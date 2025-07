Rząd chce dać tylko 3% podwyżki w budżetówce. Związkowcy i pracodawcy grzmią: „To za mało!”

„Rządowy wskaźnik na poziomie 103% nie odpowiada na kluczowe wyzwania, takie jak: konieczność podniesienia jakości usług publicznych, zwiększenia ich dostępności i efektywności dla obywateli oraz przedsiębiorców, utrzymania konkurencyjności płac względem sektora prywatnego oraz zapewnienia potencjału instytucjonalnego administracji w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa” – napisali w przyjętej dziś uchwale przedstawiciele strony społecznej Rady Dialogu Społecznego. Mimo różnic pomiędzy propozycjami wysuniętymi przez przedstawicieli pracowników i przedstawicieli pracodawców, są oni zgodni, że rządowa propozycja dotycząca przyszłorocznego wzrostu płac w państwowej sferze budżetowej jest zdecydowanie niewystarczająca.

REKLAMA

„Poziom podwyżek jest niewystarczający” – jednogłośna uchwała RDS

REKLAMA

Strona pracowników oraz strona pracodawców Rady Dialogu Społecznego w przyjętej dziś jednogłośnie uchwale negatywnie oceniają proponowany przez stronę rządową wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2026 na poziomie 103,0%.

„Uznajemy, że zaproponowany poziom podwyżek jest niewystarczający w świetle potrzeb materialnych pracowników, wymogów zapewnienia ciągłości i jakości usług publicznych oraz realizacji konstytucyjnych zadań państwa” – czytamy w uchwale.

Strona pracowników i strona pracodawców podkreślają, że wynagrodzenie stanowi podstawowy instrument motywacyjny do pracy oraz kluczowy czynnik stabilizujący zatrudnienie w sektorze publicznym, dlatego niezbędny jest wzrost płac oraz zagwarantowanie stabilnego i przewidywalnego finansowania wynagrodzeń na poziomie wyższym niż przewiduje obecna propozycja strony rządowej.

3% to za mało. Potrzebna rewizja i nowe wyliczenia

REKLAMA

„Pomimo odmiennych oczekiwań co do minimalnej skali wzrostu wynagrodzeń w 2026 r. (strona pracowników – co najmniej 12%, strona pracodawców – co najmniej 5%), strony zgodnie stwierdzają, że rządowy wskaźnik na poziomie 103% nie odpowiada na kluczowe wyzwania, takie jak: konieczność podniesienia jakości usług publicznych, zwiększenia ich dostępności i efektywności dla obywateli oraz przedsiębiorców, utrzymania konkurencyjności płac względem sektora prywatnego oraz zapewnienia potencjału instytucjonalnego administracji w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa” – przekazują autorzy uchwały.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

„W związku z powyższym, strona pracowników i strona pracodawców wnioskują o rewizję przedstawionej propozycji i podwyższenie wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej do adekwatnego poziomu. Strona pracowników oraz strona pracodawców deklarują równocześnie gotowość do dalszego dialogu i konstruktywnej współpracy w ramach Rady Dialogu Społecznego, w celu wypracowania rozwiązań najlepiej odpowiadających potrzebom państwa i obywateli” – deklarują przedstawiciele strony pracowników i strony pracodawców.

„Solidarność” nie odpuszcza – 5015 zł brutto minimalnego wynagrodzenia

Jednocześnie przedstawiciele NSZZ „Solidarność” podtrzymują swoje stanowisko dotyczące przyszłorocznego wzrostu wynagrodzenia minimalnego oraz minimalnej stawki godzinowej, które w maju znalazło się we wspólnym piśmie trzech reprezentatywnych central związkowych wysłanym do Ministra Finansów.

Propozycja trzech reprezentatywnych central związkowych co do przyszłorocznego minimalnego wynagrodzenia za pracę wynosi nie mniej niż 5015 zł brutto. Oznacza to wzrost o 7,48 proc., czyli o 349 zł. Gdyby propozycja została przyjęta, pracownicy mogliby liczyć na wynagrodzenie minimalne w wysokości 3748,97 zł netto.

źródło: tysol.pl