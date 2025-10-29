REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Zarobki » Jak zarobić 3,5 tys. zł we Wszystkich Świętych? Porządkowanie grobu nawet za 300 zł

Jak zarobić 3,5 tys. zł we Wszystkich Świętych? Porządkowanie grobu nawet za 300 zł

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
29 października 2025, 14:43
jak można zarobić na Wszystkich Świętych 3,5 tys. zł
jak można zarobić na Wszystkich Świętych 3,5 tys. zł
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Jak zarobić do 3,5 tys. zł we Wszystkich Świętych? Porządkowanie grobu kosztuje nawet 300 zł. Chryzantemy można sprzedawać za kilkanaście do aż 70 zł za sztukę. Jak jeszcze można dorobić na początku listopada?

rozwiń >

Jak zarobić we Wszystkich Świętych?

Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny to nie tylko czas refleksji i odwiedzin na grobach bliskich, ale też okazja do dodatkowego zarobku – często w ramach działalności nierejestrowanej. W 2025 roku limit przychodu z takiej działalności wynosi prawie 3,5 tys. zł brutto miesięcznie. Eksperci Personnel Service sprawdzili, które zajęcia w tym okresie są najbardziej opłacalne. Na czele zestawienia znajdują się sprzątanie i mycie nagrobków, sprzedaż kwiatów i zniczy, a także usługi transportowe w okolicach cmentarzy. Liczba kursów taksówek rośnie w tym czasie nawet o kilkadziesiąt procent.

REKLAMA

REKLAMA

Czym jest działalność nierejestrowana?

Działalność nierejestrowana to forma drobnej działalności zarobkowej osób fizycznych, która nie wymaga wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Zgodnie z obowiązującymi przepisami, miesięczny przychód z działalności nierejestrowanej w 2025 r. nie może przekroczyć 3 499,50 zł, tj. 75 proc. minimalnego wynagrodzenia. W przypadku przekroczenia tej kwoty działalność staje się działalnością gospodarczą i wymaga rejestracji w CEIDG.

Na czym można zarobić we Wszystkich Świętych?

- Biznes wokół Wszystkich Świętych najczęściej dotyczy sprzedaży kwiatów i zniczy, sprzątania i pielęgnacji grobów oraz usług transportowych w okolicach cmentarzy. Również osoby prywatne mogą legalnie skorzystać z tej okazji, oferując drobne usługi w ramach działalności nierejestrowanej. Od 1 stycznia 2026 roku limit przychodów uprawniający do prowadzenia działalności nierejestrowanej będzie liczony kwartalnie i wyniesie 225 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli 10 813,50 zł – komentuje Krzysztof Inglot, ekspert rynku pracy i założyciel Personnel Service.

Porządkowanie grobów - pomysł na zarobek do 300 zł

Porządkowanie grobów przed Wszystkimi Świętymi to jedno z najpopularniejszych zajęć sezonowych w tym okresie. Jak wynika z analizy Personnel Service, w 2025 roku ceny usług wahają się od 90 do nawet 300 zł za pojedyncze zlecenie, w zależności od zakresu prac. Podstawowe sprzątanie obejmujące uprzątnięcie liści, wymianę zniczy i uporządkowanie kwiatów kosztuje zazwyczaj 90-100 zł, a w przypadku nagrobka podwójnego ok. 110 zł. Za gruntowne czyszczenie, mycie i impregnację kamienia trzeba zapłacić więcej (190-250 zł), a przy grobowcach rodzinnych nawet 300-400 zł. Na ostateczną cenę wpływa nie tylko wielkość i stan nagrobka, ale też rodzaj materiału (granitu, lastryko czy marmuru) oraz dodatkowe usługi. Wśród nich znajdują się m.in. mycie i polerowanie płyt, czyszczenie napisów, malowanie ławek, uzupełnianie kamyków, odnawianie krzyży, a także zapalenie zniczy czy złożenie kwiatów.

REKLAMA

Chryzantemy można sprzedawać nawet za 70 zł

Handel w okolicach cmentarzy co roku w tym okresie przeżywa prawdziwe oblężenie. Największy popyt dotyczy kwiatów, zniczy i wkładów, ale dobrze sprzedają się także zapalniczki, zapałki czy stroiki. Najtańsze doniczkowe chryzantemy kosztują od kilkunastu złotych, ale sięgają nawet 70 zł. Podobnie wygląda sytuacja ze zniczami. W hurtowniach można je kupić za kilkanaście złotych, ale przy cmentarzu ceny mogą być nawet trzykrotnie wyższe. Wysokie marże dotyczą również wkładów do zniczy, które w tym czasie są kupowane w ogromnych ilościach. Sprzedawcy, którzy odpowiednio wcześniej zaopatrzą się w towar i wybiorą dobre lokalizacje, mogą w ciągu kilku dni wygenerować zysk sięgający nawet kilkuset złotych dziennie.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Taksówka na cmentarz

Na dodatkowy zarobek mogą liczyć także kierowcy taksówek oraz przewozów osób. W dużych miastach, gdzie wjazd w okolice cmentarzy jest często ograniczony dla ruchu prywatnych aut, to właśnie taksówki i komunikacja miejska stają się głównym środkiem transportu. Wzmożony ruch zaczyna się już na kilka dni przed świętem, a największe natężenie przypada na 1 i 2 listopada. Z usług kierowców chętnie korzystają osoby starsze, mające problem z poruszaniem się, ale także rodziny odwiedzające kilka cmentarzy w różnych częściach miasta. W tym okresie liczba kursów wzrasta nawet o kilkadziesiąt procent, a obowiązujące w dniach świątecznych taryfy sprawiają, że przejazdy są bardziej dochodowe niż w zwykły weekend.

Źródło: Personnel Service

Zobacz również:
oprac. Emilia Panufnik
Powiązane
Czy we Wszystkich Świętych 1.11.2025 sklepy są otwarte? Czy zrobimy zakupy 1 listopada? Czy 2 listopada jest niedziela handlowa?
Czy we Wszystkich Świętych 1.11.2025 sklepy są otwarte? Czy zrobimy zakupy 1 listopada? Czy 2 listopada jest niedziela handlowa?
Wszystkich Świętych. Ile kosztuje porządkowanie grobu? [STAWKI]
Wszystkich Świętych. Ile kosztuje porządkowanie grobu? [STAWKI]
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Jak zarobić 3,5 tys. zł we Wszystkich Świętych? Porządkowanie grobu nawet za 300 zł
29 paź 2025

Jak zarobić do 3,5 tys. zł we Wszystkich Świętych? Porządkowanie grobu kosztuje nawet 300 zł. Chryzantemy można sprzedawać za kilkanaście do aż 70 zł za sztukę. Jak jeszcze można dorobić na początku listopada?
Długi weekend i wysyp wolnego na szybko. Co może zrobić pracownik, gdy wizyta w rodzinnych stronach nie pójdzie zgodnie z planem?
29 paź 2025

Dzień Wszystkich Świętych zajmuje szczególne miejsce w sercach Polaków. Wielu z nich w czasie zbliżającego się weekendu wyjedzie w rodzinne strony. Nie tylko odwiedzą cmentarze, ale i spotkają się z rodziną. Pracodawcy mogą się spodziewać, że 3 listopada nie każdy stawi się do pracy.
Rząd policzył. W 2026 r. samorządy potrzebują ponad 154,7 mld zł [subwencja ogólna, potrzeby finansowe, dochody z PIT i CIT, korekta z tytułu zamożności]
29 paź 2025

W 2026 r. samorządy otrzymają łącznie z tytułu udziału w podatku PIT ponad 193,1 mld zł, a z tytułu udziału w CIT blisko 27,5 mld zł. Z kolei kwota potrzeb finansowych wszystkich samorządów wyniesie ponad 154,7 mld – wynika z wyliczeń resortu finansów. Za ministerstwem publikujemy wyliczenia dla poszczególnych JST.
Podatek od środków transportowych w 2026 r. Ile będzie wynosił?
29 paź 2025

W przyszłym roku minimalne stawki podatku od środków transportowych będą takie same jak obecnie. Nowe obwieszczenie zostało opublikowane w Monitorze Polskim. Warto pamiętać, iż stawki podatku na dany rok ustala rada gminy. Jakie będą maksymalne kwoty? Kto płaci podatek od środków transportowych?

REKLAMA

Co 5. egzaminator popełnia błędy przy sprawdzaniu matur. Procedury odwoławcze są archaiczne. Co trzeba zmienić
29 paź 2025

Matura to najważniejszy egzamin w życiu młodego człowieka. Tymczasem co 5. egzaminator popełnia błędy przy sprawdzaniu matur. Często oznacza to koniec drogi na wymarzone studia. Procedury odwoławcze są archaiczne. Co trzeba zmienić?
KSeF w jednostkach sektora finansów publicznych – obowiązki i wyzwania związane z wdrożeniem. Wywiad z dr Małgorzatą Rzeszutek
29 paź 2025

Jak wdrożenie KSeF wpłynie na funkcjonowanie jednostek sektora finansów publicznych? Jakie zagrożenia i korzyści niesie cyfrowa rewolucja w fakturowaniu? O tym rozmawiamy z dr Małgorzatą Rzeszutek, doradcą podatkowym i specjalistką w zakresie prawa podatkowego.
Zmagania z KSeF-em wchodzą w decydującą fazę. Jakie są największe obawy księgowych?
29 paź 2025

Choć do uruchomienia Krajowego Systemu e-Faktur pozostało zaledwie kilka miesięcy, większość księgowych wciąż nie czuje się pewnie. Z najnowszego badania SW Research dla fillup k24 wynika, że jedynie 3,5% ekspertów uważa się za w pełni przygotowanych, a aż 75% przyznaje, że nadchodzące tygodnie będą dla nich prawdziwym testem gotowości i odporności na stres.
Wstrzymywanie planowych zabiegów w szpitalach to ekonomiczny absurd. Zamrożony blok operacyjny kosztuje tyle samo, co działający … tylko nie leczy
29 paź 2025

Zawieszanie planowych zabiegów ma być sposobem na „oszczędności” w szpitalach. W rzeczywistości to finansowa i medyczna pułapka: pacjenci wracają później na SOR w gorszym stanie, koszty rosną, a zaufanie do systemu znika. Szpital nie jest urzędem — nie może „zawiesić przyjmowania interesantów” - pisze adwokat Grzegorz Prigan.

REKLAMA

ZUS: W 2026 r. przeciętne świadczenie wzrośnie do blisko 4320 zł miesięcznie
29 paź 2025

Plan Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zakłada, że w 2026 r. liczba emerytów i rencistów zwiększy się o 123 tys. osób w porównaniu z 2025 r. Przeciętne świadczenie wzrośnie w przyszłym roku do blisko 4320 zł miesięcznie. O tych założeniach poinformował Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Jak dobrze żyć (efektywnie współpracować) z księgowym? Przychody, koszty, bartery, dokumenty. Praktyczne rady dla twórców internetowych i influencerów
29 paź 2025

Jesteś influencerem, twórcą internetowym, a może dopiero zaczynasz swoją przygodę z działalnością online? Niezależnie od etapu, na którym jesteś – prędzej czy później przyjdzie moment, w którym będziesz musiał zmierzyć się z rozliczeniami podatkowymi. Współpraca z księgowym to w takim przypadku nie tylko konieczność, ale przede wszystkim ogromne ułatwienie i wsparcie w prowadzeniu legalnej, uporządkowanej działalności twórczej.

REKLAMA