Nowy rejestr dłużników w 2018 r.

Informacje zawarte w rejestrze

W rejestrze gromadzone będą informacje o należnościach pieniężnych, podlegających egzekucji administracyjnej, wynikające m.in. z prawomocnego wyroku, postanowienia lub mandatu karnego wydanego na podstawie przepisów Kodeksu karnego skarbowego, Kodeksu karnego lub postępowania w sprawach o wykroczenia. Ponadto, w rejestrze znajdą się przede wszystkim dane identyfikujące:

dłużnika,

wierzyciela,

wysokość należności pieniężnej wraz z odsetkami (jeżeli w danym przypadku pobiera się odsetki) oraz rodzaj i podstawę prawną tej należności.

Dane do rejestru wprowadzane będą po uprzednim doręczeniu dłużnikowi zawiadomienia o zagrożeniu ujawnieniem w rejestrze, skierowanego przez wierzyciela, którym jest naczelnik urzędu skarbowego albo jednostka samorządu terytorialnego. Wpis może być dokonany nie wcześniej niż po upływie 30 dni od dnia doręczenia dłużnikowi zawiadomienia. Takie rozwiązanie daje dłużnikowi szansę na uregulowanie zaległej należności i uniknięcie wpisu do rejestru.

Prawo dłużnika do sprzeciwu

Dłużnik ma prawo wnieść do wierzyciela sprzeciw w przypadku, gdy otrzyma wspomniane zawiadomienie oraz w sytuacji, gdy jego dane zostaną ujawnione w rejestrze. W sprzeciwie dłużnik może kwestionować istnienie lub wysokość należności pieniężnej lub odsetek z tytułu niezapłacenia jej w terminie. Wniesienie sprzeciwu, w przypadku gdy wpis w rejestrze został dokonany, nie powoduje automatycznego usunięcia danych z rejestru, może do tego dojść dopiero w sytuacji, gdy sprzeciw zostanie uwzględniony w całości. Natomiast, jeżeli sprzeciw nie zostanie uwzględniony, dłużnik może wnieść zażalenie na postanowienie wierzyciela o odmowie uwzględnienia sprzeciwu. Jeżeli rozstrzygnięcie zażalenia nie będzie korzystne, możliwa jest skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Udostępnienie danych z rejestru

Co do zasady dane zawarte w rejestrze będą udostępnianie bezpłatnie, każdemu zainteresowanemu podmiotowi, w tym także dłużnikowi. Poza tym, dłużnikowi będą udostępniane informacje o:

1) podmiocie który wystąpił o udostępnienie danych z rejestru,

2) dacie wystąpienia podmiotu o udostępnienie danych - dotyczących tego dłużnika.

W przypadku danych dotyczących dłużnika będącego osobą fizyczną lub nierezydentem w rozumieniu przepisów Prawa dewizowego będącym osobą fizyczną, są one udostępnianie na wniosek podmiotu, który oświadczy że posiada ważne, pisemne upoważnienie tego dłużnika.

Cel nowelizacji

Celem nowelizacji jest przede wszystkim ułatwienie przedsiębiorcom pozyskania informacji o sytuacji finansowej ich potencjalnych kontrahentów i zminimalizowanie ryzyka podjęcia współpracy z podmiotem, który jest lub może okazać się niewypłacalny.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (Dz.U. 2017 poz. 933.)

