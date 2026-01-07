REKLAMA

Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Prawa seniora » Emerytura » Do końca marca 2026 r. ZUS przeliczy ponownie emerytury i renty rodzinne przyznane w latach 2009–2019 w czerwcu - tzw. emerytury czerwcowe

Do końca marca 2026 r. ZUS przeliczy ponownie emerytury i renty rodzinne przyznane w latach 2009–2019 w czerwcu - tzw. emerytury czerwcowe

07 stycznia 2026, 16:20
W I kwartale 2026 r. ZUS przeliczy ponownie emerytury i renty rodzinne przyznane w latach 2009–2019 w czerwcu - tzw. emerytury czerwcowe
W I kwartale 2026 r. ZUS przeliczy ponownie emerytury i renty rodzinne przyznane w latach 2009–2019 w czerwcu - tzw. emerytury czerwcowe
W dniu 1 stycznia 2026 r. wejdzie w życie ustawa, dzięki której Zakład Ubezpieczeń Społecznych automatycznie, bez konieczności składania wniosku, przeliczy wysokość emerytur przyznanych lub przeliczonych w czerwcu w latach 2009–2019 (tzw. emerytury czerwcowe). Nowe przepisy obejmą również renty rodzinne po osobach, które miały takie świadczenia. Emerytury czerwcowe zostaną przeliczone, ponieważ w latach 2009-2019 były ustalane na niekorzystnych dla ubezpieczonych zasadach waloryzacji składek.

Nie trzeba składać wniosku

Emeryt lub rencista nie musi składać żadnego wniosku. ZUS zrobi to z urzędu i po przeliczeniu wyda nową decyzję. Jeśli nowa kwota okazałaby się niższa od dotychczasowej – świadczenie pozostanie bez zmian.

Kto może liczyć na przeliczenie emerytury?

W całej Polsce nowe zasady obejmą około 265 tys. osób, w tym 243,6 tys. emerytów i 21,2 tys. osób pobierających renty. Nowe zasady obejmują osoby, które:
1) w latach 2009–2019 przeszły na emeryturę od czerwca lub miały przeliczoną emeryturę od tego miesiąca, albo
2) pobierają rentę rodzinną po zmarłym, któremu ZUS ustalił lub przeliczył emeryturę od czerwca w latach 2009–2019, albo
3) pobierają rentę rodzinną po osobie, która:
- osiągnęła wiek emerytalny (60 lat – kobieta, 65 lat – mężczyzna),
- zmarła w czerwcu w latach 2009–2019, ale nie zdążyła złożyć wniosku o emeryturę lub nie miała ustalonego prawa do emerytury.

Na czym będzie polegać przeliczenie

- ZUS ponownie obliczy wysokość emerytury tak, jakby została ona przyznana po raz pierwszy w maju danego roku, jeśli jest to korzystniejsze dla ubezpieczonego. Oznacza to, że składki na ubezpieczenia emerytalne i kapitał zostaną zwaloryzowane według zasad obowiązujących dla emerytur ustalanych w maju, natomiast średnie dalsze trwanie życia będzie przyjęte zgodnie z zasadami stosowanymi dla emerytur ustalanych w czerwcu. Po wykonaniu tych obliczeń Zakład zwaloryzuje ustaloną kwotę świadczenia do chwili obecnej - wyjaśnia Krystyna Michałek, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

Kiedy ZUS zawiesi postępowanie

Ważne

Nowe przepisy nie przewidują wypłaty wyrównania świadczenia za okres przypadający przed 1 stycznia 2026 roku.

Jeśli wniosek w sprawie przeliczenia wysokości emerytury ustalonej od czerwca w latach 2009–2019 (bądź renty rodzinnej) zostanie zgłoszony przed 1 stycznia 2026 r. i na ten dzień postępowanie w sprawie rozpatrzenia tego wniosku będzie w toku lub sprawa o ustalenie prawa do tych świadczeń lub ich wysokości będzie trwać przed sądem, ZUS zawiesi postępowanie w sprawie ustalenia wysokości emerytury lub renty rodzinnej przewidziane w nowej ustawie. ZUS wróci do niego, gdy ostatecznie zakończy się to wcześniejsze postępowanie. Klient nie musi składać żadnych wniosków.

Jeśli ZUS prowadzi postępowanie w sprawie wysokości świadczenia w związku z ustaleniem emerytury od czerwca danego roku lub takie postępowanie toczy się w sądzie, a rozpoczęło się przed 1 stycznia 2026 r., to trwa ono do czasu, kiedy uprawomocni się kończąca je decyzja lub orzeczenie sądu.

Ważne

ZUS ponownie wyliczy tylko wysokość emerytury ustalonej od czerwca w latach 2009–2019 na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Ważne

ZUS informuje, że wszystkie sprawy związane z przeliczeniem emerytur czerwcowych zostaną załatwione najpóźniej do 31 marca 2026 r.

Zobacz również:
oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

