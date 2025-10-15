REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Zdrowie » 8 milionów Polaków choruje, choć wielu o tym nie wie. Lekarze ostrzegają przed cichą epidemią

8 milionów Polaków choruje, choć wielu o tym nie wie. Lekarze ostrzegają przed cichą epidemią

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
15 października 2025, 15:13
Artur Sadziński
Artur Sadziński
Dziennikarz i redaktor z doświadczeniem w tworzeniu treści o finansach, prawie i sprawach konsumenckich. Pisze z myślą o praktycznym wsparciu dla czytelnika.
8 milionów Polaków choruje, choć wielu o tym nie wie. Lekarze ostrzegają przed cichą epidemią
8 milionów Polaków choruje, choć wielu o tym nie wie. Ta choroba zabija po cichu
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Rozwija się latami i nie daje żadnych objawów. Zaczyna się niewinnie, od kilku nadprogramowych kilogramów, zmęczenia po pracy czy problemów ze snem. Z czasem jednak prowadzi do komplikacji. Zmienia metabolizm, serce i mózg, a w końcu skraca życie nawet o kilka lat. Choruje na nią co piąty Polak, ale większość nie szuka pomocy, bo nie wie, że to choroba. Lekarze alarmują: ten „cichy zabójca” XXI wieku jest uleczalny, o ile potraktujemy go jak każdą inną przewlekłą chorobę.

rozwiń >

Otyłość, bo o niej mowa, zaczyna się niewinnie, od spadku energii, problemów ze snem, zmęczenia. Z czasem pojawiają się zadyszka przy wchodzeniu po schodach, bóle stawów, podwyższony cukier lub ciśnienie. Większość osób zrzuca to na wiek, stres albo złą kondycję. Tymczasem to początek procesu, który powoli wyniszcza organizm od środka.

REKLAMA

REKLAMA

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia na tę chorobę cierpi już co ósma osoba na świecie, czyli ponad 890 milionów ludzi. W Polsce problem nadmiernej masy ciała dotyczy ponad 60 procent dorosłych. To aż około 18 milionów osób. Z tego blisko 8 milionów ma otyłość, a aż 4 miliony przekroczyły próg poważnej choroby metabolicznej. Co gorsza, z roku na rok rośnie liczba dzieci i nastolatków z nieprawidłową masą ciała, obecnie dotyczy to, co piątego ucznia.

Nie chodzi przy tym o nadwagę sięgającą dziesiątek kilogramów. Groźna może być już nawet niewielka nadwyżka masy ciała, 5–7 kilogramów ponad normę. Zwłaszcza gdy towarzyszy jej stres, siedzący tryb życia i zła dieta. Takie, z pozoru drobne odchylenie, może uruchomić kaskadę zmian w organizmie: wzrost ciśnienia, zaburzenia hormonalne i stany zapalne, które po latach prowadzą do poważnych chorób układu krążenia, cukrzycy i problemów neurologicznych.

Lekarze ostrzegają, że otyłość i jej wczesne stadia są dziś drugą po paleniu papierosów przyczyną przedwczesnych zgonów w Europie. Właśnie dlatego tę chorobę coraz częściej określa się mianem cichej epidemii naszych czasów.

REKLAMA

Koszty finansowe i społeczne choroby, o której nikt nie chce mówić

Otyłość to nie tylko problem zdrowotny, ale też ogromne obciążenie dla gospodarki i systemu ochrony zdrowia. Według szacunków OECD, Polska traci rocznie nawet 3 proc. PKB z powodu chorób i nieobecności w pracy wynikających z nadmiernej masy ciała. To miliardy złotych rocznie wydawane na leczenie powikłań, hospitalizacje, rehabilitację i renty chorobowe.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Światowa Organizacja Zdrowia podaje, że globalne koszty otyłości w 2035 roku mogą sięgnąć 4 bilionów dolarów rocznie. To tyle, ile wynosi całe PKB Niemiec. Problem ma też wymiar społeczny: osoby chore częściej doświadczają stygmatyzacji, trudności w znalezieniu pracy, gorszego traktowania w ochronie zdrowia i wykluczenia z życia społecznego. To błędne koło, które pogłębia zarówno problemy psychiczne, jak i finansowe.

Dlaczego większość ludzi nie wie, że choruje?

Lekarze nie mają wątpliwości: to choroba metaboliczna, a nie efekt braku silnej woli. Wciąż jednak wielu pacjentów wstydzi się o niej mówić.

Przez lata była postrzegana jako problem estetyczny, a nie medyczny. Tymczasem to choroba przewlekła, która wymaga leczenia i wsparcia specjalistów – tłumaczy dr Beata Jasica, internistka z Grupy LUX MED, w rozmowie z Gazeta.pl

Bagatelizowanie problemu prowadzi do dramatycznych skutków. Nieleczona choroba zwiększa ryzyko cukrzycy, nadciśnienia, udaru, choroby wieńcowej, a nawet nowotworów.

Jak ta choroba działa na organizm?

Otyłość jest podstępna. Nie daje bólu ani nagłych objawów, dlatego wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że od lat choruje. Zmiany zachodzą wewnątrz organizmu: rośnie poziom insuliny, pojawiają się stany zapalne, spada odporność, a komórki tłuszczowe zaczynają działać jak gruczoły wydzielające substancje zaburzające równowagę hormonalną.

U kobiet może dojść do zaburzeń cyklu i problemów z płodnością, u mężczyzn, do spadku testosteronu i problemów z erekcją. Organizm próbuje się bronić, ale bez leczenia procesu nie da się zatrzymać.

Skutki nieleczenia: choroby i przedwczesna śmierć

Lekarze porównują tę chorobę do nadciśnienia, też rozwija się po cichu, aż pewnego dnia daje o sobie znać powikłaniami. W przypadku otyłości są nimi często cukrzyca typu 2, miażdżyca, bezdech senny, zwyrodnienia stawów i depresja. Według raportu OECD z 2019 roku nieleczona otyłość skraca życie średnio o 3,9 roku. To mniej więcej tyle, co palenie papierosów.

Choroba, którą można wyleczyć

Dobra wiadomość jest taka, że można ją leczyć. Leczenie polega na długotrwałej zmianie stylu życia, ale nie tylko. Współczesna medycyna oferuje skuteczne leki regulujące apetyt i metabolizm, a w cięższych przypadkach także zabiegi bariatryczne. Coraz większą rolę odgrywa też psychodietetyka, praca z emocjami i nawykami, które wpływają na sposób jedzenia.

Nowoczesne terapie i wsparcie specjalistów

W wielu przypadkach konieczna jest pomoc kilku ekspertów jednocześnie: lekarza rodzinnego, diabetologa, dietetyka i psychologa.

Leczenie tej choroby to nie kwestia „diety cud”. To proces, który wymaga czasu, wsparcia i konsekwencji. Ale efekty są ogromne – poprawa ciśnienia, poziomu cukru, jakości snu, samopoczucia i pewności siebie – podkreśla dr Jasica.

Nowe podejście do choroby

Nowoczesne leczenie staje się coraz bardziej dostępne także w Polsce. Powstają specjalistyczne poradnie, w których pacjent otrzymuje kompleksową opiekę. Następuje zmiana sposobu myślenia, nie chodzi o to, by się pacjent się głodził, lecz by odzyskać równowagę. Leczenie otyłości w Polsce 2025 to już nie tylko dieta i ćwiczenia, to także terapia.

Wsparcie farmakologiczne i psychologiczne nie jest oznaką słabości, lecz dowodem, że pacjent traktuje swój stan poważnie. To, co dawniej uznawano za zaniedbanie, dziś coraz częściej diagnozuje się jako przewlekłe zaburzenie zdrowotne.

Dlaczego choroba wraca?

Wpływ mają czynniki genetyczne, hormonalne, środowiskowe, a także długotrwały stres. Brak snu, nieregularne jedzenie, praca siedząca, to wszystko z czasem prowadzi do zmian, które organizm zapamiętuje. Dlatego nawet po utracie wagi choroba może wrócić, jeśli nie zostanie odpowiednio leczona.

Największym problemem nie jest jednak brak leków, lecz brak świadomości. Wiele osób przez lata żyje z objawami, nie wiedząc, że potrzebuje pomocy.

Choroba, którą można zatrzymać

Zamiast pójść do lekarza, wielu ludzi sięga po modne diety z Internetu, które kończą się efektem jojo.

Pacjent powinien wiedzieć, że nie jest winny swojej chorobie. Winne są mechanizmy biologiczne, które można i trzeba leczyć – mówi dr Jasica.

Choroba, która zabija po cichu, może być zatrzymana. Wystarczy jeden krok, badanie, rozmowa z lekarzem, wizyta u dietetyka. Im wcześniej, tym lepiej.

Lekarze powtarzają jedno: ta choroba nie jest wyrokiem. Jest wyzwaniem, które można wygrać z pomocą specjalistów, wiedzy i konsekwencji. To walka o zdrowie, życie i poczucie własnej wartości. A każda walka, którą podejmiesz z odwagą, ma szansę zakończyć się zwycięstwem.

Powiązane
Choroby dające bezterminowe orzeczenie o niepełnosprawności – oficjalna lista 2025
Choroby dające bezterminowe orzeczenie o niepełnosprawności – oficjalna lista 2025
Co daje orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym? Wszystkie świadczenia, ulgi i wsparcie w 2025 roku!
Co daje orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym? Wszystkie świadczenia, ulgi i wsparcie w 2025 roku!
MOPS wypłaci nawet 2066 zł. Zasiłek, którego nikt nie zna – sprawdź, czy Ci przysługuje
MOPS wypłaci nawet 2066 zł. Zasiłek, którego nikt nie zna – sprawdź, czy Ci przysługuje
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Seniorzy ratują budżety gospodarstw domowych. Zaskakujące dane z GUS: osoby starsze rzadziej mają długi i lepiej zarządzają finansami
15 paź 2025

Choć często mówi się o niskich emeryturach i trudnej sytuacji osób starszych, najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego pokazują zupełnie inny obraz: to właśnie seniorzy ratują dziś budżety gospodarstw domowych. Aż 87,4 proc. z nich nie ma żadnych długów, wydatki planują rozważnie, a z rachunkami radzą sobie lepiej niż młodsze pokolenia. Ich finansowa odpowiedzialność i życiowe doświadczenie sprawiają, że w wielu rodzinach to właśnie oni stanowią niewidzialny filar stabilności.
Będą dodatki dla asystentów rodziny. Do 2400 zł w 2025 roku
15 paź 2025

Rząd będzie kontynuował dofinansowanie asystentów rodziny. 14 października 2025 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2025 r.”, przedłożoną przez Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Rewolucja w L4 i orzecznictwie ZUS. Co czeka pracowników i lekarzy od 2026 roku?
15 paź 2025

Od 2026 roku mają wejść w życie daleko idące zmiany dotyczące zarówno zasad wystawiania i kontrolowania zwolnień lekarskich, jak i funkcjonowania lekarzy orzeczników ZUS. Rząd przyjął projekt ustawy, który, może całkowicie zmienić dotychczasowe zasady dotyczące niezdolności do pracy m.in. możliwość pracy podczas zwolnienia lekarskiego w określonych przypadkach, wprowadzenie maksymalnych terminów na wydanie orzeczenia oraz większy nadzór nad jakością opinii lekarskich.
Długie weekendy 2026: wypadają 6 razy, ale wcale nie są takie długie [Kalendarz]
15 paź 2025

Jesień to dobry czas na zaplanowanie wyjazdów w 2026 roku. Kiedy wypadają długie weekendy? Na jakie dni najlepiej wziąć urlop wypoczynkowy, by cieszyć się przedłużonym odpoczynkiem? Oto kalendarz długich weekendów 2026. Jest ich 6, ale wcale nie są takie długie.

REKLAMA

Pracownicy wrócą do biur na... dofinansowany lunch
15 paź 2025

Firmy chcą, by pracownicy częściej przychodzili do biur, ale przymus działa coraz słabiej. Według raportu SmartLunch, 62% osób pracuje hybrydowo i do biura wraca tylko wtedy, gdy widzi w tym wartość, np. współpracę czy kontakt z zespołem. Dlatego benefity poprawiające codzienne doświadczenia, jak dofinansowanie posiłków, stają się kluczowe w strategiach HR i employer brandingu.
MOPS wypłaci nawet 2066 zł. Zasiłek, którego nikt nie zna – sprawdź, czy Ci przysługuje
15 paź 2025

Mało kto wie, że MOPS może wypłacić pieniądze nie tylko na żywność czy rachunki, ale też na rozwój zawodowy. W 2025 roku dostępna jest pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie. To bezzwrotne wsparcie finansowe do 2066 zł, które można przeznaczyć na sprzęt, kursy lub rozpoczęcie działalności. To świadczenie ma pomóc osobom, które chcą uniezależnić się od systemu pomocy społecznej i zacząć zarabiać samodzielnie. Wystarczy dobry pomysł, realny plan działania i wniosek złożony w lokalnym MOPS a resztą zajmie się gmina.
Silversi a pokolenie Z: różnice pokoleniowe, odmienne style pracy, komunikacji i oczekiwania w miejscu pracy
15 paź 2025

Silversi a pokolenie Z: różnice pokoleniowe, odmienne style pracy, komunikacji i oczekiwania w miejscu pracy - tak, ale zamiast koncentrować się na stereotypach, że „Zetki są niecierpliwe” czy „Silversi nie nadążają za technologią”, warto spojrzeć na współpracowników przez pryzmat ich indywidualnych kompetencji i potrzeb. Zarządzanie wiekiem nie polega na „godzeniu różnic pokoleniowych”, lecz na budowaniu synergii. Kultura organizacyjna powinna wspierać otwartą wymianę perspektyw i tworzyć przestrzeń do współpracy, w której każda strona może uczyć się od drugiej.
Tańsze leki dla pacjentów i NFZ - list otwarty branży farmaceutycznej do Ministerstwa Zdrowia
15 paź 2025

Kilkudziesięciu sygnatariuszy, w tym organizacje pacjenckie i branża farmaceutyczna podpisały list otwarty do Ministerstwa Zdrowia, apelując o tańsze i bardziej dostępne leki dla pacjentów. Sygnatariusze wezwali resort zdrowia do wykorzystania zbliżającej się nowelizacji ustawy refundacyjnej jako szansy na odblokowanie potencjału importu równoległego. List otwarty podpisano 14 października br. w Warszawie podczas XIII Forum Importu Równoległego.

REKLAMA

Nie będzie ustawy o związkach partnerskich. PSL i Lewica ogłaszają nowy projekt dotyczący związków nieformalnych [15.10.2025]
15 paź 2025

W środę, 15 października 2025 r., miało odbyć się pierwsze czytanie projektów ustaw o związkach partnerskich złożonych przez Lewicę. Tymczasem wiceprezes PSL Urszula Pasławska ogłosiła, że takich ustaw nie będzie. Koalicja rządowa zapowiada jednak nowy projekt – ustawę regulującą i chroniącą związki nieformalne.
300+ dla każdego ucznia do 24 roku życia. Wnioski tylko do 30 listopada
15 paź 2025

Rodzicu, nie przegap terminu! Tylko do końca listopada można ubiegać się o 300 zł na wyprawkę szkolną dla ucznia. Świadczenie „Dobry Start” przysługuje niezależnie od dochodu, ale aby je otrzymać, trzeba zdążyć ze złożeniem wniosku. ZUS przypomina – po 30 listopada nie będzie już takiej możliwości.

REKLAMA