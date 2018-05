Jak sprawdzić historię samochodu sprowadzonego z zagranicy?

Żebyś się nie przejechał, sprawdź historię pojazdu

W trakcie zagranicznej majówki trafiliście na auto marzeń? Zanim zdecydujecie się na kupno, sprawdźcie online jego historię. To proste. Warunek? Musicie mieć profil zaufany.

Nabywcy i właściciele samochodów importowanych z rynku wtórnego wybranych krajów europejskich oraz USA i Kanady mogą sprawdzić ich przeszłość na portalu historiapojazdu.gov.pl.

Po pierwsze: profil zaufany

W systemie widoczne są nie tylko pojazdy sprowadzone z zagranicy i już zarejestrowane w Polsce, ale także zagraniczne auta, które jeszcze nie znalazły się w Centralnej Ewidencji Pojazdów, a np. już są oferowane do sprzedaży.

Usługa jest bezpłatna. Aby z niej skorzystać musisz zalogować się za pomocą profilu zaufanego. Chodzi o to, by zabezpieczyć zewnętrzny system przed hurtowym pozyskiwaniem z niego danych, a jednocześnie zapewnić dostęp indywidualnym kupującym. Przygotuj też numer rejestracyjny oraz VIN interesującego Cię auta, a także datę pierwszej rejestracji.

Nie kupuj złomu

Jeśli wybrany przez nas samochód jest w bazie zagranicznej, to w zakładce „Dane zagraniczne” zobaczymy informacje w siedmiu kategoriach:

Kradzież,

Złomowanie,

Powypadkowy,

Uszkodzony,

"Przekręcony" licznik,

Niedopuszczony do ruchu,

Służył jako taxi.

W przypadku potwierdzenia danej kategorii, w systemie pojawi się alert zaznaczony czerwonym wykrzyknikiem. Jeśli pojazdu nie ma w bazie zagranicznej, system również nas o tym poinformuje – na ekranie wyświetli się stosowna informacja tekstowa.

Zaufaj historii

Obecnie historia pojazdu umożliwia sprawdzenie aut pochodzących z wybranych krajów europejskich (m.in. z Francji, Belgii, Holandii, Włoch, Szwecji) a także z USA i Kanady.

Serwis historiapojazdu.gov.pl wystartował w czerwcu 2014 r. i od momentu uruchomienia cieszy się ogromną popularnością wśród potencjalnych nabywców używanych aut, którzy weryfikują ich przeszłość.

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji

