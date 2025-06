Skandaliczne praktyki w prywatnej służbie zdrowia? Setki skarg, ceny z kosmosu

Z danych Biura Rzecznika Praw Pacjenta wynika, że w 2024 r. zgłoszono 670 skarg dotyczących wizyt komercyjnych. Pacjenci najczęściej wskazywali na niską jakość świadczeń oraz brak reakcji na reklamacje. Problem zatacza coraz szersze kręgi – kolejne 1302 zgłoszenia napłynęły do Telefonicznej Informacji Pacjenta (TIP).

Wysokie ceny, krótkie wizyty i brak odpowiedzialności – problem prywatnej opieki zdrowotnej

Rosnące niezadowolenie dotyczy nie tylko samych kosztów prywatnej opieki zdrowotnej, ale także sposobu traktowania pacjentów. Pacjenci zgłaszają alarmujące przypadki:

„Za wizytę trwającą 3 minuty u psychiatry zapłaciłam 300 zł” – relacjonuje pacjentka cytowana przez Gazetę Wyborczą.

Inna pacjentka wspomina, że okulistka zaleciła jej samodzielne zmierzenie rozstawu źrenic w domu, zwykłą linijką.

Wśród skarg pojawiają się też zarzuty dotyczące podwójnego naliczania opłat. Chodzi o sytuacje, w których pacjent przychodzi na wizytę z wynikami badań – swoimi i np. starszego członka rodziny – dotyczącymi tej samej dolegliwości. Mimo że lekarz analizuje wszystko w ramach jednej konsultacji, placówka pobiera opłatę jak za dwie osobne wizyty. Efekt? Rachunek sięga nawet 400 zł – mimo że lekarz ostatecznie i tak zaleca powtórzenie badań.

Długi czas oczekiwania w NFZ – dlaczego pacjenci wybierają prywatne gabinety?

Jednym z kluczowych powodów, dla których pacjenci decydują się na prywatne wizyty lekarskie, jest dramatycznie długi czas oczekiwania na wizyty w publicznym systemie opieki zdrowotnej. Raport NFZ za IV kwartał 2024 r. brutalnie obnaża skalę problemu:

234 dni oczekiwania na pilną wizytę w poradni endokrynologicznej osteoporozy.

oczekiwania na pilną wizytę w poradni endokrynologicznej osteoporozy. 177 dni do poradni neurochirurgicznej.

do poradni neurochirurgicznej. 542 dni (ponad półtora roku!) do poradni genetycznej dla dzieci w przypadkach stabilnych.

(ponad półtora roku!) do poradni genetycznej dla dzieci w przypadkach stabilnych. 322 dni na oddział chirurgii onkologicznej dla dzieci.

Największe kolejki utrzymują się do okulistów, dentystów, neurologów i kardiologów. Taka sytuacja zmusza pacjentów do poszukiwania szybszego dostępu do specjalistów, często kosztem wysokich opłat i niepewnej jakości.

Rzecznik Praw Pacjenta reaguje. Jak dochodzić swoich praw w prywatnym gabinecie?

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta (RPP) przypomina, że nawet wizyty komercyjne podlegają ocenie z punktu widzenia praw pacjenta. Oznacza to, że każdy pacjent ma prawo do:

Informacji o stanie zdrowia i proponowanym leczeniu.

o stanie zdrowia i proponowanym leczeniu. Godnej opieki i szacunku.

i szacunku. Złożenia reklamacji i skargi – także w przypadku wizyty prywatnej.

Jeśli lekarz zachowuje się w sposób nieprofesjonalny, odmawia odpowiedzi na pytania lub nie wykonuje podstawowych czynności diagnostycznych, warto zgłosić sprawę do RPP, nawet jeśli nie była to wizyta w ramach NFZ.

Co możesz zrobić, jeśli spotkało Cię podobne traktowanie w prywatnym gabinecie?

Zgłoś sprawę do Biura Rzecznika Praw Pacjenta: Możesz to zrobić poprzez formularz online lub dzwoniąc na bezpłatną Telefoniczną Informację Pacjenta (TIP) pod numer 800 190 590. To skuteczna skarga na lekarza lub placówkę.

Możesz to zrobić poprzez formularz online lub dzwoniąc na bezpłatną Telefoniczną Informację Pacjenta (TIP) pod numer 800 190 590. To skuteczna skarga na lekarza lub placówkę. Poproś o pisemne uzasadnienie: Zawsze domagaj się pisemnego uzasadnienia diagnozy, zaleceń lub planu leczenia.

Zawsze domagaj się pisemnego uzasadnienia diagnozy, zaleceń lub planu leczenia. Żądaj paragonu lub faktury: To Twój dowód świadczenia usługi. Jest niezbędny w przypadku reklamacji wizyty lekarskiej.

To Twój dowód świadczenia usługi. Jest niezbędny w przypadku reklamacji wizyty lekarskiej. Zgłoś reklamację do placówki: W pierwszej kolejności zgłoś reklamację bezpośrednio do danej placówki medycznej i żądaj pisemnej odpowiedzi. Pamiętaj, że przysługują Ci prawa pacjenta prywatnie.

Czy prywatna opieka zdrowotna powinna podlegać bardziej szczegółowym kontrolom?

To pytanie, które zadają sobie zarówno pacjenci, jak i eksperci. Rosnąca liczba skarg i wysokie koszty przy jednoczesnym braku jasnych standardów sugerują potrzebę dyskusji. Jeśli jakość usług prywatnych nie zostanie ustandaryzowana, pacjenci pozostaną w pułapce wyboru między długimi kolejkami a kosztowną niepewnością.