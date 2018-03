Urząd sam rozliczy podatnika: PIT-WZ do 16 kwietnia

Od 15 marca urząd skarbowy sam rozliczy podatnika. Do tego potrzebny będzie wniosek PIT-WZ

Coraz więcej Polaków korzysta z pomocy urzędów skarbowych przy wypełnianiu deklaracji rocznych PIT. W 2017 roku z usługi wstępnie wypełnionego formularza (PFR) skorzystało kilkaset tysięcy osób. Od 15 marca urząd na podstawie dostępnych danych sam dokona rozliczenia. Podatnik musi wcześniej złożyć wniosek PIT-WZ. Ma na to czas do 16 kwietnia.

– Do 16 kwietnia trzeba złożyć formularz PIT-WZ, a więc prośbę do urzędu skarbowego o przygotowanie zeznania podatkowego na podstawie informacji, które już znajdują się w US, ponieważ płatnicy przesyłają tam do końca stycznia lub do końca lutego informację PIT-11 i PIT-8C dotycząca uzyskanych dochodów – mówi agencji Newseria Biznes Anna Misiak, doradca podatkowy, szef zespołu ds. podatków osobistych w MDDP.

Z tej możliwości mogą skorzystać osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej, zobowiązane do rozliczenia rocznego za 2017 rok na formularzu PIT-37, zatrudnione na umowę o pracę lub wykonujące umowę-zlecenie, zarówno rozliczające się samodzielnie, jak i wraz z małżonkiem czy małoletnim dzieckiem. Metodę te mogą wybrać także m.in. emeryci i renciści. Można przy tym skorzystać m.in. z ulg na dzieci, ulgi rehabilitacyjnej i podwyższonych kosztów uzyskania przychodów, a także z odpisania 1 proc. podatku na wybraną organizację pożytku publicznego. Dla podatnika to duże ułatwienie. Wystarczy wypełnić wniosek o przygotowanie PIT-37 i w ciągu pięciu dni przyjdzie wypełnione zeznanie podatkowe. Usługa będzie dostępna od 15 marca.

– Zeznanie przygotowane przez US ogranicza się do określonego rodzaju dochodów. Jeżeli podatnik osiąga inne dochody, np. zagraniczne albo z najmu, gdzie był zobowiązany do opłacania w trakcie roku samodzielnie zaliczek czy ryczałtu, jest zobowiązany do tego, ażeby samodzielnie przygotować zeznanie roczne i w tym zakresie urząd go nie wyręczy – wskazuje Misiak.

PIT-WZ trzeba wysłać elektronicznie. Jest on dostępny na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów. Wniosek można też złożyć za pośrednictwem systemu teleinformatycznego banków krajowych albo spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, które świadczą usługę drogą elektroniczną.

Zeznanie podatkowe przygotowane przez urząd to najpewniejszy sposób rozliczenia dochodów. Minimalizuje ryzyko popełnienia błędów w zeznaniu rocznym, które wynikają z przepisywania danych z informacji od płatników i błędów rachunkowych. Jest też znacznie szybsze niż samodzielne rozliczenie. Jak przypomina ekspertka, wniosek o przygotowanie zeznania przez fiskusa nie oznacza automatycznie jego przyjęcia.