Tylko 4,5% kobiet w Polsce deklaruje bardzo wysoki dobrostan. Reszta balansuje na granicy sił – raport, który obnaża prawdę o życiu współczesnych Polek

Czy dobrostan kobiet to balans, czy raczej desperackie balansowanie na krawędzi? Nowy Raport PKO Ubezpieczenia „Dobrostan Polek 2025” nie pozostawia złudzeń: aż 90% kobiet w Polsce codziennie odczuwa presję, by „dawać radę” – zawsze, we wszystkim, bez wyjątku. Tylko 4,5% z nich deklaruje bardzo wysoki poziom dobrostanu. Za tymi liczbami kryją się nie tylko emocje, ale też społeczna rzeczywistość, w której kobiety codziennie funkcjonują na granicy sił – fizycznych, emocjonalnych i psychicznych.

„To nie oznaka słabości, lecz znak czasów i skala wyzwań, z jakimi mierzą się współczesne Polki.”

Indeks Dobrostanu Polek – kiedy „radzenie sobie” to za mało

Raport opiera się na badaniu przeprowadzonym przez agencję SW Research w maju 2025 r. – wzięło w nim udział ponad 1000 kobiet w wieku od 18 do 75 lat. Wyniki posłużyły do stworzenia Indeksu Dobrostanu Polek, który integruje pięć kluczowych wymiarów: samopoczucie psychiczne, komfort fizyczny, poziom stresu, presję oraz poczucie spełnienia.

„Większość – aż 63% – balansuje w strefie umiarkowanej równowagi. To oznacza, że choć dają sobie radę, często brakuje im zasobów, by poczuć się naprawdę dobrze” – tłumaczy Karolina Liberka, strateżka i Head of Strategy and Innovation w Garden of Words Group.

Macierzyństwo pod presją. Troska o siebie to luksus?

Macierzyństwo okazuje się jednym z najbardziej obciążających ról społecznych. Tylko jedna na cztery matki ma przestrzeń, by regularnie zadbać o siebie. Ponad 80% nie ma czasu tylko dla siebie, a poziom stresu sięga u nich 4,2/5, wyraźnie więcej niż u kobiet bezdzietnych.

„Kobiety są przyzwyczajone do stawiania siebie na końcu listy potrzeb – najpierw dzieci, partner, obowiązki, dopiero potem (jeśli w ogóle) czas na regenerację” – zauważa psycholożka Magdalena Chorzewska.

Młode, ale wypalone. 18-latki, które czują się jakby miały 40

Najniższy poziom dobrostanu notowany jest u kobiet w wieku 18–24 lata. Aż 82% z nich odczuwa ogromną presję, by ogarniać życie na wszystkich frontach. Choć mają świadomość, czym jest dobrostan, nie dysponują narzędziami ani wsparciem, by go realizować.

Z kolei kobiety w wieku 35–54 lat zmagają się z kumulacją ról: zawodowych, opiekuńczych, społecznych. W tej grupie coraz częściej pojawiają się symptomy wypalenia, frustracji i rezygnacji.

„Dobrostan przestaje być celem – schodzi na dalszy plan, ustępując miejsca przetrwaniu.”

Spokój dopiero po 60-tce? Paradoks kobiecego dobrostanu

Najbardziej zaskakujący wniosek raportu: kobiety 65+ wykazują najwyższy poziom psychicznej równowagi, mimo fizycznych ograniczeń. Nie czują już presji, by spełniać cudze oczekiwania. Odpuszczają. Żyją wolniej, częściej celebrując codzienność.

„Nie muszą już nikogo zadowalać.”

„Nie stać mnie na odpoczynek”. Pieniądze nie dają szczęścia – ale ich brak odbiera wszystko

Kobiety zarabiające poniżej 3000 zł netto funkcjonują głównie w trybie przetrwania. Tylko 18% z nich znajduje czas dla siebie, a zaledwie 11% korzystało z pomocy psychologicznej. Poziom przeciążenia sięga tu 78%.

Po przekroczeniu progu 5000 zł netto kobiety częściej mają przestrzeń na odpoczynek, terapię i budowanie równowagi. Z kolei dochody powyżej 7000 zł pozwalają na budowanie autonomii i świadome dbanie o siebie.

„Choć wysoki poziom zasobów finansowych sam w sobie nie gwarantuje poczucia równowagi, to ich brak bardzo szybko ogranicza możliwości dbania o siebie i podważa dobrostan” – mówi dr Joanna Heidtman.

Związek? Tak, ale tylko wspierający

Nie fakt bycia w relacji, lecz jakość związku wpływa na dobrostan. Aż 27% kobiet w związkach formalnych deklaruje wysoki poziom równowagi, podczas gdy w relacjach nieformalnych to zaledwie 4%.

Singielki – choć rzadziej otoczone codzienną bliskością – częściej rozumieją swoje potrzeby i doceniają niezależność. 9,5% z nich ocenia swój dobrostan jako wysoki.

„Relacja to nie status, lecz jakość więzi. Samotność w duecie boli bardziej niż samotność w pojedynkę” – przypomina Magdalena Chorzewska.

Wieś, miasto, metropolia – inne miejsce, ten sam brak

Wieś : silne relacje praktyczne, ale emocje to temat tabu.

: silne relacje praktyczne, ale emocje to temat tabu. Małe miasta : strach przed oceną i milczenie o trudnych emocjach.

: strach przed oceną i milczenie o trudnych emocjach. Metropolie: dostępność usług nie niweluje samotności i presji.

„Dobrostan psychiczny wymaga nie tylko infrastruktury, ale kulturowej zgody na mówienie o emocjach” – podkreśla dr Joanna Heidtman.

Kobiety zabierają głos: premiera raportu w PKO Rotundzie

30 czerwca 2025 r. w PKO Rotundzie odbyła się premiera raportu. W wydarzeniu wzięły udział ekspertki i przedstawicielki PKO Ubezpieczenia oraz Banku Kobiet. Szczególnym momentem był panel dyskusyjny „Między presją a spokojem – jak naprawdę czują się dziś Polki?” z udziałem m.in. Natalii Kukulskiej, która podzieliła się swoją osobistą refleksją na temat kobiecego dobrostanu.

„Chciałyśmy uchwycić, z czym mierzą się kobiety na co dzień i stworzyć możliwie pełny obraz ich dobrostanu. Mamy też wielką nadzieję, że każda Polka znajdzie w tym raporcie cząstkę siebie” – mówi Ewa Kapacka, Dyrektorka Biura Marketingu i PR PKO Ubezpieczenia.

Co dalej?

Raport „Dobrostan Polek 2025” nie kończy się na diagnozie. To wezwanie do działania – dla instytucji, pracodawców, partnerów, samorządów, ale i samych kobiet. Bo choć wiele z nich codziennie „daje radę”, to za tą siłą często stoi samotność, zmęczenie i rezygnacja.

By dobrostan przestał być luksusem, a stał się codziennością, potrzeba realnych zmian – nie tylko w systemie, ale i w kulturze, języku i wzajemnym traktowaniu siebie.

Czy w Twoim życiu jest miejsce na prawdziwy dobrostan? Czy tylko balansujesz na granicy?

Czy w Twoim życiu jest miejsce na prawdziwy dobrostan? Czy tylko balansujesz na granicy?