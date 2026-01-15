REKLAMA

Trudniejszy start zawodowy dla młodych. Co zmienia rynek pracy?

Trudniejszy start zawodowy dla młodych. Co zmienia rynek pracy?

15 stycznia 2026, 09:39
Trudniejszy start zawodowy dla młodych. Co zmienia rynek pracy?
Trudniejszy start zawodowy dla młodych. Co zmienia rynek pracy?
Shutterstock

W ubiegłym roku na rynku pracy opublikowano o jedną trzecią mniej ofert dla osób rozpoczynających karierę zawodową niż w 2024 roku – informuje „Rzeczpospolita"

Wyzwania młodych na rynku pracy

Ekspertka Pracuj.pl, Anna Goreń, z którą rozmawiał dziennik, przekonuje, że start zawodowy młodych ludzi jest trudniejszy niż kilka lat temu. Przyczyny tego stanu rzeczy upatruje w rozwoju sztucznej inteligencji i automatyzacji.

Wzrost konkurencji na rynku pracy

Jak zwraca uwagę inna rozmówczyni „Rz”, Paulina Świątkiewicz, HR Business Partner serwisów rocketjobs.pl oraz justjoin.it, na stanowiska dla początkujących pracowników jest większa konkurencja. Oczekiwania pracodawców wzrosły, bo wiele zadań, które były polem nauki dla młodych pracowników, przejęła automatyzacja. Podniosło to próg wejścia.

W artykule „Rz”, jako przykład kryzysu rynku pracy dla młodych, przywołano przykład Krakowa - niegdyś lidera zatrudnienia w nowoczesnych usługach dla biznesu. W ub.r. wyprzedziła go Warszawa, po serii zwolnień w krakowskich centrach usług, skąd np. Shell i Heineken przenoszą część zadań do Indii.

oprac. Anna Rymkiewicz
Źródło: PAP
Prawo
Trudniejszy start zawodowy dla młodych. Co zmienia rynek pracy?
15 sty 2026

W ubiegłym roku na rynku pracy opublikowano o jedną trzecią mniej ofert dla osób rozpoczynających karierę zawodową niż w 2024 roku – informuje „Rzeczpospolita"
