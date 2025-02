Wzrost wynagrodzeń o 5-7 proc. dla ponad 630 tys. pracowników, z wyrównaniem od 1 stycznia 2025 r. Kwoty podwyżek średnio od 317,73 do 476,19 zł [wynagrodzenia zasadniczego – od 239 do 296 zł]

Zgodnie z ustawą budżetową na rok 2025 oraz ustawą o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2025 – średnie wynagrodzenia nauczycieli wzrosną, w tym roku, o 5 do 7,30 proc. (co stanowi odpowiednio wzrost średnich płac o 317,73 do 476,19 zł). Podwyżki obejmą jednak nie tylko średnie wynagrodzenia nauczycieli, ale również wynagrodzenia zasadnicze (będące częścią składową tych pierwszych), w przypadku których – zgodnie z projektem rozporządzenia Ministra Edukacji – wzrost będzie oscylował od 239 do 296 zł.