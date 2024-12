Już wiadomo, ile zapłacimy za gaz w 2025 roku. Zatwierdzili wyższe ceny. Rachunki ostro pójdą w górę

Inflacja, coraz wyższe ceny w sklepach, niejeden domowy budżet zaczyna pękać w szwach. To jednak nie koniec drenażu naszych portfeli. Teraz są kolejne hiobowe wieści. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził nowe gazowe taryfy dystrybucyjne. Od stycznia dostaniemy wyższe rachunki za gaz.

Gdzie nie spojrzeć, wszystko idzie w górę. Podwyżki cen osaczają nas z każdej strony. Teraz domowe budżety będą musiały znieść kolejne obciążenie. Od nowego roku wzrosną nasze rachunki za gaz

Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził taryfę dystrybucyjną dla Polskiej Spółki Gazownictwa na 2025 rok. Należąca do Orlenu spółka jest operatorem systemu dystrybucyjnego. Za pośrednictwem stu tysięcy kilometrów instalacji dostarcza gaz do 7,5 mln klientów.

Nowe gazowe taryfy dystrybucyjne

Wedle nowej taryfy opłaty dystrybucyjne wzrosną o 24,7 proc. w stosunku do stawek z taryfy nr 12, z wyłączeniem stawek dla gazu koksowniczego. - W konsekwencji od początku 2025 roku rachunki za gaz dla najpopularniejszych grup taryfowych wzrosną od około 2 zł 60 gr do niespełna 30 zł miesięcznie - podaje Urząd.

Z kolei taryfa na sprzedaż gazu dla spółki PGNiG Obrót Detaliczny będzie obowiązywać w połowie 2025 roku. Ta taryfa została zatwierdzono już czerwcu 2024 roku.

O ile faktycznie wzrosną ceny gazu?

Jak wyjaśnia Urząd Regulacji Energetyki, całkowita wysokość rachunku za gaz zależy od kosztu zakupu oraz dystrybucji gazu. W 2025 roku taryfa dystrybucyjna w grupach W-1.1 (używający gazu do gotowania posiłków), W-2.1 (wykorzystujące gaz do podgrzewania wody) oraz W-3.6 (wykorzystujący gaz do ogrzewania domu) będzie odpowiadać za ok. 25-36 proc. ceny na rachunku za gaz. Ponadto od stycznia zostaną odmrożone stawki opłaty abonamentowej.

Tym samym w stosunku do stawek z drugiej połowy 2024 roku, odbiorcy grupy W-1.1zapłacą o 7,84 proc. więcej, odbiorcy grupy W-2.1; 5,36 proc. więcej, a odbiorcy grupy W-3.6; 5,25 proc. Więcej - podaje Urząd.

Kiedy uwolnienie cen gazu

Jak przypomina serwis uperbiz.se.pl, taryfy będą zatwierdzane przez URE po raz ostatni na 2027 roku, wtedy ma też nastąpić uwolnienie cen gazu. Regulacji podlegać będą jedynie taryfy za korzystanie z infrastruktury gazowej.