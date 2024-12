Polacy choć zadowoleni z własnej płacy, zazdroszczą wynagrodzeń kolegom i ciągle wypatrują konkurencyjnych ofert

Dla polskich i europejskich pracowników konkurencyjna oferta wynagrodzenia to najczęstszy powód zmiany miejsca zatrudnienia. Pracownicy w Polsce pozytywnie wyróżniają się na tle kolegów z innych krajów. Są zadowoleni z wynagrodzenia, mają pełną wiedzę o swojej płacy, ale nie rezygnują z przeglądania konkurencyjnych ofert.

Z badań przeprowadzonych przez SD Worx wynika, że choć aż połowa (51 proc.) polskich zatrudnionych jest zadowolona ze swojego pakietu wynagrodzeń, to niemal tyle samo ankietowanych nie uważa go za sprawiedliwy w porównaniu z tym, co otrzymują inni zatrudnieni w ich firmach.

Pracownicy w Polsce zadowoleni z wynagrodzeń, ale i tak zazdroszczą płacy kolegom, interesują się konkurencyjnymi ofertami

SD Worx, w nowym badaniu Navigator przepytał grupę 18 tys. pracowników zatrudnionych w ponad 5 tys. firm z 18 krajów europejskich na temat ich emocji, odczuć i wiedzy dot. otrzymywanych przez nich wynagrodzeń. Z zebranych danych wynika, że polscy pracownicy są najbardziej zadowoleni z wysokości swoich świadczeń i najlepiej oceniają politykę wynagrodzeń w swoich firmach.

Jak komentuje Paulina Zasempa, People Country Lead w SD Worx Poland, aż 26,5 proc. europejskich pracowników nie ma pełnego obrazu dot. wartości wszystkich składowych swojego wynagrodzenia, co może mieć istotny wpływ na ich ocenę warunków zatrudnienia. Jedynie 40 proc. zdaje sobie sprawę z tego, ile naprawdę zarabia.

Na tym tle polskie firmy pozytywnie się wyróżniają – świadomość pełnej i realnej wartości wynagrodzenia deklaruje aż 60 proc. zatrudnionych, czyli najwięcej w Europie.

– Z naszych badan przeprowadzonych wśród pracowników wynika, że choć to właśnie wynagrodzenie pozostaje kluczowym czynnikiem przy wyborze pracodawcy, to nawet najbardziej konkurencyjne pensje i pakiety benefitów nie zaspokoją potrzeby poczucia bezpieczeństwa i satysfakcji pracowników, jeśli nie towarzyszy im klarowna, otwarta i spójna komunikacja na temat polityki wynagradzania i nagradzania w firmie – mówi Paulina Zasempa.

Ile zarabia i dlaczego tyle: pracownicy w Polsce mają dostateczną wiedzę o swojej płacy i konstrkcji wynagrodzenia

Polscy pracownicy najczęściej w Europie wskazywali też, że ich organizacja zapewnia im „dokument z zestawieniem całkowitego wynagrodzenia, podsumowaniem wartości pakietu wynagrodzeń, w tym jego składników” (57 proc.) oraz są „usatysfakcjonowani z polityki wynagrodzeń i jej transparentności” (51,3 proc.).

Wyżej od europejskiej średniej wypada również zadowolenie polskich zatrudnionych z wysokości ich wynagrodzenia na tle pensji i benefitów innych zatrudnionych w ich firmie. Tylko 43 proc. europejskich pracowników uważa swój pakiet wynagrodzenia za godziwy w porównaniu z płacami innych zatrudnionych w ich firmie, a 26 proc. z nich uważa, że są wynagradzani gorzej od innych. Z kolei w Polsce niemal połowa pracowników (48 proc.) jest zadowolona, a tylko 22,5 proc. uważa, że zarabia mniej niż inne osoby pracujące w tej samej organizacji. Jednak znacznie większe od nas poczucie sprawiedliwości mają zatrudnieni w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Irlandii i Austrii.

– Brak poczucia sprawiedliwości wynikający z rozbieżności w wysokości wynagrodzeń albo nawet podejrzenia pracowników, że takie nierówności istnieją, mogą nie tylko nadwyrężyć zaufanie do pracodawcy, ale też odbić się na codziennym funkcjonowaniu firmy i zespołów – tłumaczy Paulina Zasempa.

–Choć jawność płac i antydyskryminacyjna, dążąca do niwelowania luki płacowej polityka firm są tym, do czego powinny dążyć wszystkie organizacje, to jednak nie rozwiążą one wszystkich problemów. Komunikacja i zaangażowanie specjalistów ds. HR w codzienny kontakt z zatrudnionymi, by na bieżąco wyjaśniać wszelkie wątpliwości, powinny być podstawą każdego procesu. Warto, by to właśnie zadania dotyczące komunikacji wewnętrznej – a nie tabelki i druczki – były na liście priorytetów działu kadr i płac – dodaje ekspertka.