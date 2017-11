Nowy wzór paszportu w 2018 r.

- Nowy wzór paszportu, oprócz nowoczesnych zabezpieczeń, będzie również zawierał bardzo ważne przesłanie związane ze 100-leciem odzyskania przez Polskę niepodległości - powiedział minister Mariusz Błaszczak w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, gdzie przedstawił informacje o pierwszym etapie prac nad nowym wzorem dokumentu.

Paszport wydawany w 2018 roku będzie zawierał motywy graficzne związane z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. W Polsce wzór graficzny paszportu jest zmieniany średnio co 10 lat. Wynika to z konieczności zapewnienia wysokiego poziomu ochrony i odpowiedniego zabezpieczenia tego dokumentu. Obecny wzór paszportu funkcjonuje od 2006 r. W 2016 roku zostało wydanych ponad 1 mln 334 tys. paszportów. Z kolei tylko w pierwszym półroczu tego roku spersonalizowano ponad 794 tys. paszportów. Zmiana wyglądu paszportu nie oznacza konieczności jego wymiany przez wszystkich obywateli. Dotyczy tylko tych osób, których dokument straci ważność lub tych, które zdecydują się wyrobić paszport po raz pierwszy.

Motywy niepodległościowe w paszporcie

Na stronach wizowych nowego paszportu znajdą się motywy graficzne najważniejszych dla odzyskania niepodległości postaci, wydarzeń, miejsc i symboli. - Ważne jest to, że po raz pierwszy w historii Polski, sześć spośród tych wizerunków zostało wybranych przez wszystkich tych, którzy wzięli udział w głosowaniu – wyjaśnił Mariusz Błaszczak, szef MSWiA. W ramach kampanii „Zaprojektuj z nami Polski Paszport 2018” poprzez stronę internetową można była zagłosować na wybrany przez siebie motyw. Od 28 lipca do 10 września 2017 r. oddano w sumie 763.539 głosów. Najwięcej głosów otrzymały: Kopiec Czynu Niepodległościowego Mogiła Mogił, Gabriel Narutowicz i Orzełek Legionowy. Internauci wybrali 6 motywów, a w paszporcie znajdzie się ich łącznie 19. - Ważne jest to, aby każdy z nas, kiedy będzie wybierał się za granicę i okazywał paszport, mógł z dumą powiedzieć, że właśnie 100 lat temu Polska odzyskała niepodległość – podkreślił Mariusz Błaszczak.

Paszport spełni najwyższe standardy bezpieczeństwa

- Bardzo istotną sprawą są zabezpieczenia techniczne paszportu. Będzie to jeden z najlepiej chronionych dokumentów – wyjaśnił Jakub Skiba, prezes PWPW. Nowy paszport będzie dokumentem spełniającym najwyższe standardy bezpieczeństwa. Szacujemy, że w 2018 roku otrzyma go około 1,3 mln Polaków. Unikalne zabezpieczenia i cechy stawiają go w jednym szeregu z najlepszymi paszportami na świecie. Strona z danymi osobowymi, wykonana z poliwęglanu, będzie posiadała warstwę elektroniczną umożliwiającą zapisanie danych biometrycznych. Jest to własne, opatentowane rozwiązanie PWPW oferowane do tej pory na rynkach zagranicznych. Nowy paszport zabezpieczony jest również m.in. dzięki użyciu papieru ze znakiem wodnym i specjalistyczną nitką, wykorzystaniu mikrodruku oraz specjalnych farb (m.in. aktywnych w UV, IR).

Podczas prezentacji nowego wzoru obecny był Jakub Skiba, prezes PWPW, Tomasz Zdzikot, sekretarz stanu w MSWiA, Wojciech Dąbrowski, przewodniczący rady nadzorczej PWPW oraz Andrzej Kropiwnicki, przewodniczący Zarządu Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność”.

Źródło: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji