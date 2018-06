Umowa rezerwacyjna w ustawie deweloperskiej

Dotychczas przepisy ustawy deweloperskiej nie regulowały kwestii, związanych z umową rezerwacyjną. Ma to zmienić nowelizacja przygotowana przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Nowe przepisy w tym zakresie mają wejść w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Praktyka deweloperów w zakresie umów rezerwacyjnych jest różna. Nie wszyscy stosują takie umowy. Niektórzy preferują rezerwacje ustne.

Z danych UOKiK-u wynika, iż najwięksi polscy deweloperzy pobierają opłatę rezerwacyjną (dane z 2017 r., dotyczące deweloperów, którzy według rankingów prasowych sprzedali w 2016 roku ponad 1000 lokali mieszkalnych; ich łączna sprzedaż stanowiła ponad 25% sprzedaży w 6 największych aglomeracjach w Polsce). Opłaty te wynoszą od 300 do 20000 zł albo 5 procent wartości lokalu (dane UOKIK za 2016 r., dotyczące największych deweloperów).

Co się zmieni?

W ustawie o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego pojawią się zapisy, dotyczące umowy rezerwacyjnej. Istotnym dla nabywców jest to, iż umowy takie nie będą obowiązkowe. To klient ma decydować o tym czy chce taką umowę podpisać. Nieobowiązkowa ma być również opłata rezerwacyjna.

Przedmiotem umowy rezerwacyjnej będzie zobowiązanie do czasowego wyłączenia z oferty sprzedaży lokalu albo domu jednorodzinnego wybranego przez rezerwującego.

Umowa będzie miała formę pisemną. Powinna zawierać w szczególności:

strony, miejsce i datę podpisania umowy; cenę lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego wybranego przez rezerwującego z oferty sprzedaży; wysokość opłaty rezerwacyjnej, jeżeli została ona przewidziana przez strony; okres na jaki lokal mieszkalny albo dom jednorodzinny wybrany przez rezerwującego będzie wyłączony z oferty sprzedaży.

Umowa będzie zawierana na określony czas uzależniony od okresu niezbędnego do uzyskania przez rezerwującego decyzji kredytowej.

Wysokość opłaty rezerwacyjnej nie przekroczy 1% ceny lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego określonej w prospekcie informacyjnym.

Opłata ma być zaliczana na poczet ceny nabycia mieszkania. Jeżeli dojdzie do zawarcia umowy deweloperskiej, to opłata zostanie przekazana na mieszkaniowy rachunek powierniczy.

W sytuacji, gdy rezerwujący nie uzyska pozytywnej decyzji kredytowej, opłata rezerwacyjna powinna zostać mu niezwłocznie zwrócona.

Co w sytuacji, gdy deweloper samodzielnie zwolni lokal z rezerwacji i zawrze umowę dotyczącą tego lokalu z inną osobą? W takim przypadku deweloper będzie miał obowiązek zwrotu opłaty rezerwacyjnej w podwójnej wysokości. Taki sam skutek będzie miała sytuacja, w której nie doszło do zawarcia umowy z powodu nieusunięcia przez dewelopera wad zgłoszonych do protokołu odbioru.

Podstawa prawna:

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego – etap legislacyjny: konsultacje publiczne

