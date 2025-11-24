REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Zarobki » Kiedy podwyżka najniższej krajowej w Polsce? Będą podwyżki wynagrodzeń w 2026 roku. Rząd zdecydował!

Kiedy podwyżka najniższej krajowej w Polsce? Będą podwyżki wynagrodzeń w 2026 roku. Rząd zdecydował!

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
24 listopada 2025, 10:59
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
Kiedy podwyżka najniższej krajowej 2026? Ile wyniesie?
Kiedy podwyżka najniższej krajowej 2026?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Rząd potwierdził podwyżkę płacy minimalnej od 1 stycznia 2026 roku. Zmiana obejmie zarówno miesięczne wynagrodzenie minimalne, jak i stawkę godzinową. To oznacza, że od 2026 roku w portfelach Polaków pojawi się więcej pieniędzy. Sprawdzamy, ile obecnie wynosi najniższa krajowa w 2025 roku, kiedy była ostatnia waloryzacja i o ile więcej pracownicy otrzymają po Nowym Roku.

Waloryzacja płacy minimalnej 2025

Ostatnia waloryzacja płacy minimalnej weszła w życie 1 stycznia 2025 roku. Wtedy rząd zdecydował o jednorazowym wzroście najniższego wynagrodzenia. Drugiej waloryzacji w lipcu nie było, jak to miało miejsce w 2024 roku.

REKLAMA

REKLAMA

Od 1 stycznia 2025 płaca minimalna wynosi 4666 zł brutto, a stawka godzinowa 30,50 zł brutto. Po odliczeniu składek ZUS i podatku, pracownik zatrudniony na pełen etat otrzymuje około 3510 zł netto.

Podwyżka od 1 stycznia 2026 roku – rząd zdecydował

Nowe rozporządzenie Rady Ministrów zakłada, że od 1 stycznia 2026 roku płaca minimalna wzrośnie do 4806 zł brutto. Oznacza to wzrost o 140 zł brutto w stosunku do obecnej kwoty z 2025 roku.
W przeliczeniu na rękę pracownik otrzyma około 3605,85 zł netto, czyli o blisko 95 zł więcej niż w roku 2025.

Płaca minimalna 2025 "na rękę" - NETTO

  • około 3605–3606 zł netto miesięcznie dla osób zatrudnionych na umowie o pracę.
  • około 22,98 zł netto za godzinę na umowie o pracę, a na umowie zlecenie około 24,33 zł..

Polecamy: Kalendarz księgowego 2026

REKLAMA

  • pełen etat (4806 zł brutto) - ok. 3605,85 zł netto,
  • ¾ etatu - ok. 3604,50 zł brutto,
  • ½ etatu - ok. 2403 zł brutto,
  • ⅓ etatu - ok. 1602 zł brutto,
  • ¼ etatu - ok. 1201,50 zł brutto.

Co ta podwyżka oznacza dla pracodawców?

Wyższa płaca minimalna to nie tylko większe pensje dla pracowników, ale i wyższe koszty po stronie firm. Wraz z wynagrodzeniem wzrastają bowiem obowiązkowe składki, które pracodawca musi odprowadzić do ZUS i funduszy państwowych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Od 1 stycznia 2026 całkowity koszt zatrudnienia pracownika otrzymującego minimalne wynagrodzenie na umowie o pracę wyniesie około 5790,28 zł. To o około 168 zł więcej niż w 2025 roku. W skład tej kwoty wchodzą m.in.:

  • składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe,
  • składka na Fundusz Pracy,
  • składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Podwyżka płacy minimalnej automatycznie zwiększy także inne świadczenia powiązane z wynagrodzeniem np. dodatek za pracę w nocy, odprawy czy limity w umowach cywilnoprawnych.

Jaka podwyżka płacy minimalnej 2026?

Podsumowując, od 1 stycznia 2026 roku minimalne wynagrodzenie w Polsce wzrośnie z 4666 zł do 4806 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa z 30,50 zł do 31,40 zł brutto. Choć podwyżka nie jest duża, obejmie miliony pracowników zatrudnionych na najniższych stawkach. 

Według danych z gov.pl, ok. 3 miliony Polaków otrzymuje wynagrodzenie na poziomie minimalnym. W tej grupie są zarówno pracownicy etatowi, jak i osoby na umowach zlecenie. Wzrost płacy minimalnej wpływa więc bezpośrednio na dużą część rynku pracy – zarówno pracowników, jak i pracodawców, którzy muszą dostosować budżety płacowe.

Powiązane
PIT 0 dla rodzin z dwójką dzieci - od kiedy 1000 plus na drugie i kolejne dziecko? Dla kogo PIT zero?
PIT 0 dla rodzin z dwójką dzieci - od kiedy 1000 plus na drugie i kolejne dziecko? Dla kogo PIT zero?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Co daje lekki stopień niepełnosprawności? Ulgi, zasiłki, dofinansowania [Pełna lista 2026] Kwoty, warunki i ograniczenia
24 lis 2025

W 2026 roku osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności zyskają łatwiejszy dostęp do wsparcia. Umożliwią to uproszczone procedury, cyfrowe wnioski i rozszerzone programy PFRON. Nadal obowiązują ulgi podatkowe i dopłaty do sprzętu, a dodatkowo pojawia się świadczenie wspierające dla części osób z większymi potrzebami. Sprawdź, jakie prawa i kwoty Ci przysługują, aby nie stracić żadnej możliwości.
Obowiązkowy KSeF: kto (i jak) odpowiadać będzie za błędy w fakturowaniu? Podatnik, fakturzystka czy księgowa?
24 lis 2025

Realizacja czynności dotyczących fakturowania w KSeF wykonywana jest w imieniu podatnika przez konkretne osoby identyfikowane z imienia i nazwiska. W przypadku małej jednoosobowej działalności gospodarczej najczęściej czynności fakturowania realizuje właściciel, a w większych przedsiębiorstwach – upoważniony pracownik. Pracownik ponosi odpowiedzialność za błędy w wystawionej fakturze VAT, jednak rodzaj i zakres tej odpowiedzialności zależą od charakteru błędu, stopnia winy pracownika oraz przepisów, na podstawie których jest ona rozpatrywana (Kodeks pracy czy Kodeks karny skarbowy). Kluczowe znaczenie ma funkcja lub stanowisko pracownika w organizacji, a przede wszystkim jego zakres obowiązków.
Nowe limity dorabiania do emerytury i renty od grudnia 2025 r. Kto i ile może dorobić bez zmniejszenia lub zawieszenia świadczenia z ZUS?
24 lis 2025

Jest to bardzo ważna informacja dla rencistów i wcześniejszych emerytów, którzy dorabiają do swoich świadczeń. Od 1 grudnia 2025 r. zmieniają się graniczne kwoty przychodu, które powodują zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń (emerytur i rent) z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Limity te będą wyższe niż w poprzednich trzech miesiącach. Bezpieczny próg przychodu (do którego można zarabiać bez obawy o zmniejszenie lub zawieszenie emerytury lub renty) wzrośnie o 16,10 zł, do kwoty 6 140,20 zł brutto. A górna granica zwiększy się o 30 zł i wyniesie 11 403,30 zł brutto. Zarobki powyżej tej kwoty w grudniu 2025 r., styczniu i lutym 2026 r. sprawią, że ZUS zawiesi emeryturę lub rentę.
Wyższe dodatki stażowe i nagrody jubileuszowe. Kto skorzysta na zmianach w 2026 r.?
24 lis 2025

Na zwiększeniu stażu pracy uwzględnianego przy świadczeniach pracowniczych zyska m.in. wielu nauczycieli i pracowników samorządowych. Dla samorządów konieczność wypłaty wyższych nagród jubileuszowych, świadczeń urlopowych, dodatków stażowych i odpraw będzie nowym obciążeniem.

REKLAMA

Bielizna ochronna trudnopalna – wymóg prawny czy standard najlepszej praktyki? [Rozporządzenie UE]
24 lis 2025

Z perspektywy zapewnienia efektywnej i kompletnej ochrony pracownikom w obszarach zagrożonych wybuchem, noszenie bielizny o właściwościach trudnopalnych jest uznawane za bezwzględnie konieczne. Chociaż polskie ramy prawne mogą nie zawierać bezpośredniego i jednoznacznego przepisu nakazującego wprost stosowanie bielizny trudnopalnej pod odzieżą ochronną, obowiązek ten wynika pośrednio z ogólnych regulacji dotyczących bezpieczeństwa pracy. Producenci środków ochrony indywidualnej (ŚOI) są zobowiązani do przestrzegania unijnych wymagań określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 oraz odpowiednich norm branżowych.
Dzierżawa infrastruktury szpitalnej pozwala na lepsze zarządzanie jego majątkiem i finansami. To nie prywatyzacja ani oddanie szpitala w obce ręce
24 lis 2025

Dzierżawa infrastruktury szpitalnej nie jest zjawiskiem nowym ani wyjątkowym dla Polski - to powszechny, od lat stosowany na świecie model transformacji szpitalnictwa, który w odpowiednio zaplanowanym kontekście potrafi przywrócić płynność, uratować miejsca pracy i nadać nowy impuls rozwojowy placówkom ochrony zdrowia. W istocie nie mówimy o prywatyzacji ani o oddaniu szpitala w obce ręce – lecz o zmianie sposobu zarządzania majątkiem i przepływem kapitału, która pozwala na zachowanie misji publicznej, przy jednoczesnym wprowadzeniu profesjonalnych metod zarządzania finansami i inwestycjami. W ujęciu systemowym dzierżawa powinna być traktowana nie jako prywatyzacja, lecz jako instrument modernizacji infrastruktury zdrowotnej – rozwiązanie pragmatyczne, które pozwala utrzymać publiczny charakter systemu, a jednocześnie otwiera go na nowoczesne formy finansowania. To mechanizm, który łączy interes publiczny z logiką biznesową, a jego skuteczność potwierdzają dane z rynków zagranicznych.
36 miliardów zł rocznie strat dla polskiej gospodarki. Tyle kosztuje nas pandemia XXI wieku!
24 lis 2025

36 miliardów zł rocznie strat dla polskiej gospodarki. Tyle kosztuje nas pandemia XXI wieku! W ubiegłym roku NFZ przeznaczył ponad 4 mld zł na koszty leczenia chorób bezpośrednio związanych z nadwagą i otyłością, takich jak cukrzyca typu 2, choroby układu krążenia czy zwyrodnienia stawów. To tylko wierzchołek góry lodowej i część prawdziwego kosztu. Według raportu Najwyższej Izby Kontroli, całkowity koszt otyłości dla polskiej gospodarki sięga 36 miliardów złotych rocznie. Współczesne środowisko, pełne wysoko przetworzonej żywności, pracy siedzącej i stresu, jest „otyłotwórcze”. Jak pokazują analizy ekspertów zawarte w książce „OTYŁOŚĆ, Zdrowie, Zrównoważony Rozwój”, urbanizacja, automatyzacja i łatwy dostęp do kalorycznych produktów stworzyły warunki, w których organizm człowieka, ewolucyjnie przystosowany do niedoboru, nie radzi sobie z nadmiarem.
Nie opiekujesz się rodzicami? Stracisz spadek. Samorządy mają dość utrzymywania seniorów i domagają się zwrotu ponoszonych kosztów
24 lis 2025

Kto powinien ponosić koszt pobytu mieszkańca w DPS? Przepisy jasno wskazują kolejność. Niestety regulacje te narażają samorządy na ogromne koszty, których nigdy nie mogą odzyskać, nawet jest pensjonariusz posiada duży majątek.

REKLAMA

Reforma PIP może zdestabilizować polski sektor IT. SoDA apeluje o pilne korekty projektu
24 lis 2025

Polska branża technologiczna alarmuje: projekt reformy Państwowej Inspekcji Pracy, zakładający administracyjną i natychmiast wykonalną możliwość ustalania istnienia stosunku pracy przez inspektorów PIP, może doprowadzić do poważnych zakłóceń w funkcjonowaniu firm technologicznych i osłabić konkurencyjność całej polskiej gospodarki cyfrowej. SoDA - Organizacja Pracodawców Usług IT, zrzeszająca blisko 120 firm i ponad 30 tysięcy specjalistów – przedstawia stanowisko, które szczegółowo analizuje skutki zmian i wskazuje, że projekt w obecnym kształcie stoi w sprzeczności z realiami rynkowymi oraz wieloletnią polityką państwa.
Pracownicy 50 plus zachwyceni uchwałą Sądu Najwyższego: takie prawo to ogromny przywilej. Wreszcie jest jednolite stanowisko co do ochrony przedemerytalnej
24 lis 2025

30 września 2025 r. Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów podjął uchwałę, która porządkuje sporne dotąd zasady ochrony przedemerytalnej. Powinni się nią zainteresować zwłaszcza pracownicy po 50. roku życia, bo może bezpośrednio przesądzać o tym, czy pracodawca będzie mógł wypowiedzieć im umowę o pracę. Orzeczenie zapadło ​w zakresie analizy zagadnienia prawnego i pytania: czy zakaz wypowiedzenia z art. 39 Kodeksu Pracy dotyczy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony także wówczas, gdy umowę zawarto na okres, który upływa przed osiągnięciem przez pracownika wieku emerytalnego?
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA