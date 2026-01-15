REKLAMA

Muszą wypłacić wyższe pensje milionom Polaków, bo... przepisy działają teraz wstecz. Już weszły w życie rewolucyjne zmiany w umowach o pracę

Muszą wypłacić wyższe pensje milionom Polaków, bo... przepisy działają teraz wstecz. Już weszły w życie rewolucyjne zmiany w umowach o pracę

15 stycznia 2026, 07:47
Maja Retman
Maja Retman
Wyższe pensje dla milionów Polaków, bo... przepisy zadziałają wstecz. Od stycznia nowego roku wchodzą rewolucyjne zmiany w umowach o pracę
Wyższe pensje dla milionów Polaków, bo... przepisy zadziałają wstecz. Od stycznia nowego roku wchodzą rewolucyjne zmiany w umowach o pracę
Shutterstock

Bez urlopu, bez zwolnienia lekarskiego, bez prawa do stażu. Tak od lat wygląda codzienność milionów Polaków pracujących na umowach śmieciowych i samozatrudnieniu, uchodzących za patologię rynku pracy. Teraz ma się to zmienić. Od nowego roku kodeksu pracy weszła przełomowa zmiana. Do stażu będą wliczane nie tylko etaty, lecz także lata przepracowane na zleceniu, we własnej firmie czy za granicą. Dla tych, których system przez lata pomijał oznacza to konkretne korzyści takie jak dłuższy urlop, dodatki stażowe i jubileuszówki.

Po latach tyrania staż pracy wynosi… zero

Po latach harówki oficjalny bilans stażu pracy tych, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą albo harują na śmieciówkach to okrągłe… zero. Ilu jest Polaków skazanych na taki absurd?

Jak wynika z opracowania ministerstwa finansów „Wybrane aspekty działalności gospodarczej za 2019 rok”, JDG to najpopularniejsza forma prowadzenia biznesu w Polsce. Spośród około 2,78 mln działalności gospodarczych aż 2,33 mln (ponad 80 proc.) stanowiły właśnie JDG. Równolegle, zgodnie z danymi GUS, na koniec września 2024 roku ponad 2,4 mln osób pracowało w oparciu o umowy cywilnoprawne. Blisko połowa z nich (1,004 mln) łączyła to zatrudnienie z inną formą aktywności zawodowej, kwalifikując się jako osoby pracujące w gospodarce narodowej.

– Reforma, która zaczęła obowiązywać w styczniu 2026 roku to milowy krok w stronę zrównania uprawnień pracowniczych niezależnie od formy zatrudnienia – uważa Krzysztof Inglot, ekspert rynku pracy z firmy Personnel Service. Przez lata osoby pracujące na podstawie umów cywilnoprawnych czy prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą nie miały wielu przywilejów, jak dłuższy urlop wypoczynkowy czy prawo do odpraw. Teraz będą mogły realnie „odzyskać” lata pracy, które wcześniej się nie liczyły – mówi Inglot.

Koniec z ignorowaniem pracy poza etatem

Ta jawna niesprawiedliwość ma wreszcie zniknąć. Od nowego roku w życie weszła rewolucja w Kodeksie pracy. Do stażu zawodowego będą wliczane nie tylko lata przepracowane na etacie, ale też okresy spędzone na umowie zleceniu, we własnej działalności gospodarczej czy w pracy za granicą. To nie tylko zmiana symboliczna. Idą za tym realne korzyści. Jakie? Dłuższy urlop, dodatki stażowe i jubileuszowe nagrody dla milionów Polaków, których dotąd system po prostu nie widział.

ZUS doliczy to, czego wcześniej nie uznawał

Jak przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych, od 2026 roku katalog okresów uwzględnianych przy ustalaniu stażu pracy znacząco się poszerza. Wliczony zostanie między innymi czas wykonywania umów zlecenia, prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej czy pracy zarobkowej za granicą.

Jak udowodnić lata pracy

Potwierdzeniem tych okresów będą specjalne zaświadczenia wydawane przez ZUS. Otrzymają je ci, którzy po wejściu w życie ustawy złożą odpowiedni wniosek w systemie PUE lub eZUS.

– Ujęte zostaną również okresy wykonywania umów zlecenia lub innych umów o świadczenie usług czy też umów agencyjnych, pracy jako osoby współpracującej z osobami wykonującymi te umowy, członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej i spółdzielni kółek rolniczych – cytuje PAP wyjaśnienia Krystyny Michałek, regionalnej rzeczniczki prasowej ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

To oznacza, że wreszcie przestaniemy udawać, iż tylko etat to „prawdziwa praca”.

Zaświadczenie z ZUS do stażu pracy. Nowe dokumenty i nowe formularze

Jak podkreśla rzeczniczka, potwierdzanie nowych okresów będzie możliwe wyłącznie na podstawie zaświadczeń wydawanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych – dodaje Michałek.

ZUS zwraca uwagę, że już teraz wiele osób próbuje uzyskać zaświadczenia obejmujące cały przebieg ubezpieczenia, w tym okresy zatrudnienia na etacie. Nie ma jednak takiej potrzeby – w tym zakresie przepisy się nie zmieniają. Potwierdzeniem zatrudnienia wciąż będzie świadectwo pracy.

Stare lata pracy też się liczą

Ministerstwo Pracy, które przygotowało nowe przepisy, zaznacza, że do stażu pracy zostaną wliczone również okresy sprzed wejścia w życie ustawy. Warunek jest jeden – trzeba je odpowiednio udokumentować.

Na przedstawienie dokumentów swojemu aktualnemu pracodawcy pracownik ma 24 miesiące od wejścia w życie ustawy. Po tym czasie nieudokumentowane okresy nie zostaną zaliczone do stażu, a co za tym idzie – nie wpłyną na prawo do dłuższego urlopu, dodatków stażowych ani nagród jubileuszowych.

To oznacza, że każdy, kto przez lata pracował „na umowie o nic”, ma teraz szansę, by jego wysiłek został wreszcie uznany – pod warunkiem, że sam zadba o złożenie dokumentów.

Staż pracy po nowemu już od nowego roku

Nowe regulacje zaczęły obowiązywać 1 stycznia 2026 roku najpierw w instytucjach publicznych. W przypadku pracodawców spoza sektora finansów publicznych przepisy wejdą w życie pierwszego dnia miesiąca po upływie sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy.

To zmiana, która może całkowicie przeorganizować sposób, w jaki w Polsce liczymy staż pracy. Po latach ignorowania alternatywnych form zatrudnienia, wreszcie państwo mówi: każda praca się liczy.

Co realnie się zmieni dla pracowników

Nowe przepisy przyniosą wymierne korzyści. W zależności od długości stażu, pracownicy będą mogli liczyć na dłuższy urlop – nawet o sześć dni więcej w roku. Dla zatrudnionych w sektorze publicznym oraz wielu prywatnych firmach przewidziano także dodatki stażowe, które zwiększą wynagrodzenie po osiągnięciu określonego stażu pracy. W instytucjach, które przyznają nagrody jubileuszowe, do stażu wliczy się teraz także okresy pracy na zleceniach czy we własnej działalności gospodarczej.

Ale nie tylko o pieniądze tu chodzi. To również większe poczucie bezpieczeństwa i sprawiedliwości – bo wreszcie każda forma zatrudnienia zostanie uznana przez prawo. Dla milionów ludzi to pierwszy krok do odzyskania szacunku do swojej pracy i poczucia, że ich lata zawodowego wysiłku nie były czasem straconym.

Źródło: INFOR
Infor.pl
MEN: W jaki sposób naliczać i wypłacać wynagrodzenie z tytułu godzin ponadwymiarowych
15 sty 2026

Nowelizacja ustawy Karta nauczyciela wprowadziła zmiany dla nauczycieli dotyczące rozliczania godzin ponadwymiarowych. Nauczyciele otrzymają wynagrodzenie za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe w razie nieodbycia zajęć z powodów leżących po stronie szkoły.
Obniżki stóp NBP tylko odłożone. Ekonomiści wskazują możliwy termin powrotu cięć
15 sty 2026

Oczekiwania dotyczące kontynuacji obniżek stóp procentowych pozostają w mocy, jak ocenili analitycy PKO BP w komentarzu do decyzji RPP. Według nich, Rada Polityki Pieniężnej prawdopodobnie obniży stopy procentowe w marcu 2026 roku.
Trudniejszy start zawodowy dla młodych. Co zmienia rynek pracy?
15 sty 2026

W ubiegłym roku na rynku pracy opublikowano o jedną trzecią mniej ofert dla osób rozpoczynających karierę zawodową niż w 2024 roku – informuje „Rzeczpospolita"
Nowość w podatkach: odliczysz nawet 36000 zł rocznie - nie spóźnij się w 2026 roku, ulga obowiązuje pierwszy raz i liczy się za 2025
15 sty 2026

W 2025 roku ta obszerna grupa zyskała nową ulgę do wykorzystania w optymalizacji podatkowej. Do systemu podatkowego weszła nowa zasada pomniejszenia podstawy opodatkowania w związku z zatrudnianiem konkretnej grupy pracowników - i nie chodzi tu o niepełnosprawnych. Mamy kompleksowe omówienie tej ulgi wraz ze szczegółowymi zasadami jej rozliczania. Z ulgi pierwszy raz skorzystasz teraz w 2026 roku.

Darowizny nawet od osoby niespokrewnionej i bez ograniczenia kwotowego zwolnione z podatku do 31 grudnia 2026 r. – pieniądze trzeba przeznaczyć np. na remont domu. Sprawdź, kogo dotyczy ustawa przygotowana przez rząd
15 sty 2026

W dniu 14 stycznia 2026 r. w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów, ukazał się projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn, który wprowadza zwolnienie z podatku od spadków i darowizn do 31 grudnia 2026 r., dla osób zamieszkałych na terenie gmin i miejscowości, które zostały dotknięte skutkami powodzi we wrześniu 2024 r. Rozwiązanie to postulowane było przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z regionu objętego skutkami powodzi, jak również przez organizacje pozarządowe.
500 plus dla małżonków. Od 5000 do 8000 zł w zależności od stażu
15 sty 2026

Nasi Czytelnicy pytają czy może w 2026 r. albo od 2027 r. będzie 500 plus dla małżonków. Od 5000 do 8000 zł w zależności od stażu? Temat wciąż budzi wiele emocji. Są zarówno zwolennicy jak i przeciwnicy pomysłu. Analizujemy zagadnienie - krótko i na temat.
Działalność i umowy-zlecenia mogą być wliczane do stażu. ZUS: już 196 tys. wniosków
15 sty 2026

Od początku roku okresy prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej i wykonywania pracy na podstawie umów-zleceń wliczane są do stażu pracy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazał PAP, że do ZUS wpłynęło już ponad 196 tys. wniosków o wydanie zaświadczenia, potwierdzającego te okresy.
Renta wdowia: informacja z ZUS z 15 stycznia 2026 r. Wiesz to?
15 sty 2026

Od wejścia w życie przepisów, które pozwalają łączyć wypłatę własnego świadczenia z rentą rodzinną po zmarłym małżonku, z renty wdowiej skorzystało już ponad milion osób. ZUS wydał właśnie ważną informację z 15 stycznia 2026 r. Wiesz to?

Nowe standardy opieki nad dziećmi do lat 3. Pobierz podręczniki i poradnik
15 sty 2026

Od początku roku obowiązują nowe standardy opieki nad dziećmi do lat 3. Dzięki nowym standardom opieka nad maluchami ma stać się bardziej spójna, nowoczesna i przyjazna zarówno dla dzieci, jak i dla pracowników sektora. Zapraszamy do pobrania podręczników i poradnika.
Ceny w sklepach nadal rosną, ale coraz wolniej. Nowe dane pokazują wyhamowanie podwyżek
15 sty 2026

Najnowszy raport dotyczący cen w sklepach detalicznych pokazuje, że choć zakupy codziennego użytku wciąż drożeją, tempo wzrostu cen wyraźnie słabnie. Eksperci wskazują na kilka kluczowych czynników, które stoją za tym trendem – od konkurencji między sieciami handlowymi po spadki cen paliw i surowców.
