To już koniec tajemnic płacowych. Pracodawcy ujawnią wynagrodzenia pracowników, zrobią to z podziałem na płeć

Choć ekolodzy wieszczą, że piece gazowe pójdą do likwidacji śladem kopciuchów, to jednak radykalne rozwiązania, typu - zakaz, nie tak szybko. To co realne w najbliższej przyszłości, to opłata za emisję, która podwyższy koszt ogrzewania. Ale taką opłatę będą musieli wnosić wszyscy, których domy nie są ogrzewane w stu procentach ekologicznie czyli nie są zeroemisyjne.