwoju osobistego, jako narzędzi do budowania pewności siebie.

– Pewność siebie, oparta na zdrowych filarach, jest kluczowym elementem budowania przyszłości na własnych zasadach. A jedynie działanie na własnych zasadach może przynieść poczucie spełnienia i tak zwany sukces – mówi Olga Kozierowska, prezeska Fundacji WłączeniPlus i twórczyni Sukcesu Pisanego Szminką.

– Pewność tę można rozwijać poprzez uczestnictwo w programach wsparcia, dlatego osobiście angażuję się w prowadzenie warsztatów Power Talks, wykorzystując swoje doświadczenia prywatne i zawodowe – dodaje Olga Kozierowska.

Pewność siebie: jakie ma znaczenie dla osiągnięcia sukcesu zawodowego

Aż 73 proc. ankietowanych uważa, że pewność siebie jest niezbędna do osiągnięcia sukcesu zawodowego. Tego zdania są także trzy na cztery badane Polki.

Okazuje się, że do wniosku, że pewność siebie jest istotna w budowaniu sukcesu zawodowego, dochodzimy z czasem i zdobytym doświadczeniem. W grupie w wieku 18-24 lata uważa tak 64 proc. respondentów, w grupach między 25 a 54 lata ok. 72 proc. badanych, podczas gdy już 83 proc. ankietowanych powyżej 55 roku życia jest tego zdania.

– Pewność siebie jest kluczowa w budowaniu efektywnych relacji zawodowych. Młode kobiety, które czują się pewnie, łatwiej nawiązują kontakty z współpracownikami, co przekłada się na lepszą współpracę w zespole – wyjaśnia Natalia Kacprzak, Brand Business Leader Kérastase w Polsce i Krajach Bałtyckich.

Badanie przeprowadzone zostało przez Socjolożki.pl w ramach akcji Power Talks, której celem jest wspieranie młodych kobiet i pomoc w budowaniu ich poczucia własnej wartości.

Przy okazji kampanii Sukcesu Pisanego Szminką (Fundacja WłączeniPlus) oraz marki Kérastase odbędą się bezpłatne sesje inspirujące dla młodych kobiet, które odbędą się już 23 października w Poznaniu oraz 6 listopada w Sopocie.

– Warsztaty organizujemy pro publico bono, kierując się zasadą „podaj dalej”. Od uczestniczek warsztatów oczekujemy jedynie przekazania pozyskanej wiedzy następnej osobie, której jest ona potrzebna – dodaje Olga Kozierowska.