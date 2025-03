Rewolucyjne zmiany w przychodniach i poradniach. To już koniec kolejek do tych lekarzy specjalistów?

Stanie w długiej kolejce, albo wiszenie na telefonie, tak w niejednej przychodni wygląda teraz próba umówienia się do specjalisty. Jeśli już się uda, terminy bywają niewiarygodnie odległe. Czy przyszedł koniec tej udręki? Właśnie weszły w życie nowe regulacje, które mają to zmienić.

Jak wygląda próba umówienia się do lekarza specjalisty? Jak polowanie. To często zapisywanie się na wizytę jednocześnie w kilku miejscach. Problem w tym, że wielokrotne zapisy, kolejki jeszcze wydłużają. To dlatego resort zdrowia zabrał się za porządki. Mają temu położyć kres nowe regulacje.

Monitorowanie list oczekujących

4 marca 2025 roku weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia nakładające na przychodnie i poradnie obowiązek w sprawie prowadzenia harmonogramów wolnych terminów wizyt u lekarzy specjalistów. Służy do tego specjalna, centralna aplikacja AP KOLCE udostępniana placówkom medycznym przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

- W efekcie umożliwi to bieżące monitorowanie prawidłowości prowadzenia list oczekujących, prowadzenie szczegółowych analiz czasów oczekiwania oraz eliminowanie przypadków wielokrotnych zapisów tej samej osoby na to samo świadczenie – napisano w uzasadnieniu do projektu.

Nowe zasady w kolejkach do ośmiu specjalistów

Do aplikacji AP KOLCE mają trafiać wolne terminy na świadczenia, do których dostęp jest utrudniony. Dotychczas takim obowiązkiem w zakresie ambulatoryjnej opieki zdrowotnej objęte były świadczenia związane z onkologią, kardiologią, endokrynologią oaz ortopedią i traumatologią narządu ruchu.

Obowiązujące od 4 marca rozporządzenie rozszerza ten wykaz o urologię, neurologię, oraz nefrologię. Na tej liście jest też diabetologia, choroby płuc, gastroenterologia, okulistyka oraz otolaryngologii.

Serwis rynek zdrowia.pl podaje terminy, od kiedy obowiązek prowadzenia odrębnych list oczekujących w aplikacji AP KOLCE wejdzie w życie dla poszczególnych specjalności.

Od 1 maja obejmie urologię i neurologii. Dla nefrologii oraz okulistyki ten termin to 5 maja 2025 roku. W przypadku gruźlicy i chorób płuc oraz otolaryngologii, od 1 czerwca, a diabetologii oraz gastroenterologii – od 15 czerwca 2025 roku.