Kto może dokonać zmiany?

Ustawa o zmianie i nazwiska zawiera zamknięty katalog osób i wyszczególnia:

- obywatela polskiego,

- cudzoziemca niemającego obywatelstwa żadnego państwa, jeżeli ma w Polsce miejsce zamieszkania,

- cudzoziemca, który uzyskał w Polsce status uchodźcy (ale tylko ze szczególnie ważnych powodów związanych z zagrożeniem prawa do życia, zdrowia, wolności lub bezpieczeństwa osobistego).

Przesłanki zmiany

Każda zmiana imienia i nazwiska musi mieć uzasadnienie, a więc następować wyłącznie z ważnych powodów. O ile przesłanki mają charakter otwarty, i każda z nich jest indywidualnie rozpatrywana przez kierownika urzędu stanu cywilnego. Obowiązuje reguła zmiany imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nieharmonizującego z godnością człowieka. Zmiany można dokonać na:

- imię lub nazwisko używane;

- imię lub nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione;

- na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada.



Zmiany nazwiska nie dokonuje się w przypadku ubiegania się o zmianę na nazwisko historyczne, wsławione w dziedzinie kultury, nauki, działalności politycznej, społecznej albo wojskowej, chyba że osoba ubiegająca się o zmianę nazwiska posiada członków rodziny o tym nazwisku.

reklama reklama

Ponadto, modyfikacji podlega tylko:

- nazwisko noszone aktualnie lub nazwisko rodowe;

- nowe nazwisko po wejściu w związek małżeński, i jeśli jest ono jednakowe z nazwiskiem rodowym, jego zmiana rozciąga się na nazwisko rodowe wyłącznie na wyraźne żądanie osoby, która się ubiega o dokonanie zmian.

POLECAMY: E - wydanie Dziennika Gazety Prawnej

Na czym może polegać zmiana?

W przypadku imienia - zastąpienie wybranego imienia innym imieniem, zastąpienie dwóch imion jednym imieniem lub odwrotnie, dodanie drugiego imienia, zmianę pisowni imienia lub imion lub zmianę kolejności imion.

W przypadku nazwiska - zmiana na inne nazwisko, zmiana pisowni nazwiska lub zmiana nazwiska ze względu na formę właściwą dla rodzaju żeńskiego lub męskiego.

Po zmianie nazwiska - nie może ono składać się z więcej niż z dwóch członów, tymczasem po przekształceniu imienia, nie można mieć więcej niż dwóch imion.

Procedura

Elementem koniecznym do zmiany imienia lub nazwiska jest złożenie wniosku przez osobę ubiegającą się o zmianę – jeśli jest nią małoletni, wówczas w jego imieniu występuje przedstawiciel ustawowy. Taki dokument należy przekazać do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego (który to wydaje następnie decyzję odmowną bądź przychylającą się do wniosku. W razie nieuwzględnienia pozytywnie wniosku - wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania do właściwego miejscowo wojewody).