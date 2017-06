Powiadomienie sms lub e-mail, że nowy paszport jest gotowy do odbioru

Tradycyjnie już okres wakacyjny to czas wzmożonego ruchu w punktach paszportowych. Wiele osób dopiero tuż przed planowanym urlopem zdaje sobie sprawę, że ma nieważny paszport. Dlatego już teraz – miesiąc przed wakacjami – warto sprawdzić termin ważności naszego paszportu. Trzeba również pamiętać, że niektóre kraje wymagają, by paszport był ważny jeszcze przez co najmniej 6 miesięcy od planowanej daty przyjazdu.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało kolejne ułatwienie dla osób składających wniosek o nowy paszport. Od 1 czerwca br. każdy, kto złoży wniosek o paszport, może skorzystać z usługi powiadomienia o tym, że paszport jest gotowy do odbioru. Usługa jest bezpłatna. O wprowadzeniu nowej usługi poinformował Tomasz Zdzikot, podsekretarz stanu w MSWiA. - Żeby z niej skorzystać wystarczy, przy składaniu wniosku o paszport, podać swój numer telefonu lub adres e-mail i wyrazić zgodę na przetwarzanie tych danych – powiedział wiceminister spraw wewnętrznych i administracji w Delegaturze Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Płocku.

reklama reklama

POLECAMY: E - wydanie Dziennika Gazety Prawnej

Kiedy dokument będzie gotowy do odbioru obywatel otrzyma informację, że paszport czeka na niego w urzędzie. Informacja zostanie wysłana na telefon komórkowy - sms-em o treści: „Twój paszport jest do odbioru w (nazwa urzędu, ulica)” lub e-mailem o treści: „Zapraszamy po odbiór paszportu w urzędzie, w którym został złożony wniosek”. Można podać i numer telefonu, i adres e-mail.

Przypominamy, że wniosek o nowy paszport można złożyć w dowolnym punkcie paszportowym na terenie kraju – niekoniecznie w województwie, w którym jesteśmy zameldowani. Czas oczekiwania na wydanie paszportu w kraju nie powinien być dłuższy niż 30 dni. – W praktyce realny czas oczekiwania na wydanie paszportu jest często krótszy. Stąd nasza usługa, dzięki której dowiemy się, że nasz paszport jest już gotowy do odbioru – podkreślił Tomasz Zdzikot, podsekretarz stanu w MSWiA.

Wiceminister poinformował, że w 2016 roku zostało wydanych ponad 1 mln 334 tys. paszportów, natomiast w tym roku od stycznia do kwietnia - ponad 456 tysięcy.

Źródło: MSWiA

Zobacz: Sprawy urzędowe