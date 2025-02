5153 zł brutto minimalnego wynagrodzenia. Projekt trafił do opiniowania. Trwają prace nad wprowadzeniem zmian. Od kiedy będą obowiązywały?

Do opiniowania trafił projekt rozporządzenia zmieniający minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Jak z niego wynika, będą one wynosiły od 5153 zł do 6211 złotych brutto. Co to oznacza w praktyce i od kiedy będą obowiązywały zmiany?

Minimalne wynagrodzenie nauczycieli już niedługo się zmieni

Temat wynagrodzeń nauczycieli nie tyle powraca, co niezmiennie jest przedmiotem negocjacji i prac rządzących. We wtorek, 4 lutego 2025 roku do opiniowania trafił projekt rozporządzenia Ministra Edukacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy. Z czego wynika potrzeba kolejnej zmiany? Jest ona konieczna ze względu na wzrost od 1 stycznia 2025 r. średnich wynagrodzeń nauczycieli. Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy budżetowej na rok 2025 z 9 stycznia 2025 r. kwota bazowa dla nauczycieli została ustalona w wysokości 5434,82 zł, co oznacza wzrost o 5 proc. w stosunku do kwoty bazowej obowiązującej od 1 stycznia 2024 r. Z kolei zgodnie z art. 3 ustawy z 21 listopada 2024 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2025, w roku 2025 średnie wynagrodzenie nauczycieli zwiększa się o 2,308%.

Od 5153 zł do 6211 złotych brutto od 1 stycznia 2025 roku. Będzie też wyrównanie

Projekt rozporządzenia przewiduje zmianę tabeli stanowiącej załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy, w której określono wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego. Zostaną one zwiększone o 5 proc. w stosunku do minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego obowiązujących od 1 stycznia 2024 r.

Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli posiadających tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym (w pierwszej grupie zaszeregowania) mają wzrosnąć o:

- 245 złotych dla nauczycieli nieposiadających stopnia awansu zawodowego (nauczycieli początkujących);

- 253 złote dla nauczycieli mianowanych;

- 296 złotych dla nauczycieli dyplomowanych.

W przypadku nauczycieli posiadających tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego, tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym, tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych lub pozostałe wykształcenie (w drugiej grupie zaszeregowania) minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego wzrosną:

- o 239 złotych dla nauczycieli nieposiadających stopnia awansu zawodowego (nauczycieli początkujących);

- o 246 złotych dla nauczyciela mianowanego;

- o 257 złotych dla nauczyciela dyplomowanego.

W wyniku zmian wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli z tytułem zawodowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym będzie wynosiła:

- 5153 złote w przypadku nauczycieli nieposiadających stopnia awansu zawodowego (nauczycieli początkujących),

- 5310 złotych w przypadku nauczycieli mianowanych,

- 6211 złotych w przypadku nauczycieli dyplomowanych.

W grupie nauczycieli posiadających tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego, tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym, tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych, pozostałe wykształcenie, kwoty te będą wynosiły odpowiednio: 5027 złotych, 5156 złotych i 5405 złotych.

Nowe stawki mają obowiązywać z mocą od 1 stycznia 2025 roku, a więc nauczyciele otrzymają wyrównanie.