Jak sprawdzić czy strona internetowa jest bezpieczna, czy nie wyciekły hasła? moje.cert.pl

Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało 12 lutego 2025 r., że każdy – zarówno osoba prywatna, mała firma, jak i duża instytucja publiczna – może sprawdzić, czy jego strona internetowa jest bezpieczna. Służy do tego bezpłatne narzędzie moje.cert.pl, przygotowane przez zespół CERT Polska, działający w Państwowym Instytucie Badawczym NASK. Serwis umożliwia skanowanie domen pod kątem zagrożeń, wysyła alerty o wyciekach danych oraz ostrzega przed potencjalnie niebezpiecznymi stronami. Korzystając z moje.cert.pl można w prosty sposób poprawić cyberbezpieczeństwo firm, instytucji i innych właścicieli domen internetowych.

moje.cert.pl - jak działa, do czego służy

Rozwiązanie przygotowane przez zespół CERT Polska, działający w NASK, przeznaczone jest dla wszystkich administratorów infrastruktury teleinformatycznej, w szczególności stron internetowych.



"To istotna zmiana dla bezpieczeństwa organizacji i kolejny duży projekt naszego zespołu, który tworzymy dla szerokiego grona odbiorców. Pod jednym szyldem zbieramy usługi oferowane przez CERT Polska, które zwiększają odporność na cyberzagrożenia" – mówi Marcin Dudek, kierownik CERT Polska w NASK.



można:

- Zamówić bezpłatne skanowanie bezpieczeństwa wszystkich swoich domen i otrzymać jego wynik – informację o lukach w systemie. Serwis moje.cert.pl udostępnia skanowanie wszystkim chętnym, a nie tylko wybranym podmiotom.

- Uzyskać informacje na temat wycieków haseł użytkowników w swojej domenie. Jeśli CERT Polska wykryje, że doszło do wycieku, wyśle właścicielowi/administratorowi domeny alert.

- Sprawdzić, czy dana sieć jest chroniona Listą Ostrzeżeń przed niebezpiecznymi stronami, którą CERT Polska wiąże z działalnością oszustów. Administratorzy sieci mogą otrzymywać alerty o infekcjach szkodliwym oprogramowaniem oraz o innych zagrożeniach w swoich sieciach.



"Cyberbezpieczeństwo to fundament nowoczesnego państwa. Dzięki inicjatywom takim jak moje.cert.pl każdy – od małych firm po duże instytucje – zyskuje dostęp do narzędzi pozwalających skutecznie chronić swoje dane i infrastrukturę. To ważny krok w budowaniu odporności cyfrowej państwa" – mówi Krzysztof Gawkowski, wicepremier i minister cyfryzacji.

Artemis i n6 – technologie stojące za moje.cert.pl

Do skanowania stron w serwisie moje.cert.pl wykorzystywane jest narzędzie Artemis, dzięki któremu CERT Polska przeanalizował dotychczas już ponad 1,15 mln domen i subdomen. W ramach tego skanowania wykryto już ponad pół miliona podatności oraz 35 tys. poważnych zagrożeń. Wyniki skanowania nie są upubliczniane – otrzymują je jedynie administratorzy, by móc poprawić bezpieczeństwo systemów.



Z kolei system n6 codziennie przetwarza miliony zdarzeń, identyfikując m.in. infekcje złośliwym oprogramowaniem, hostowanie szkodliwych treści czy podatności aplikacji dostępnych z internetu. Finalnie przedsiębiorca, osoba fizyczna czy instytucja otrzymuje informacje o problemach bezpieczeństwa w swojej infrastrukturze.

Moje.cert.pl - statystyki

Moje.cert.pl zostało uruchomione testowo pod koniec 2024 roku.



Od tego czasu zarejestrowało się ponad 900 użytkowników, którzy dodali blisko 1,8 tys. domen.



System wykrył ponad 30 tys. podatności i błędnych konfiguracji, w tym ponad tysiąc stanowiących wysokie ryzyko.



Teraz moje.cert.pl jest w pełni funkcjonalne i dostępne dla każdego.

Moje.cert.pl - FAQ

Ile kosztuje korzystanie z serwisu moje.cert.pl?

Korzystanie z serwisu jest i będzie bezpłatne.

Z jakich adresów jest przeprowadzane skanowanie?

Skanowanie bezpieczeństwa jest przeprowadzone z następujących adresów IP:

195.164.49.68

195.164.49.69

195.164.49.70

NASK publikuje te adresy, aby administratorzy mogli łatwo zidentyfikować ruch powiązany ze skanowaniem. Jeśli korzystasz z zapory sieciowej, rekomendujemy dodanie tych adresów do białej listy, aby wyniki skanowania były kompletne (niektóre urządzenia mogą automatycznie blokować adresy IP prowadzące skanowanie). Te adresy są wykorzystywane tylko do skanowania sieciowego w CERT Polska.



Kto może obejrzeć wyniki skanów bezpieczeństwa moich domen/infrastruktury?

Aby zobaczyć wyniki skanowania lub zdarzenia sieciowe, użytkownik musi zweryfikować, że jest właścicielem lub administratorem domeny lub sieci. Oznacza to, że nieuprawnione osoby nie obejrzą informacji na temat Twojej infrastruktury.



Jak często jest przeprowadzane skanowanie bezpieczeństwa?

Domyślnie nowe skanowanie jest uruchamiane dwa miesiące po końcu poprzedniego. Odstęp czasowy pomiędzy skanowaniami może być zmieniony w sekcji 'ustawienia skanowania'.



Jakie oprogramowanie jest wykorzystywane do skanowań bezpieczeństwa?

Serwis moje.cert.pl korzysta z systemu Artemis do testów bezpieczeństwa. Artemis to narzędzie sprawdzające bezpieczeństwo systemów internetowych wytwarzane przez CERT Polska, które sprawdza obecność tysięcy podatności i błędnych konfiguracji, w tym poważnych, takich jak SQL Injection czy zdalne wykonanie kodu. Możesz uzyskać więcej informacji na temat systemu Artemis na poniższej stronie.



Z jakich źródeł są pobierane informacje na temat zdarzeń w sieci?

Serwis moje.cert.pl wykorzystuje do tego celu system n6. System n6 agreguje wiele źródeł danych, zarówno komercyjnych, jak i pochodzących od instytucji publicznych, innych zespołów CERT czy prywatnych badaczy.



Z jakich źródeł są pobierane informacje na temat wycieków haseł?

Serwis moje.cert.pl używa danych dostarczanych przez firmę Recorded Future, publicznie dostępnych wycieków haseł a także haseł wykradzionych przez złośliwe oprogramowanie zdobytych przez CERT Polska w ramach pracy operacyjnej.