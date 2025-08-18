Dożyć setnych urodzin to wyjątkowy moment, a państwo nagradza go w szczególny sposób. W 2025 roku każdy stulatek w Polsce otrzymuje od ZUS ponad 6,5 tys. zł miesięcznie – dodatkowo, niezależnie od emerytury czy renty. Z tego honorowego świadczenia korzysta już ponad 3,8 tys. seniorów.

Świadczenie honorowe ZUS w 2025 roku – ile wynosi i komu przysługuje? Najstarszym seniorom w Polsce należy się wyjątkowe wsparcie. Oto szczegóły.

Świadczenie honorowe dla stulatków – wyjątkowy gest od państwa

Dożyć setnych urodzin to niezwykły moment – symbol siły, hartu ducha i całego wieku doświadczeń. Właśnie w takim momencie ZUS przyznaje świadczenie honorowe, czyli specjalne wsparcie finansowe dla osób, które ukończyły 100 lat.

Obecnie takie świadczenie pobiera ponad 3,8 tysiąca osób. Dla porównania – pod koniec 2018 roku było to 1,9 tys. stulatków. Widać wyraźnie, że z roku na rok rośnie liczba seniorów, którzy dożywają tak pięknego wieku.

Ile wynosi świadczenie dla stulatków z ZUS w 2025 roku?

Od marca 2025 roku wysokość świadczenia honorowego to 6 589,67 zł brutto miesięcznie. Co ważne:

świadczenie jest waloryzowane każdego roku w marcu , podobnie jak emerytury i renty,

, podobnie jak emerytury i renty, kwota jest jednakowa dla wszystkich stulatków , niezależnie od tego, kiedy rozpoczęli jego pobieranie,

, niezależnie od tego, kiedy rozpoczęli jego pobieranie, seniorzy otrzymują je dodatkowo do swojej emerytury lub renty.

Zmiany od 2025 roku – co wprowadziła nowa ustawa?

Od 1 stycznia 2025 r. świadczenie honorowe ZUS zostało uregulowane ustawą. Najważniejsze zmiany to:

jednolita kwota świadczenia dla wszystkich seniorów ,

, coroczna waloryzacja w marcu ,

, podwyższenie wcześniejszych, niższych świadczeń automatycznie, bez wniosków.

Dzięki temu każdy senior, który ukończył 100 lat, ma zagwarantowaną taką samą, godną wypłatę.

Komu przysługuje świadczenie honorowe ZUS?

Świadczenie honorowe z urzędu

Świadczenie honorowe przysługuje osobom, które ukończyły 100 lat i pobierają emeryturę lub rentę. W takim przypadku:

ZUS przyznaje świadczenie z urzędu , bez konieczności składania wniosku,

, bez konieczności składania wniosku, senior otrzymuje decyzję o przyznaniu świadczenia od instytucji, która wypłaca jego podstawowe świadczenie.

Świadczenie honorowe na wniosek

Nie wszyscy stulatkowie pobierają emeryturę czy rentę. W takim przypadku również mogą otrzymać świadczenie – ale po złożeniu wniosku. Warunki to:

ukończone 100 lat ,

, obywatelstwo polskie ,

, posiadanie centrum interesów życiowych w Polsce przez minimum 10 lat po 16. roku życia.

Wniosek o świadczenie (formularz ESH) jest dostępny na stronie ZUS i w każdej placówce. Zobacz: Formularz wniosku o świadczenie honorowe (ESH). Można go używać w korespondencji formalnej z ZUS po jego wydrukowaniu i wypełnieniu.

ZUS stulatkowie 2025 – coraz więcej seniorów korzysta ze wsparcia

W 2018 roku świadczenie honorowe otrzymywało 1,9 tys. seniorów. Dziś ZUS wypłaca je ponad 3,8 tysiącom stulatków. To niemal dwa razy więcej!

Ten trend pokazuje, że w Polsce rośnie liczba osób, które dożywają sędziwego wieku. To efekt rozwoju medycyny, lepszego dostępu do leczenia oraz rosnącej świadomości zdrowotnej.

Dlaczego świadczenie honorowe ma tak duże znaczenie?

Kwota 6 589,67 zł miesięcznie to realne wsparcie finansowe, które często stanowi główne źródło utrzymania najstarszych Polaków. Ale to coś więcej niż pieniądze – to symbol uznania i wdzięczności wobec pokolenia, które przeżyło najtrudniejsze momenty w historii kraju.

Każdy stulatek to żywa księga historii – świadek wojen, odbudowy kraju i przemian społecznych. Dzięki świadczeniu honorowemu państwo mówi swoim seniorom: „Dziękujemy, pamiętamy, jesteście dla nas ważni”.

Świadczenie honorowe ZUS 2025 (w skrócie)