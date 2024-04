Wsparcie rodziców w czasie egzaminów. Jak pomóc dzieciom przebrnąć przez stresujący czas

Już niedługo zostanie wdrożona nowa usługa Poczty Polskiej e-Doręczenia. To prawdziwa rewolucja, która ma w dalszej perspektywie zastąpić tradycyjną papierową korespondencję wysyłaną do osób prywatnych, urzędów czy firm. Bank Pocztowy przeprowadził właśnie testy tej usługi z wykorzystaniem udostępnionego przez Pocztę Polską interfejsu API. Po jej wdrożeniu, zamiast osobistych wizyt w urzędzie pocztowym, fizycznego odbierania i wysyłania listów poleconych oraz archiwizowania papierowej korespondencji, będzie można dokonać wysyłki pisma w formie elektronicznej. Ta nowinka, to efekt wchodzącego w życie od października 2024 r. ułatwienia dla obywateli w postaci elektronicznego adresu do e-Doręczeń.