Kto podlega RODO?

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych czyli w skrócie RODO lub z angielska General Data Protection Regulation (GDPR) to akt prawny przyjęty przez Unię Europejską wprowadzający nowe zasady ochrony danych osobowych. Przepisy RODO już od dnia 25 maja 2018 r. zastąpią obowiązującą obecnie ustawę o ochronie danych osobowych.

RODO zacznie być stosowane już od 25 maja 2018 r. co oznacza, że to ostatni dzwonek - podmioty które podlegają tym przepisom powinny się przygotowywać do ich stosowania. Jakie podmioty podlegają RODO?

reklama reklama

Kto musi się dostosować?

RODO nie wylicza bezpośrednio katalogu podmiotów, które powinny dostosować się do jego przepisów. Rozporządzenie określa jednak podmioty i sytuacje, w których rozporządzenie nie ma zastosowania. Tak więc RODO ma zastosowanie do podmiotów (zarówno prywatnych jak i publicznych), które zajmują się przetwarzaniem danych osobowych i wobec, których nie zachodzą wyłączenia z art. 2 rozporządzenia.

Przetwarzane danych osobowych może polegać na ich utrwalaniu, przechowywaniu, wykorzystywaniu, usuwaniu, rozpowszechnianiu, modyfikowaniu.

Do grona takich podmiotów zaliczymy głównie przedsiębiorców zajmujących się przetwarzaniem danych osobowych, przy czym ważny jest fakt, że chodzi tu o każdego przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą na terenie UE bez względu na jej formę prawną. Tak więc do RODO dostosować będzie musiał się zarówno przedsiębiorca działający w formie spółki, jednoosobowej działalności gospodarczej jak i ten przedsiębiorca mający siedzibę poza UE, który ma oddział na terenie UE.

Warto zaznaczyć, że dla konieczności zastosowania RODO obojętna jest narodowość osób, których dane osobowe są przetwarzane. Nie ma także znaczenia gdzie znajdują serwery danych, a więc to gdzie dane osobowe są przetwarzane.

Kto nie musi się dostosowywać?

RODO nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych:

w ramach działalności nieobjętej zakresem prawa Unii;

przez państwa członkowskie w ramach wykonywania działań wchodzących w zakres tytułu V rozdział 2 TUE;

przez osobę fizyczną w ramach czynności o czysto osobistym lub domowym charakterze;

przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych lub wykonywania kar, w tym ochrony przed zagrożeniami dla bezpieczeństwa publicznego i zapobiegania takim zagrożeniom.

Opracowano na podstawie:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1)