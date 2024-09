Płaca minimalna 2025: Ile wyniesie na rękę, czyli netto?

Płaca minimalna w 2025 roku wzrośnie do 4666 zł brutto, czyli 3510,92 netto, na rękę. Rząd zdecydował się podnieść nieco minimalne wynagrodzenie na przyszły rok, w stosunku do wcześniejszej zapowiedzi. Choć Rada Dialogu Społecznego nie doszła do porozumienia w tej sprawie, Rada Ministrów podjęła decyzję, która pozytywnie zaskoczyła wielu pracowników.

Płaca minimalna na 2025 rok będzie ustalona na podstawie propozycji zawartej w projekcie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2025 r. Projekt ten właśnie ujrzał światło dzienne. Jest pozytywne zaskoczenie, bo zapowiedzi wskazywały na to, że podwyżka będzie mniejsza.

REKLAMA

Rząd podjął decyzję w sprawie wysokości płacy minimalnej i minimalnej stawki godzinowej w 2025 roku, będzie 4666 zł i 30,50 zł

Wyjaśnijmy, że w świetle przepisów ustawy, w przypadku gdy wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej na rok następny nie zostaną uzgodnione w ramach Rady Dialogu Społecznego, decyzję w tym zakresie podejmuje Rada Ministrów w drodze rozporządzenia. W ustawowym terminie nie doszło do porozumienia na forum Rady Dialogu Społecznego, a zatem w przedmiotowym projekcie zaproponowano ustalenie następujących wysokości obowiązujących od dnia 1 stycznia 2025 r.:

minimalnego wynagrodzenia za pracę w kwocie 4666 zł,

minimalnej stawki godzinowej w kwocie 30,50 zł.

Wysokości są zatem wyższe niż zaproponowane Radzie Dialogu Społecznego do negocjacji (były to odpowiednio 4626 zł i 30,20 zł). Proponowane kwoty (4666 zł i 30,50 zł) to minimalne wartości, odpowiednio, wynagrodzenia za pracę oraz stawki godzinowej, które będą obowiązywać od dnia 1 stycznia 2025 r. Minimalna wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę została ustalona w oparciu o warunki określone w art. 5 ustawy, tj.:

zwiększenie ostatecznej kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na 2024 r. (obowiązującej od dnia 1 lipca) o prognozowany na 2025 r., w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025, wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem (105 %),

zastosowanie wskaźnika weryfikacyjnego (1,0334) z tytułu różnicy między rzeczywistym (111,4 %) a prognozowanym1) (107,8 %) wzrostem cen w 2023 r.

Relacja minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2025 roku do prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce

REKLAMA

Z uwagi na fakt, że wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2024 r. (4300 zł), od której jest obliczana wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę na 2025 r., jest wyższa niż połowa przeciętnego wynagrodzenia w I kwartale 2024 r. (8147,38 zł), przy obliczaniu minimum płacowego w 2025 r. nie uwzględnia się 2/3 prognozowanego realnego przyrostu PKB.

Relacja proponowanego minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2025 r. (4666 zł) do prognozowanego na 2025 r. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (8673 zł) wynosi 53,83 %. Dzięki wzrostowi minimalnego wynagrodzenia za pracę zostanie zachowana siła nabywcza dochodów pracowników otrzymujących najniższe wynagrodzenia.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Płaca minimalna w 2025 roku wyniesie 4666 zł brutto - ile to jest netto, czyli na rękę?

Propozycja rządowa, uwzględniona już w ostatecznym projekcie rozporządzenia, będzie więc na poziomie 4666 zł. Takie rozwiązanie wejdzie w życie. Kwota 4666 zł jest to oczywiście kwota brutto, a zatem nie jest to wynagrodzenie, które trafi do pracowników. Natomiast kwota netto, czyli „na rękę”, to wynagrodzenie minimalne w 2025 roku w wysokości 3510,92, od wynagrodzenia brutto trzeba bowiem odjąć:

składkę emerytalną - 455,40 zł

składkę rentową - 69,99 zł

składkę na ubezpieczenie chorobowe - 114,32 zł

składkę na ubezpieczenie zdrowotne - 362,37

zaliczkę na podatek dochodowy – 153 zł