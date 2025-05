Wybory prezydenckie 2025 coraz bliżej. Sprawdź, jak głosować poza miejscem zamieszkania. Nie przegap terminów!

Już 18 maja odbędzie się pierwsza tura wyborów prezydenckich. Jeśli w dniu głosowania nie będziesz w swoim miejscu zameldowania, masz jeszcze kilka dni, by złożyć odpowiednie wnioski. Wyjaśniamy, jak zagłosować korespondencyjnie, przez pełnomocnika lub w innym lokalu – i do kiedy trzeba to załatwić.

Zostało mało czasu - kluczowe terminy już w maju

18 maja 2025 roku – to termin pierwszej tury wyborów prezydenckich. Wyborcy, którzy chcą głosować poza miejscem zamieszkania albo stałego zameldowania, korespondencyjnie lub przez pełnomocnika muszą złożyć odpowiedni wniosek i pamiętać o terminach granicznych. Jeden z nich upływa w najbliższy poniedziałek, 5 maja.

– Wybory Prezydenta RP to ważne wydarzenie, w którym można wziąć udział także bez osobistej wizyty w lokalu wyborczym. W określonych przypadkach możliwe jest głosowanie korespondencyjne i przez pełnomocnika. Warto też pamiętać, że aplikacja mObywatel to pomocne źródło wiedzy o nadchodzących wyborach. Pozwala między innymi sprawdzić ich datę, adres lokalu wyborczego i swoje dane w Centralnym Rejestrze Wyborców. Z usługi Wybory można także przejść wprost do usługi umożliwiającej jednorazową zmianę miejsca głosowania. Jest to szczególnie przydatne dla osób, które w dniu wyborów będą w kraju, ale z dala od swojego okręgu wyborczego – mówi wicepremier i minister cyfryzacji, Krzysztof Gawkowski.

Zmiana miejsca głosowania – dla kogo i jak to zrobić?

Osoby, które chcą głosować poza miejscem swojego zamieszkania lub stałego zameldowania mają coraz mniej czasu na decyzję i dopełnienie formalności. Do wyboru mają dwie możliwości: jednorazową zmianę miejsca głosowania – do usługi internetowej można przejść m.in. z aplikacji mObywatel lub pobranie zaświadczenia o prawie do głosowania. Ten drugi dokument pozwala oddać głos w dowolnym lokalu wyborczym w Polsce.

O jednorazową zmianę miejsca głosowania lub wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania może wystąpić osoba, która w dniu wyborów będzie mieć ukończone 18 lat i czynne prawo wyborcze. Warunek jest też taki, że zamierza głosować w Polsce, ale w dniu wyborów będzie przebywać na terenie gminy innej niż gmina właściwa ze względu na jej miejsce zameldowania lub stałego zamieszkania.

Wniosek o jednorazową zmianę miejsca głosowania należy złożyć osobiście lub przez internet najpóźniej na 3 dni przed datą wyborów. Wymaga to podania adresu, pod którym wyborca będzie przebywać w dniu wyborów. Dzięki temu zostanie dopisany do listy wyborców w okręgu, do którego należy wskazany adres. Szczegółowa instrukcja dostępna jest na stronie Zmień jednorazowo miejsce głosowania - Gov.pl - Portal Gov.pl, w łatwy sposób do wniosku o zmianę miejsca głosowania można trafić poprzez usługę Wybory w aplikacji mObywatel.

Druga możliwość to pobranie zaświadczenia o prawie do głosowania. Z takim dokumentem wyborca może zagłosować w dowolnym miejscu w kraju. I tu uwaga – jeśli z jakichś powodów utraci wydane zaświadczenie, nie będzie mieć możliwości udziału w głosowaniu.

Głosowanie korespondencyjne - kto może skorzystać i jak złożyć wniosek?

Głosowanie korespondencyjne umożliwia oddanie głosu osobom, których stan zdrowia, wiek lub niepełnosprawność uniemożliwiają wizytę w lokalu wyborczym. Złożony w odpowiednim terminie wniosek pozwoli im otrzymać pakiet do głosowania w formie papierowej na wskazany we wniosku adres. Wypełnione dokumenty, w tym kartę do głosowania i oświadczenie o jego tajności, należy przekazać w kopercie zwrotnej operatorowi pocztowemu lub zadbać o dostarczenie jej bezpośrednio do lokalu wyborczego w dniu wyborów.

Zagłosować korespondencyjnie może osoba, która ma polskie obywatelstwo, w dniu wyborów będzie przebywać w Polsce, ma ukończone 18 lat i posiada czynne prawo wyborcze, a z określonych w ustawie przyczyn nie może stawić się w lokalu wyborczym. Do głosowania korespondencyjnego uprawniają takie okoliczności, jak orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, ukończony 60. rok życia lub fakt przebywania na kwarantannie lub w izolacji, także domowej.

Należy zgłosić chęć głosowania korespondencyjnego drogą internetową lub bezpośrednio w urzędzie gminy najwcześniej na 44, a najpóźniej na 13 dni przed datą wyborów, czyli 5 maja br. Wymagane jest złożenie wypełnionego i podpisanego wniosku, a w przypadku osób z niepełnosprawnością również przedstawienie aktualnego orzeczenia lekarskiego. Osoby z niepełnosprawnością wzroku mogą także zawnioskować o pakiet wyborczy z nakładką na kartę do głosowania w alfabecie Braille’a. W przypadku kwarantanny i izolacji możliwe jest złożenie wniosku o głosowanie korespondencyjne także w późniejszym terminie.

Kiedy można zagłosować przez pełnomocnika?

Udzielenie komuś pełnomocnictwa do oddania głosu w wyborach to kolejna możliwość wzięcia w nich udziału. Należy z wyprzedzeniem zgłosić taki zamiar za pośrednictwem usługi internetowej lub bezpośrednio w urzędzie, a także znaleźć pełnomocnika, który spełnia wymagania prawne i zechce się tego podjąć.

Z pomocy pełnomocnika może skorzystać osoba, która będzie głosować w Polsce, ma skończone 60 lat (lub osiągnie ten wiek najpóźniej w dniu wyborów) lub też ma skończone 18 lat i orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Pełnomocnik musi natomiast być osobą posiadającą prawo wyborcze oraz spełniać określone warunki, w tym między innymi nie może wchodzić w skład komisji wyborczej lub być kandydatem w danych wyborach.

Komplet wymaganych dokumentów należy złożyć przez Internet lub w urzędzie gminy najpóźniej na 9 dni przed datą wyborów, czyli 9 maja br. Potrzebny jest m.in.

podpisany wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa oraz

zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa od osoby, która zostaje upoważniona do oddania głosu w imieniu wyborcy.

W przypadku osób z niepełnosprawnością należy także załączyć kopię aktualnego orzeczenia, które je potwierdza. Warto przy tym pamiętać, że w wyborach Prezydenta RP potrzebne są dwa akty pełnomocnictwa − na pierwsze i ponowne głosowanie. Dodatkowo, jeśli osoba zgłosiła już chęć głosowania korespondencyjnego, nie może jednocześnie zagłosować przez pełnomocnika. Więcej informacji i wskazówek znajduje się na stronie Zgłoś zamiar głosowania przez pełnomocnika - Gov.pl - Portal Gov.pl

Aplikacja mObywatel pomocą przy organizacji głosowania

Osobom, które chcą skorzystać z udogodnień, w tym sprawdzić, gdzie mogą oddać głos lub dodać termin wyborów do swojego kalendarza w telefonie, przyjdzie z pomocą aplikacja mObywatel. Usługa Wybory pozwala użytkownikowi aplikacji: