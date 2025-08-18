REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Ponad 6,5 tys. zł miesięcznie od ZUS! Specjalne świadczenie honorowe dla seniorów, którzy ukończyli już sto lat życia

Ponad 6,5 tys. zł miesięcznie od ZUS! Specjalne świadczenie honorowe dla seniorów, którzy ukończyli już sto lat życia

18 sierpnia 2025, 10:43
Adam Kuchta
Ponad 6,5 tys. zł miesięcznie od ZUS! Specjalne świadczenie honorowe dla seniorów, którzy ukończyli już sto lat życia
Ponad 6,5 tys. zł miesięcznie od ZUS! Specjalne świadczenie honorowe dla seniorów, którzy ukończyli już sto lat życia
Dożyć setnych urodzin to wyjątkowy moment, a państwo nagradza go w szczególny sposób. W 2025 roku każdy stulatek w Polsce otrzymuje od ZUS ponad 6,5 tys. zł miesięcznie – dodatkowo, niezależnie od emerytury czy renty. Z tego honorowego świadczenia korzysta już ponad 3,8 tys. seniorów.

Świadczenie honorowe ZUS w 2025 roku – ile wynosi i komu przysługuje? Najstarszym seniorom w Polsce należy się wyjątkowe wsparcie. Oto szczegóły.

Świadczenie honorowe dla stulatków – wyjątkowy gest od państwa

Dożyć setnych urodzin to niezwykły moment – symbol siły, hartu ducha i całego wieku doświadczeń. Właśnie w takim momencie ZUS przyznaje świadczenie honorowe, czyli specjalne wsparcie finansowe dla osób, które ukończyły 100 lat.

Obecnie takie świadczenie pobiera ponad 3,8 tysiąca osób. Dla porównania – pod koniec 2018 roku było to 1,9 tys. stulatków. Widać wyraźnie, że z roku na rok rośnie liczba seniorów, którzy dożywają tak pięknego wieku.

Ile wynosi świadczenie dla stulatków z ZUS w 2025 roku?

Od marca 2025 roku wysokość świadczenia honorowego to 6 589,67 zł brutto miesięcznie. Co ważne:

  • świadczenie jest waloryzowane każdego roku w marcu, podobnie jak emerytury i renty,
  • kwota jest jednakowa dla wszystkich stulatków, niezależnie od tego, kiedy rozpoczęli jego pobieranie,
  • seniorzy otrzymują je dodatkowo do swojej emerytury lub renty.

Zmiany od 2025 roku – co wprowadziła nowa ustawa?

Od 1 stycznia 2025 r. świadczenie honorowe ZUS zostało uregulowane ustawą. Najważniejsze zmiany to:

  • jednolita kwota świadczenia dla wszystkich seniorów,
  • coroczna waloryzacja w marcu,
  • podwyższenie wcześniejszych, niższych świadczeń automatycznie, bez wniosków.

Dzięki temu każdy senior, który ukończył 100 lat, ma zagwarantowaną taką samą, godną wypłatę.

Komu przysługuje świadczenie honorowe ZUS?

Świadczenie honorowe z urzędu

Świadczenie honorowe przysługuje osobom, które ukończyły 100 lat i pobierają emeryturę lub rentę. W takim przypadku:

  • ZUS przyznaje świadczenie z urzędu, bez konieczności składania wniosku,
  • senior otrzymuje decyzję o przyznaniu świadczenia od instytucji, która wypłaca jego podstawowe świadczenie.

Świadczenie honorowe na wniosek

Nie wszyscy stulatkowie pobierają emeryturę czy rentę. W takim przypadku również mogą otrzymać świadczenie – ale po złożeniu wniosku. Warunki to:

  • ukończone 100 lat,
  • obywatelstwo polskie,
  • posiadanie centrum interesów życiowych w Polsce przez minimum 10 lat po 16. roku życia.

Wniosek o świadczenie (formularz ESH) jest dostępny na stronie ZUS i w każdej placówce. Zobacz: Formularz wniosku o świadczenie honorowe (ESH). Można go używać w korespondencji formalnej z ZUS po jego wydrukowaniu i wypełnieniu.

ZUS stulatkowie 2025 – coraz więcej seniorów korzysta ze wsparcia

W 2018 roku świadczenie honorowe otrzymywało 1,9 tys. seniorów. Dziś ZUS wypłaca je ponad 3,8 tysiącom stulatków. To niemal dwa razy więcej!

Ten trend pokazuje, że w Polsce rośnie liczba osób, które dożywają sędziwego wieku. To efekt rozwoju medycyny, lepszego dostępu do leczenia oraz rosnącej świadomości zdrowotnej.

Dlaczego świadczenie honorowe ma tak duże znaczenie?

Kwota 6 589,67 zł miesięcznie to realne wsparcie finansowe, które często stanowi główne źródło utrzymania najstarszych Polaków. Ale to coś więcej niż pieniądze – to symbol uznania i wdzięczności wobec pokolenia, które przeżyło najtrudniejsze momenty w historii kraju.

Każdy stulatek to żywa księga historii – świadek wojen, odbudowy kraju i przemian społecznych. Dzięki świadczeniu honorowemu państwo mówi swoim seniorom: „Dziękujemy, pamiętamy, jesteście dla nas ważni”.

Świadczenie honorowe ZUS 2025 (w skrócie)

  • Świadczenie honorowe ZUS w 2025 roku wynosi 6 589,67 zł brutto miesięcznie.
  • Jest wypłacane co miesiąc, dożywotnio, jako dodatek do emerytury lub renty.
  • Od 2025 r. obowiązuje ustawa gwarantująca równość i coroczną waloryzację świadczeń.
  • Można je otrzymać z urzędu (jeśli senior ma emeryturę lub rentę) lub na wniosek (jeśli nie pobiera żadnych świadczeń).
  • Obecnie korzysta z niego ponad 3,8 tysiąca stulatków w całej Polsce.
Źródło: INFOR
Ponad 6,5 tys. zł miesięcznie od ZUS! Specjalne świadczenie honorowe dla seniorów, którzy ukończyli już sto lat życia
18 sie 2025

Dożyć setnych urodzin to wyjątkowy moment, a państwo nagradza go w szczególny sposób. W 2025 roku każdy stulatek w Polsce otrzymuje od ZUS ponad 6,5 tys. zł miesięcznie – dodatkowo, niezależnie od emerytury czy renty. Z tego honorowego świadczenia korzysta już ponad 3,8 tys. seniorów.
