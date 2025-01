PFRON wprowadza rekordowe dofinansowania do wynagrodzenia pracownika z niepełnosprawnością. Sprawdź nowe stawki!

Od 2 stycznia 2025 r. pracodawcy mogą składać wnioski o zwiększone dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnościami. Zmiany, wynikające z ustawy z 5 grudnia 2024 r., przewidują wyższe kwoty wsparcia, szczególnie dla osób z poważnymi schorzeniami. Dowiedz się, jakie są nowe stawki i jak złożyć wniosek!

Ustawa z dnia 5 grudnia 2024 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zwiększyła miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika z niepełnosprawnością, które wypłacamy pracodawcy1. PFRON informuje, że dofinansowanie to dla całego etatu aktualnie wynosi:

REKLAMA

2 760 zł – dla pracowników ze znacznym stopniem niepełnosprawności;

– dla pracowników ze znacznym stopniem niepełnosprawności; 1 550 zł – dla pracowników z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;

– dla pracowników z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności; 575 zł – dla pracowników z lekkim stopniem niepełnosprawności.

Dla osób z orzeczonymi chorobami psychicznymi, upośledzeniem umysłowym, całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, epilepsją oraz niewidomych, kwoty te zwiększa się o:

1 380 zł – dla pracowników ze znacznym stopniem niepełnosprawności (w sumie dofinansowanie to będzie wynosić 4140 zł);

– dla pracowników ze znacznym stopniem niepełnosprawności (w sumie dofinansowanie to będzie wynosić 4140 zł); 1 035 zł – dla pracowników z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (w sumie dofinansowanie to będzie wynosić 2585 zł);

– dla pracowników z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (w sumie dofinansowanie to będzie wynosić 2585 zł); 690 zł – dla pracowników z lekkim stopniem niepełnosprawności (w sumie dofinansowanie to będzie wynosić 1265 zł).

Wynagrodzenia pracownika z niepełnosprawnością. Od kiedy można składać wnioski z nowymi kwotami dofinansowania?

Wnioski z nowymi kwotami można składać w SODiR2 od 2 stycznia 2025 r., z możliwością korygowania dokumentów za okresy od lipca 2024 r. Wnioski i korekty papierowe z nowymi kwotami można składać od 1 stycznia 2025 r.

Korekty od lipca 2024 r. składacie Państwo na tych samych zasadach co wszystkie korekty związane z załącznikiem INF-D-P. Zatem korekta będzie zawierać cały komplet dokumentów:

wniosek Wn-D,

załącznik/i INF-D-P oraz

załącznik INF-O-PP lub INF-O-PR (jeśli wymagany dla danego pracodawcy).

REKLAMA

Jeśli będziecie Państwo składać wnioski lub korekty wniosków za okresy od lipca 2024 r. w wersji papierowej, to musicie w pozycji 51 w załączniku INF-D-P uwzględniać już nowe kwoty dofinansowania. Natomiast w Systemie Obsługi Dofinansowań i Refundacji, to system będzie podstawiał nowe kwoty dofinansowania w pozycji 51 w załączniku INF-D-P po wpisaniu etatu pracownika w odpowiednim stopniu niepełnosprawności w pozycjach od 21 do 44.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Pracodawcy, którzy składają wnioski i korekty papierowo, przekazują dokumenty (o ile nie są to dokumenty pierwszorazowe – zgłoszeniowe), jak zwykle, do właściwych Oddziałów PFRON.

Import plików do SODiR z systemu kadrowo-płacowego

REKLAMA

Zmiana wysokości kwot dofinansowania to także nowa wersja załącznika INF-D-P, która jest określana przy imporcie dokumentów do SODiR z Państwa systemu kadrowo-płacowego. Dotąd obowiązywała 9 wersja załącznika INF-D-P, a teraz będzie 10 wersja. Poza wzorem ustalania kwoty dla pozycji 51 w załączniku INF-D-P nic się nie zmieni, ale pliki xml przygotowane w zewnętrznym systemie kadrowo-płacowym powinny odnosić się do wersji 10 załącznika INF-D-P. Między innymi nazwa pliku xml z załącznikiem INF-D-P zawiera w sobie wersję załącznika. Dzięki oznaczeniu wersji jako 10, SODiR będzie wiedział, jak po dokonaniu importu wyliczyć kwotę dofinansowania w pozycji 51.

Dlatego musicie Państwo najpierw dostosować swoje systemy kadrowo-płacowe do wersji 10 załącznika INF-D-P (lub zgłosić takie dostosowanie do właściwych podmiotów), a następnie zaimportować przygotowane pliki w odpowiednich wersjach do SODiR. Poniżej załączamy dokumentację istotną przy imporcie plików:

Gdzie szukać więcej informacji w sprawie składania wniosków z nowymi kwotami dofinansowania?

Jeżeli będziecie mieć Państwo pytania w sprawie składania wniosków z nowymi kwotami dofinansowania, prosimy o kontakt z nami pod numerem telefonu: (22) 581-84-10 wew. 1. Infolinia dostępna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00. Możecie Państwo do nas również pisać w tej sprawie:

na adres: sod@pfron.org.pl lub

w SODiR w module ‘Korespondencja’

Przypisy:

1 Na podstawie art. 26a-26c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2024 r., poz. 44, ze zm.).

2 System Obsługi Dofinansowań i Refundacji.