8613,14 zł miesięcznie! Pensje rosną, ale rynek pracy zaczyna hamować

Średnia pensja w firmach wzrosła o 7,9% i wyniosła w lutym 8613,13 zł brutto. To dobra wiadomość, ale jednocześnie zatrudnienie spada, a presja na podwyżki słabnie. Czy to koniec ery szybkiego wzrostu wynagrodzeń? Eksperci ostrzegają: rynek pracy może czekać trudny zwrot!

Główny Urząd Statystyczny podał, że przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2025 r. wyniosło 8613,13 zł brutto, co oznacza wzrost o 7,9% rok do roku. Choć pensje nadal rosną, tempo podwyżek wyhamowuje, a zatrudnienie spada – o 0,9% w porównaniu z ubiegłym rokiem. Eksperci przewidują dalsze osłabienie presji płacowej i możliwe trudności na rynku pracy. Czy to sygnał nadchodzących zmian dla pracowników i firm? Wzrost pensji może zwolnić, a niektóre branże już odczuwają przesilenie. Sprawdź, co oznaczają te zmiany dla gospodarki i twojej wypłaty!

GUS: przeciętne wynagrodzenie miesięczne w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 8613,13 zł

Główny Urząd Statystyczny poinformował w komunikacie z dnia 20 marca br., że przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w lutym 2025 r. wyniosło 8613,13 zł, co oznacza wzrost rok do roku o 7,9 proc. Natomiast przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 6 451,5 tys. etatów i było o 0,9% niższe niż przed rokiem.

Mimo spadku poziomu zatrudnienia i wolniejszej niż ubiegłoroczna dynamiki wynagrodzeń, rynek pracy jest nadal najstabilniejszym elementem gospodarki - ocenił najnowsze dane GUS Mariusz Zielonka z Konfederacji Lewiatan.

Podstawa prawna Sektor przedsiębiorstw obejmuje podmioty zatrudniające powyżej dziewięciu osób.

Nadchodzi zmniejszenie presji płacowej w przedsiębiorstwach

Według Mariusza Zielonki wzrost wynagrodzeń poniżej 8 proc. to "w zasadzie potwierdzenie oczekiwań, że w tym roku płace nie będą rosły w tempie z minionego roku". "Oznacza to też, że w najbliższych miesiącach możemy się spodziewać niższej dynamiki wzrostu cen, a także zmniejszenia presji płacowej w przedsiębiorstwach" - podkreślił.

W ocenie analityka widać, że "wzrost płacy minimalnej zwiększa presję na wzrost wynagrodzeń w ogóle", gdyż płace rosną szybciej w branżach, w których występuje przewaga udziału płacy minimalnej w ogóle wynagrodzeń, np. administrowaniu i usługach.

Zatrudnienie pod kreską: kolejny miesiąc spadku, mimo to rynek pracy to wciąż najstabilniejszy element gospodarki

"Optymizm ucieka też z rynku pracy. Zatrudnienie kolejny miesiąc odnotowało spadek zbliżony do 1 proc. Dodatkowo według wstępnych danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nastąpił kolejny wzrost stopy bezrobocia" - dodał przedstawiciel Konfederacji Lewiatan. W jego ocenie "dobra passa zaczyna się odwracać", choć rynek pracy to nadal najstabilniejszy element gospodarki.

Zielonka zwrócił uwagę, że od kilku miesięcy można zaobserwować poważne przesilenie na rynku IT. "Wynagrodzenia w tej branży są oczywiście najwyższe, podaż pracy jest bardzo duża, ale najniższy jest wzrost produktywności" - zaznaczył. Według niego skutkuje to blisko dwukrotnie niższym wzrostem wynagrodzenia średniego w tej branży.

Dynamika wynagrodzeń będzie dalej hamować

Eksperci Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE) skomentowali dane GUS o wynagrodzeniach w ten sposób: "Tempo wzrostu wynagrodzeń w lutym spowolniło z 9,2 proc. do 7,9 proc. To głównie efekt mniejszej skali podwyżki płacy minimalnej (9 proc. wobec 20 proc. w 2024 r.) oraz słabszej koniunktury. W kolejnych miesiącach dynamika wynagrodzeń będzie dalej hamować, ale realne płace nadal przewyższać będą inflację."

"NBP prognozuje, że w 2025 r. dynamika wynagrodzeń w gospodarce narodowej wyniesie 8,9% wobec 13,7% w 2024 r. Oznacza to wolniejszy, ale wciąż realny wzrost dochodów pracowników – o około 4 pp. Firmy optymalizują koszty, co ogranicza presję płacową, jednak wzrost wynagrodzeń pozostaje podwyższony na tle historycznych odczytów" - pisze na platformie "X" Polski Instytut Ekonomiczny.

Spowolnienie płac jako jeden z elementów, który może zdecydować o obniżce stóp procentowych

Ekonomiści ING Economics Poland równie komentują: "W lutym wzrost płac wyhamował do 7,9%r/r. Dwucyfrowe wzrosty już za nami. Zatrudnienie w dół o 0,9%r/r. Względem stycznia liczba etatów obniżyła się o 3tys. Wzrost płac pozostanie jednocyfrowy na przestrzeni 2025, a stabilizacja poziomu zatrudnienia powinna pozwolić rocznym dynamikom wyjść „nad kreskę” przed końcem tego roku".

Zdaniem ekspertów z ING "Ogólna wymowa lutowych danych sugeruje, że w RPP możemy widzieć więcej łagodnych głosów:

niższa ścieżka inflacji i CPI w gru-25 około 3,4%r/r zamiast 4,8%r/r NBP pokazał w projekcji

inflacja bazowa na początku roku 0,4pp niżej od projekcji NBP

spowolnienie płac

powolne odbicie gospodarki po nieco mocniejszym końcu roku, tendencja widoczna w danych z Polski i regionu

to oznacza, że z jastrzębich jaj w RPP może wykluć się więcej gołębi

rosną szanse na cięcia stóp, naszym zdaniem 100pb w 2025."

Wynagrodzenia 2025. Rozliczanie płac w praktyce

Czy pracownicy powinni obawiać się stagnacji płacowej?

Obserwowane spowolnienie dynamiki wynagrodzeń może sugerować, że era dynamicznych podwyżek powoli dobiega końca. Jeszcze niedawno wzrost płac był napędzany wysoką inflacją oraz rosnącymi oczekiwaniami pracowników, jednak obecnie rynek pracy przechodzi w fazę stabilizacji. O ile pensje wciąż rosną, to w coraz wolniejszym tempie, a ich wysokość coraz częściej zależy od kondycji finansowej danej firmy i konkretnego sektora gospodarki.

Eksperci podkreślają, że w najbliższych miesiącach podwyżki mogą być przyznawane bardziej selektywnie. Pracodawcy, którzy do tej pory byli zmuszeni do regularnego zwiększania wynagrodzeń w celu zatrzymania pracowników, teraz będą bardziej ostrożni. Wysokość podwyżek może być uzależniona od wyników finansowych firm, efektywności pracowników oraz ich umiejętności. Oznacza to, że osoby zajmujące kluczowe stanowiska lub posiadające unikalne kompetencje mogą nadal liczyć na wzrost pensji, podczas gdy w mniej strategicznych sektorach wynagrodzenia mogą pozostać na niezmienionym poziomie.

Choć stagnacja płacowa nie musi oznaczać spadku wynagrodzeń, może prowadzić do sytuacji, w której realna siła nabywcza pensji będzie malała w wyniku rosnących kosztów życia. Dlatego tak ważne jest świadome zarządzanie swoją ścieżką zawodową i aktywne poszukiwanie sposobów na zwiększenie swojej wartości na rynku pracy.

Tabela: Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w Polsce w latach 2024-2025

Oto tabela z przeciętnymi miesięcznymi wynagrodzeniami brutto w sektorze przedsiębiorstw w Polsce w latach 2024-2025. Na podstawie danych GUS o przeciętnym niezatrudnieniu, po przeliczeniu wymiarów etatów osób niepełnozatrudnionych na pełne etaty.

Rok Miesiąc Wynagrodzenie brutto 2024 Styczeń 7 768,4 zł 2024 Luty 7 979 zł 2024 Marzec 8 408,8 zł 2024 Kwiecień 8 272 zł 2024 Maj 7 999,7 zł 2024 Czerwiec 8 278,6 zł 2024 Lipiec 8 408 zł 2024 Sierpień 8 189,7 zł 2024 Wrzesień 8 141 zł 2024 Październik 8 316,6 zł 2024 Listopad 8 478,3 zł 2024 Grudzień 8 821,3 zł 2025 Styczeń 8 424,5 zł 2025 Luty 8 613,1 zł