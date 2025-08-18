Ponad 6,5 tys. zł miesięcznie od ZUS! Specjalne świadczenie honorowe dla seniorów, którzy ukończyli już sto lat życia
Dożyć setnych urodzin to wyjątkowy moment, a państwo nagradza go w szczególny sposób. W 2025 roku każdy stulatek w Polsce otrzymuje od ZUS ponad 6,5 tys. zł miesięcznie – dodatkowo, niezależnie od emerytury czy renty. Z tego honorowego świadczenia korzysta już ponad 3,8 tys. seniorów.
Świadczenie honorowe dla stulatków – wyjątkowy gest od państwa
Dożyć setnych urodzin to niezwykły moment – symbol siły, hartu ducha i całego wieku doświadczeń. Właśnie w takim momencie ZUS przyznaje świadczenie honorowe, czyli specjalne wsparcie finansowe dla osób, które ukończyły 100 lat.
Obecnie takie świadczenie pobiera ponad 3,8 tysiąca osób. Dla porównania – pod koniec 2018 roku było to 1,9 tys. stulatków. Widać wyraźnie, że z roku na rok rośnie liczba seniorów, którzy dożywają tak pięknego wieku.
Ile wynosi świadczenie dla stulatków z ZUS w 2025 roku?
Od marca 2025 roku wysokość świadczenia honorowego to 6 589,67 zł brutto miesięcznie. Co ważne:
- świadczenie jest waloryzowane każdego roku w marcu, podobnie jak emerytury i renty,
- kwota jest jednakowa dla wszystkich stulatków, niezależnie od tego, kiedy rozpoczęli jego pobieranie,
- seniorzy otrzymują je dodatkowo do swojej emerytury lub renty.
Zmiany od 2025 roku – co wprowadziła nowa ustawa?
Od 1 stycznia 2025 r. świadczenie honorowe ZUS zostało uregulowane ustawą. Najważniejsze zmiany to:
- jednolita kwota świadczenia dla wszystkich seniorów,
- coroczna waloryzacja w marcu,
- podwyższenie wcześniejszych, niższych świadczeń automatycznie, bez wniosków.
Dzięki temu każdy senior, który ukończył 100 lat, ma zagwarantowaną taką samą, godną wypłatę.
Komu przysługuje świadczenie honorowe ZUS?
Świadczenie honorowe z urzędu
Świadczenie honorowe przysługuje osobom, które ukończyły 100 lat i pobierają emeryturę lub rentę. W takim przypadku:
- ZUS przyznaje świadczenie z urzędu, bez konieczności składania wniosku,
- senior otrzymuje decyzję o przyznaniu świadczenia od instytucji, która wypłaca jego podstawowe świadczenie.
Świadczenie honorowe na wniosek
Nie wszyscy stulatkowie pobierają emeryturę czy rentę. W takim przypadku również mogą otrzymać świadczenie – ale po złożeniu wniosku. Warunki to:
- ukończone 100 lat,
- obywatelstwo polskie,
- posiadanie centrum interesów życiowych w Polsce przez minimum 10 lat po 16. roku życia.
Wniosek o świadczenie (formularz ESH) jest dostępny na stronie ZUS i w każdej placówce. Zobacz: Formularz wniosku o świadczenie honorowe (ESH). Można go używać w korespondencji formalnej z ZUS po jego wydrukowaniu i wypełnieniu.
ZUS stulatkowie 2025 – coraz więcej seniorów korzysta ze wsparcia
W 2018 roku świadczenie honorowe otrzymywało 1,9 tys. seniorów. Dziś ZUS wypłaca je ponad 3,8 tysiącom stulatków. To niemal dwa razy więcej!
Ten trend pokazuje, że w Polsce rośnie liczba osób, które dożywają sędziwego wieku. To efekt rozwoju medycyny, lepszego dostępu do leczenia oraz rosnącej świadomości zdrowotnej.
Dlaczego świadczenie honorowe ma tak duże znaczenie?
Kwota 6 589,67 zł miesięcznie to realne wsparcie finansowe, które często stanowi główne źródło utrzymania najstarszych Polaków. Ale to coś więcej niż pieniądze – to symbol uznania i wdzięczności wobec pokolenia, które przeżyło najtrudniejsze momenty w historii kraju.
Każdy stulatek to żywa księga historii – świadek wojen, odbudowy kraju i przemian społecznych. Dzięki świadczeniu honorowemu państwo mówi swoim seniorom: „Dziękujemy, pamiętamy, jesteście dla nas ważni”.
Świadczenie honorowe ZUS 2025 (w skrócie)
- Świadczenie honorowe ZUS w 2025 roku wynosi 6 589,67 zł brutto miesięcznie.
- Jest wypłacane co miesiąc, dożywotnio, jako dodatek do emerytury lub renty.
- Od 2025 r. obowiązuje ustawa gwarantująca równość i coroczną waloryzację świadczeń.
- Można je otrzymać z urzędu (jeśli senior ma emeryturę lub rentę) lub na wniosek (jeśli nie pobiera żadnych świadczeń).
- Obecnie korzysta z niego ponad 3,8 tysiąca stulatków w całej Polsce.
