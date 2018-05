E-zwolnienia lekarskie pod koniec 2018 r.

E-zwolnienia od 1 grudnia

Sejm RP uchwalił 10 maja 2018 r. ustawę wydłużającą okresu dwutorowego wystawiania zwolnień lekarskich. Obligatoryjnie elektroniczne e-zwolnienia zaczną obowiązywać od 1 grudnia 2018 r.

W trakcie 2 lat okresu przejściowego istniała możliwość wystawiania zaświadczeń lekarskich o niezdolności do pracy zarówno w wersji tradycyjnej, papierowej, jak i w wersji nowej, wersji elektronicznej.

-„Tempo wdrażania wersji elektronicznej zwolnień lekarskich nie było satysfakcjonujące. Efektem tego była decyzja o wydłużeniu okresu przejściowego, który pierwotnie miał trwać do końca czerwca 2018 r.” – mówił w trakcie sejmowej dyskusji wiceminister Marcin Zieleniecki.

Podkreślił, że pod koniec grudnia 2017 r., 3% lekarzy stosowało nowoczesną formę elektroniczną wystawiania zaświadczeń lekarskich. Dzisiaj według danych na koniec marca 2018 r. już 16,69%, zaświadczeń lekarskich wystawianych w wersji elektronicznej. Liczba lekarzy korzystających z tej nowoczesnej formy dokumentowania niezdolności do pracy wynosi już ok. 25%.

Zdaniem wiceministra Zielenieckiego jest to efekt bardzo intensywnej, wytężonej pracy, którą wykonał Zakład Ubezpieczeń Społecznych, pracy polegającej na promowaniu nowej formy zaświadczeń lekarskich.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych po to, aby ułatwić lekarzom korzystanie z tej nowej formy dokumentowania niezdolności do pracy kontaktował się z producentami aplikacji gabinetowych, aby w ramach przebudowanych aplikacji gabinetowych istniała możliwość korzystania z elektronicznej wersji zwolnień lekarskich.

Inne działania, jakie zostały podjęte przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, to działania polegające na udostępnieniu platformy usług elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lekarzom celem wykorzystania stworzonych dla nich profili na potrzeby właśnie stosowania tej nowej formy zaświadczeń o niezdolności do pracy.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych od 1 grudnia 2017 r. udostępnił nieodpłatnie lekarzom możliwości certyfikowania, czyli podpisywania elektronicznego zaświadczeń lekarskich specjalnie wygenerowanym certyfikatem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Do tego można by dodać szkolenia adresowane do lekarzy prowadzących swoje praktyki lekarskie w poszczególnych częściach naszego kraju.

- „Mimo wytężonej pracy, ogromnego wysiłku, tempo wdrażania nowej formy zaświadczeń lekarskich nie jest satysfakcjonujące. Konieczne są kolejne działania. Te działania obejmują powołanie do życia funkcji asystenta medycznego, który ułatwiłby lekarzom wystawianie zaświadczeń lekarskich w wersji elektronicznej – powiedział wiceminister.

Wskazał także, że pracodawcy są zainteresowani tym, aby ten nowy sposób dokumentowania niezdolności do pracy znalazł zastosowanie jak najwcześniej.

