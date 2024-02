Co to jest e zwolnienie i jak je uzyskać?

Kilka lat temu sektor medyczny w Polsce przeszedł prawdziwą rewolucję, a to wszystko za sprawą usprawnień technologicznych – na lekarzy nałożono obowiązek zastąpienia tradycyjnych zwolnień tymi wystawianymi w specjalnym systemie informatycznym. Jakie korzyści niesie za sobą to rozwiązanie? Czym jest e zwolnienie, komu przysługuje i jak dostać je bez wychodzenia z domu? Dowiedz się, jak uzyskać L4 online w zaledwie 15 minut!

E-zwolnienie – czym jest i jak je uzyskać?

Zastanawiasz się, czym jest e zwolnienie? Jest to odpowiednik dokumentu w formie papierowej usprawiedliwiający Twoją nieobecność w pracy z powodu choroby. Od tradycyjnej wersji różni się on wyłącznie tym, że nie jest wypisywany na specjalnym druku, a za pośrednictwem systemu informatycznego. To rozwiązanie technologiczne to ogromne udogodnienie – i to nie tylko dla osoby wystawiającej, ale także dla pracownika i jego zwierzchnika.

L4 uzyskasz w przypadku, gdy Twoje samopoczucie uniemożliwia Ci wypełnianie codziennych obowiązków pracowniczych. Dostaną je również osoby, które sprawują opiekę nad chorym członkiem rodziny, i kobiety w ciąży. Warto mieć także na uwadze, że dokument ten umożliwia Ci pobieranie takich świadczeń jak zasiłek opiekuńczy czy chorobowy – ale tylko pod warunkiem regularnego odprowadzania określonych składek do ZUSu.

Jedną z największych zalet e-zwolnienia jest to, że nie musisz zanosić go osobiście do swojej firmy. Po wystawieniu przez specjalistę trafi ono do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz na platformę PUE ZUS, dzięki czemu Twój pracodawca będzie miał do niego praktycznie natychmiastowy wgląd. Czy na jego podstawie dowie się on, co dokładnie Ci dolega? Odpowiedź brzmi nie – zobaczy on jedynie dane lekarza, który go wystawił, i czas trwania zwolnienia.

Jak uzyskać L4 online?

Jak zdobyć L4 online? Tradycyjnym sposobem jest umówienie się na wizytę stacjonarną w Twojej przychodni. Jeśli jednak Twój stan zdrowia pogarsza się dosłownie z godziny na godzinę, rozważ teleporadę u lekarza pierwszego kontaktu. To rozwiązanie doskonale sprawdzi się także w przypadku rodziców małych dzieci, którymi nie ma się kto zająć podczas ich nieobecności.

Wśród innych atutów telekonsultacji wymienia się brak potrzeby stania w długich kolejkach. Pozostając w domu, nie narażasz się na złe warunki pogodowe, które mogą pogorszyć Twój stan, ani na przebywanie z innymi pacjentami w ciasnej poczekalni. Pamiętaj jednak, że rozmowa telefoniczna z lekarzem to nie koncert życzeń. Najpierw musi on przeprowadzić z Tobą szczegółowy wywiad, na podstawie którego zdecyduje, czy wypisanie e-zwolnienia jest zasadne.

L4 online – jak otrzymać je w 15 minut podczas e-wizyty?

Twoja przychodnia nie oferuje telekonsultacji? Nie możesz dodzwonić się na rejestrację? A może właśnie borykasz się z poważnym kryzysem zdrowotnym? W każdym z tych przypadków możesz skorzystać z udogodnień oferowanych przez platformy telemedyczne – empatyczni lekarze z Med24 czekają na Ciebie przez całą dobę, również w niedziele i święta.

Zanim porozmawiasz z wybranym specjalistą, musisz przejść przez intuicyjny i ekspresowy proces rejestracji, który nie zajmie Ci dłużej niż 2 minuty. W jego trakcie podaj swoje dane, uiść określoną na stronie opłatę i wybierz dogodny dla siebie dzień i godzinę teleporady. Potrzebujesz natychmiastowej pomocy i wystawienia e-zwolnienia? Wiedz, że w Med24 kontakt z lekarzem jest możliwy w zaledwie 15 minut!

Co warto wiedzieć o teleporadzie?

Podczas konsultacji zostaniesz w pierwszej kolejności poproszony o weryfikację swojej tożsamości. Po jej zakończeniu nastąpi właściwy wywiad, na podstawie którego lekarz zdecyduje, czy przysługuje Ci L4 online. Przygotuj się na to, że zada on podstawowe pytania dotyczące dokuczających Ci objawów oraz ogólnego samopoczucia. Jeśli posiadasz aktualne wyniki badań (laboratoryjnych lub obrazowych), miej je pod ręką, ponieważ mogą one przydać się lekarzowi do oceny Twojego stanu zdrowia.