Koszty przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o.

Proces przekształcenia składa się z kilku głównych etapów. Każdy z nich generuje koszty. Zainicjowanie takiego postępowania będzie wiązało się po pierwsze z koniecznością ustalenia wartości bilansowej majątku przedsiębiorcy (takie czynności można powierzyć księgowemu lub rewidentowi) – należy w związku z tym zakładać koszt rzędu od ok. 1.000 zł netto. W praktyce jest to kwota minimalna, a jej ostateczna wysokość będzie różna w zależności przede wszystkim od wielkości wycenianego majątku i rodzaju jego składników.

Po drugie, elementem niezbędnym do przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością jest plan przekształcenia, który zgodnie z art. 5846 kodeksu spółek handlowych musi mieć formę aktu notarialnego. Maksymalna taksa notarialna za sporządzenie takiego aktu wynosi 200 złotych netto.

Po trzecie, plan przekształcenia musi zostać zbadany przez biegłego rewidenta, którego na wniosek przedsiębiorcy wyznacza sąd rejestrowy. Koszt takiego wniosku to 300 złotych. Kolejnym związanym z tym etapem kosztem jest wynagrodzenie biegłego rewidenta. Zwykle koszt takiej opinii wynosi od 1.500 złotych do nawet kilku – kilkunastu tysięcy złotych w przypadku bardzo dużych przedsiębiorstw.

Po czwarte, elementem koniecznym do przekształcenia jest oświadczenie przedsiębiorcy o przekształceniu w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością – ono również wymaga formy aktu notarialnego. Maksymalna taksa notarialna za sporządzenie takiego oświadczenia wynosi 200 złotych netto.

Po piąte, do powstania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością konieczne jest także zawarcie umowy spółki – musi ona mieć formę aktu notarialnego, wobec czego należy liczyć się z taksą notarialną. Będzie ona zależna od kilku czynników. W przypadku niewielkich przedsiębiorstw (o relatywnie niskim kapitale zakładowym) będzie to koszt około 300 – 500 złotych netto. Notariusz pobierze również podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) w wysokości 0,5 % łącznej wysokości kapitału zakładowego (który musi wynosić co najmniej 5.000 złotych).

Po szóste wreszcie, ostatnim etapem procedury przekształcenia jest złożenie wniosku o rejestrację spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Wniosek taki podlega opłacie w wysokości 500 złotych oraz 100 złotych tytułem opłaty za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.