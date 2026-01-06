REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Zarobki » Ulga na dziecko nie dla każdego: trzeba uważać na limit dochodowy 112 000 zł

Ulga na dziecko nie dla każdego: trzeba uważać na limit dochodowy 112 000 zł

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
06 stycznia 2026, 09:36
Adam Kuchta
Adam Kuchta
Ulga na dziecko 2026 nie dla każdego rodzica: trzeba uważać na limit dochodowy 112 000 zł
Ulga na dziecko 2026 nie dla każdego rodzica: trzeba uważać na limit dochodowy 112 000 zł
shutterstock_
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Przy uldze na dziecko kluczowym kryterium dającym prawo do zwrotu jest wysokość uzyskanych dochodów. Przekroczenie limitu dochodu powoduje, że niektórzy rodzice lub opiekunowie prawni nie uzyskają zwrotu z ulgi w rozliczeniu PIT. Jakie limity będą obowiązywały w rozliczeniu podatkowym dokonywanym w 2026 roku?

Ulga na dziecko, jak wynika z obowiązujących przepisów podatkowych (art. 27f ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) przysługuje, jeżeli podatnik wykonywał władzę rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna prawnego lub sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej wyłącznie w stosunku do jednego małoletniego dziecka i jednocześnie uzyskane dochody nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty:

REKLAMA

REKLAMA

  • 112 000 zł - gdy podatnik pozostawał przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim (sumuje się dochody małżonków),
  • 112 000 zł - jeśli podatnik jest osobą samotnie wychowującą dziecko,
  • 56 000 zł - gdy podatnik nie pozostawał w związku małżeńskim, w tym również przez część roku.

Skarbówka pilnuje limitów dochodowych przy uldze na dziecko. Oto jeden z przykładów

W interpretacji indywidualnej z dnia 26 listopada 2025 r., Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDSL1-2.4011.558.2025.2.JN, wskazano jednoznacznie: „W opisie sprawy wskazała Pani, że zarówno w 2021 r., jak i w 2024 r. Pani dochody i dochody Pani męża przekroczyły łącznie limit dochodu 112 tys. zł. Wobec tego wystąpiła negatywna przesłanka uniemożliwiająca zastosowanie odliczenia od podatku ulgi prorodzinnej również na drugie (niepełnoletnie) dziecko.”

„Należy podkreślić, że bez znaczenia dla potrzeb skorzystania z odliczeń w ramach ulgi prorodzinnej pozostaje fakt posiadania przez Panią dwójki dzieci, ponieważ istotna jest ilość dzieci, na które przysługuje omawiana ulga. W Pani sytuacji tylko jedno dziecko spełniało przesłanki do skorzystania z ulgi prorodzinnej, dlatego też konieczne było uwzględnienie limitu warunkującego prawo do odliczenia określonego w art. 27f ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podsumowując należy stwierdzić, że nie ma Pani możliwości odliczenia od podatku ulgi prorodzinnej zarówno na dziecko pełnoletnie, jak i dziecko małoletnie za 2021 r. oraz 2024 r.” - napisał organ skarbowy.

Kiedy przysługuje zwrot z ulgi na dziecko bez względu na wysokość uzyskanych dochodów?

Inaczej jest gdy rodzina jest wielodzietna lub opiekuje się dzieckiem z niepełnosprawnością. Otóż wtedy ulga na dziecko przysługuje bez względu na wysokość uzyskanych dochodów, w przypadku gdy podatnik wykonywał władzę rodzicielską:

REKLAMA

  • w stosunku do dwójki lub więcej dzieci;
  • w stosunku do jednego dziecka, posiadającego orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, lub decyzję przyznającą rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, albo orzeczenie o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia.

Ważne! Powyższe zasady dotyczą podatnika również wtedy, gdy utrzymywał on pełnoletnie dziecko (dzieci) w związku z wykonywaniem ciążącego na nim obowiązku alimentacyjnego oraz w związku ze sprawowaniem funkcji rodziny zastępczej.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jakie są zwroty z ulgi na dziecko w 2026 roku? Co się dzieje gdy dochody są niewystarczające?

Wysokość zwrotu w ramach ulgi na dziecko w rozliczeniu rocznym PIT za 2025 rok, dokonywanym w 2026 roku wygląda następująco. Otóż:

  • na pierwsze dziecko: 92,67 zł miesięcznie (1 112,04 zł rocznie),
  • na drugie dziecko: 92,67 zł miesięcznie (1 112,04 zł rocznie),
  • na trzecie dziecko: 166,67 zł miesięcznie (2 000,04 zł rocznie),
  • na czwarte i każde kolejne dziecko: 225,00 zł miesięcznie (2 700,00 zł rocznie).

W sytuacji gdy uzyskane dochody były niewystarczające, tj. gdy zabraknie podatku do odliczenia pełnej kwoty przysługującej ulgi, podatnik może otrzymać różnicę w postaci dodatkowego zwrotu.

Dochody rodziców lub opiekunów dla celów skorzystania z ulgi na dzieci w rocznym PIT

Ulga prorodzinna przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym, a także rodzinom zastępczym, które uzyskały określone dochody. Przepisy wskazują, że za dochody rodziców/opiekunów dla celów skorzystania z ulgi na dzieci rozumie się dochody uzyskane łącznie w danym roku podatkowym:

  • opodatkowane według skali podatkowej,
  • z kapitałów pieniężnych opodatkowanych 19% stawką podatku (np. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych),
  • z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowane 19% stawką podatku,
    - pomniejszone o zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne (podatek liniowy).

Przy czym, za podatnika pozostającego w związku małżeńskim nie uważa się osoby, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów, a także osoby pozostającej w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.

Na które dziecko przysługuje ulga prorodzinna?

Na koniec jeszcze jedna istotna informacja dotycząca prawa do ulgi. Otóż ta preferencja podatkowa przysługuje na każde dziecko:

  • które nie ukończyło 18 lat,
  • które otrzymuje zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
  • do 25 roku życia, jeśli:
    - ciągle się uczy i
    - suma jego dochodów (z wyjątkiem renty rodzinnej) i przychodów z ulgi dla młodych i ulgi na powrót nie przekracza dwunastokrotności kwoty renty socjalnej w wysokości, która obowiązuje w grudniu roku podatkowego.
Podstawa prawna

Art. 27f ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Zobacz również:
Powiązane
Jak zaplanować urlop w 2026 roku? Tylko 16 dni urlopu, by zyskać 46 dni wakacji [KALENDARZ]
Jak zaplanować urlop w 2026 roku? Tylko 16 dni urlopu, by zyskać 46 dni wakacji [KALENDARZ]
Takie wpłaty to nie darowizna. Skarbówka zmienia zdanie – przełomowa interpretacja po wyrokach sądów, ważna dla tysięcy twórców internetowych i darczyńców!
Takie wpłaty to nie darowizna. Skarbówka zmienia zdanie – przełomowa interpretacja po wyrokach sądów, ważna dla tysięcy twórców internetowych i darczyńców!
Skarbówka potwierdza: darowizna od rodzeństwa zwolniona z podatku, nawet przy wspólności majątkowej
Skarbówka potwierdza: darowizna od rodzeństwa zwolniona z podatku, nawet przy wspólności majątkowej
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Koniec z pieniędzmi na kolędzie? Szykuje się rewolucyjna zmiana w wizytach księży i ministrantów
06 sty 2026

Zanim w progu stanie kapłan, wcześniej rozlega się pukanie. To ministranci anonsują wizytę duszpasterską, zapowiadając przyjście księdza chodzącego po kolędzie. Od lat z tą rolą wiąże się niepisany zwyczaj drobnego wynagrodzenia. Kilka, kilkanaście, czasem kilkadziesiąt złotych od rodziny. Coraz częściej jednak pojawia się pytanie, czy taka forma „kieszonkowego” ma jeszcze rację bytu. Jedna z parafii postanowiła ją zlikwidować.
Podatek od nieruchomości za 15-metrową szopę (180 zł) w 2026 r. równy podatkowi za 144-metrowy dom. MFiG do RPO: wszystko jest w porządku
06 sty 2026

W 2026 roku za komórkę (szopę) przydomową o powierzchni 15 m² właściciel może zapłacić podatek od nieruchomości w wysokości 180 zł (przy maksymalnej stawce 12 zł/m²). To tyle samo co dom jednorodzinny o powierzchni 144 m² (przy maksymalnej stawce 1,25 zł/m²). Ta niemal 10-krotna dysproporcja budzi zdziwienie a często i oburzenie obywateli. Mały składzik na narzędzia, meble ogrodowe, czy opał staje się równie kosztowny jak cały dom. Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO) oskarża przepisy o naruszenie Konstytucji, ale Minister Finansów i Gospodarki w szczegółowej odpowiedzi z 23 grudnia 2025 roku broni stawek jako konstytucyjnie uzasadnionych.
ZUS podwyższa emerytury po przegranych sprawach w sądach apelacyjnych. 5 przykładów: 1.068,31 zł brutto (SA w Gdańsku), 671,56 zł brutto (SA w Katowicach), 2.280,20 zł i 1.468,97 zł brutto (SA w Białymstoku), 612,63 zł brutto (SA w Lublinie)
06 sty 2026

Często otrzymuję zapytania, czy prawomocne wyroki sądów powszechnych dotyczące art. 25 ust. 1b ustawy emerytalnej, wydawane po wyroku TK z 4 czerwca 2024 roku sygn. akt SK 140/20 są realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Do tej pory, we wszystkich prowadzonych przeze mnie sprawach dotyczących osób poszkodowanych przez art. 25 ust. 1b ustawy emerytalnej, prawomocne wyroki zostały zrealizowane lub są w trakcie realizacji przez ZUS.
Sędziowie nokautują ZUS. Sądy seryjnie przeliczają emerytury. Ale nic z tego nie wynika
06 sty 2026

Co miałoby wyniknąć z opisanych w artykule wyroków? Rozwiązanie problemu około 100 000 - 200 000 poszkodowanych emerytów. Na razie mamy 246 korzystnych wyroków sądów powszechnych w sprawach dot. wyroku TK z 4 czerwca 2024 r. SK 140/20, w tym 68 prawomocnych. Nic nie wskazuje na zatrzymanie wzrostu liczby tych wyroków. ZUS seryjnie przegrywa sprawy o przeliczenie emerytur. Ale pamiętajmy, że poszkodowanych może być od 100 000 do 200 000 osób (są rozbieżne szacunki tej liczby). Około 300 osób, które otrzyma w najbliższym czasie częściową rekompensatę ma się nijak do masy osób mających prawo do wyższej emerytury.

REKLAMA

Wielka rewolucja w telewizji. Sejmowa komisja stawia ultimatum nadawcom: Koniec z dyskryminacją niepełnosprawnych
06 sty 2026

Oglądasz wieczorne wiadomości, ulubiony serial czy debatę publicystyczną i wszystko jest dla Ciebie jasne. To komfort, nad którym rzadko się zastanawiamy. Tymczasem dla setek tysięcy Polaków ten sam ekran pozostaje barierą nie do przebicia. W sejmowych kuluarach właśnie zapadła decyzja, która może wywrócić rynek telewizyjny do góry nogami. Komisja do Spraw Petycji skierowała do Ministerstwa Kultury pismo, które wskazuje, że obecne przepisy są w 50% niewystarczające. Jeśli resort przychyli się do tego postulatu, do 2030 roku polska telewizja zmieni się nie do poznania, a nadawcy będą musieli więcej zainwestować.
Więcej inwestycji bez pozwolenia na budowę (np. przydomowe schrony, tarasy, oczka wodne i baseny). 7 stycznia 2026 r. wchodzi w życie nowelizacja Prawa budowlanego
05 sty 2026

Ministerstwo Rozwoju i Technologii poinformowało w komunikacie, że 7 stycznia 2026 r. wchodzi w życie większość przepisów nowelizacji Prawa budowlanego oraz niektórych innych ustaw. Ta nowelizacja ma uprościć proces budowlany (tj. formalności prawno-administracyjne związane z inwestycją budowlaną. Więcej inwestycji będzie mogło być realizowanych bez pozwolenia na budowę a nawet bez zgłoszenia.
Państwowa instytucja finansowa ogłosiła 5.01.2026 r.: to dofinansowanie zmieni codzienność tysięcy Polaków (pracowników, seniorów, dzieci, niepełnosprawnych i innych). Wystarczy złożyć wniosek w 2026 r.
06 sty 2026

PFRON w komunikacie z 5 stycznia 2026 r. pisze: "Czy wiesz, że… turnus rehabilitacyjny to coś więcej niż wyjazd? Czy wiesz, że dzięki dofinansowaniu z PFRON osoby z niepełnosprawnościami mogą wyjechać na turnusy rehabilitacyjne, które naprawdę zmieniają codzienność?". Ujawniamy szczegóły!
Tusk wstrzymuje prace nad rewolucyjną ustawą o PIP. To nie mogło się udać
05 sty 2026

Tusk wstrzymuje prace nad rewolucyjną ustawą o PIP. Zaplanowano przewrót kopernikański i PIP jako „super-urząd” z kompetencjami momentami analogicznymi do sądu pracy. Zdaniem Hanny Mojsiuk to nie mogło się udać.

REKLAMA

Ci cudzoziemcy nie muszą mieć zezwolenia na pracę w Polsce [lista]. Nowe przepisy już obowiązują
05 sty 2026

W dniu 1 czerwca 2025 r. weszła w życie ustawa o warunkach dopuszczalności powierzania pracy cudzoziemcom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa ta określa w szczególności listę cudzoziemców, którzy mogą pracować w Polsce bez zezwolenia na pracę. Oprócz tego Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w rozporządzeniu z 20 listopada 2025 r. (weszło w życie 1 grudnia 2025 r.) określił listę szczególnych przypadków, w których cudzoziemiec uprawniony do pobytu na terytorium Polskie ma prawo wykonywać pracę bez zezwolenia na pracę lub oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi.
Dodatkowy dzień wolny za święto wypadające w sobotę w 2026 r. Wyjaśnienia PIP
05 sty 2026

Państwowa Inspekcja Pracy (a dokładnie eksperci Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku) udzieliła wyjaśnień odnośnie przepisów i praktyki dotyczących udzielania pracownikom dni wolnych za święta przypadające w sobotę.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA