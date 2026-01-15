REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Nie tylko banknoty. Czym zajmuje się Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych? [Gość Infor.pl]

Nie tylko banknoty. Czym zajmuje się Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych? [Gość Infor.pl]

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
15 stycznia 2026, 18:45
Szymon Glonek
Szymon Glonek
Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych oraz Podyplomowych Studiów Psychologii Zachowań Rynkowych na Uniwersytecie Warszawskim.
Zygmunt Kostkiewicz, PWPW
Zygmunt Kostkiewicz, PWPW
Forsal.pl

REKLAMA

REKLAMA

Większość Polaków bez wahania odpowie, że banknoty w Polsce produkuje PWPW. Przy dowodach osobistych czy paszportach pojawia się już chwila zastanowienia. A gdy zapytać o inne produkty, odpowiedzi zwykle się urywają. Tymczasem Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych to dziś znacznie więcej niż drukarnia pieniędzy.

rozwiń >

O tym, czym naprawdę zajmuje się PWPW, jakie ma plany rozwoju i dlaczego gotówka wcale nie odchodzi do lamusa, opowiadał w rozmowie z Szymonem Glonkiem prezes spółki Zygmunt Kostkiewicz.

REKLAMA

Od banknotu do systemów cyfrowych

Historia PWPW zaczyna się w 1919 roku, gdy powstał pierwszy polski banknot – 100 marek polskich. Od ponad stu lat banknoty pozostają najbardziej rozpoznawalnym produktem wytwórni. To jednak tylko część działalności.

Dla swojego głównego klienta, czyli państwa polskiego, PWPW produkuje dziś m.in. dowody osobiste, paszporty, prawa jazdy, dowody rejestracyjne oraz inne dokumenty potwierdzające uprawnienia. Jest też jedynym producentem polskich znaczków pocztowych i druków zabezpieczonych najwyższych kategorii.

REKLAMA

Coraz większą rolę odgrywają rozwiązania cyfrowe. Nowoczesny dowód osobisty czy paszport to nie tylko dokument papierowy, ale także chip i systemy informatyczne umożliwiające biometryczne potwierdzanie tożsamości. PWPW tworzy zarówno infrastrukturę do zbierania danych, jak i aplikacje do ich weryfikacji. Jedną z nich jest eDO App, wykorzystywana m.in. w aplikacji mObywatel oraz przez banki i firmy komercyjne.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

List polecony w wersji cyfrowej

Cyfryzacja dotyczy także korespondencji. Wraz z wprowadzaniem obowiązku doręczeń elektronicznych dla firm i zawodów zaufania publicznego pojawiły się rozwiązania komercyjne. Jednym z nich jest system eDO Post, oferowany przez PWPW.

To w praktyce elektroniczny odpowiednik listu poleconego. Nadawca ma pewność daty doręczenia i otwarcia wiadomości, co w obrocie prawnym ma kluczowe znaczenie. Tak jak kiedyś podpis na zwrotce, dziś rolę dowodu przejmuje system informatyczny.

Znaczki: tradycja i prestiż

Choć liczba tradycyjnych listów maleje, PWPW wciąż drukuje polskie znaczki pocztowe. Dziś ich znaczenie jest bardziej symboliczne niż ekonomiczne, ale to element wieloletniej współpracy z Pocztą Polską i ważna część tradycji.

Rynek filatelistyczny nadal istnieje, choć korzyści z niego trafiają do operatora pocztowego. Dla samej wytwórni znaczki to raczej powód do dumy. Coroczny katalog polskich znaczków wydawany przez PWPW pozostaje jednym z najbardziej poszukiwanych wydawnictw kolekcjonerskich.

Banknoty nie znikają

Mimo rozwoju płatności bezgotówkowych produkcja banknotów na świecie od 30 lat rośnie średnio o 3–4 proc. rocznie. Dużą rolę odgrywają kraje rozwijające się, ale ostatnie lata przyniosły wzrost popytu także w Europie.

Niepewność, kryzysy, zagrożenia dla infrastruktury energetycznej czy teleinformatycznej sprawiają, że gotówka wraca jako element bezpieczeństwa. Nawet kraje takie jak Szwecja czy Norwegia, które wcześniej dążyły do niemal całkowitej eliminacji gotówki, zmieniają podejście.

Polskie banknoty należą do najlepiej zabezpieczonych na świecie. Stosowane są zabezpieczenia fizyczne, optyczne i elektroniczne, z których część objęta jest tajemnicą. To powód do dumy zarówno dla Narodowego Banku Polskiego, jak i dla PWPW.

Produkcja także na eksport

Choć głównym odbiorcą banknotów pozostaje NBP, PWPW produkuje także na potrzeby zagraniczne. Obecnie banknoty trafiają m.in. do Gwatemali, Dominikany, Peru i Hondurasu. W całej swojej historii wytwórnia realizowała zamówienia dla około 30 krajów.

To nie jest wyjątek. Na świecie działa około 170 emitentów walut, ale tylko około 40 producentów banknotów. Tych, którzy drukują pieniądze na eksport, jest zaledwie kilkunastu.

Monopol i odpowiedzialność

W Polsce PWPW odpowiada za produkcję dokumentów pierwszej i drugiej kategorii, czyli m.in. dowodów osobistych i paszportów. Dokumenty trzeciej kategorii, jak np. pozwolenia na broń, powstają już w trybie przetargowym i tu konkurencja jest możliwa.

Taka koncentracja odpowiedzialności wymaga nie tylko wysokich standardów bezpieczeństwa, ale też stabilnego zaplecza kadrowego. PWPW jest dziś jednym z niewielu miejsc w kraju, gdzie istnieją unikalne specjalizacje poligraficzne. Dla wielu fachowców to jedyny pracodawca w danej dziedzinie.

Nowa siedziba, nowe możliwości

Największym wyzwaniem na najbliższe lata jest zmiana lokalizacji produkcji. Historyczny zakład przy ul. Sanguszki na warszawskim Nowym Mieście staje się zbyt ciasny i kosztowny w utrzymaniu. Produkcja rozłożona na wiele poziomów wymaga intensywnego transportu wewnętrznego i ogranicza moce przerobowe.

PWPW ma już działkę na Tarchominie, gdzie w perspektywie 5–7 lat powstanie nowoczesny zakład poligraficzny. Równolegle planowana jest konsolidacja produkcji dokumentów w innej lokalizacji w Warszawie. Docelowo wytwórnia będzie działać w dwóch zakładach, co pozwoli lepiej zarządzać ryzykiem i zwiększyć zdolności produkcyjne.

Jak podkreśla prezes Kostkiewicz, popyt na banknoty jest większy, niż obecne możliwości produkcyjne. Nowa infrastruktura ma to zmienić.

Więcej niż drukarnia

PWPW pozostaje spółką akcyjną ze stuprocentowym udziałem Skarbu Państwa, podległą ministrowi spraw wewnętrznych i administracji. Łączy tradycyjną poligrafię z nowoczesnymi technologiami cyfrowymi i systemami bezpieczeństwa.

Banknoty, dokumenty, znaczki, aplikacje do potwierdzania tożsamości i doręczeń cyfrowych – wszystko to powstaje dziś w jednej instytucji. I wszystko wskazuje na to, że jej rola w państwie będzie raczej rosła niż malała.

Powiązane
KSeF - jedna z największych zmian dla przedsiębiorców od lat. Kto, kiedy i na jakich zasadach? [Gość Infor.pl]
KSeF - jedna z największych zmian dla przedsiębiorców od lat. Kto, kiedy i na jakich zasadach? [Gość Infor.pl]
Rynek nieruchomości i kredytów hipotecznych po 2025 roku. Co się wydarzyło i czego spodziewać się w 2026? [Gość Infor.pl]
Rynek nieruchomości i kredytów hipotecznych po 2025 roku. Co się wydarzyło i czego spodziewać się w 2026? [Gość Infor.pl]
Wenezuela po Maduro. Spektakularna akcja USA i życie bez zmian [Gość Infor.pl]
Wenezuela po Maduro. Spektakularna akcja USA i życie bez zmian [Gość Infor.pl]
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Infor.pl
Rząd bierze się za taryfy cen prądu. Powołano specjalną komisję – co to oznacza dla Polaków? Czy w 2026 czeka nas rewolucja w rachunkach za energię?
15 sty 2026

Czy czeka nas szok w Nowy Rok? Ministerstwo Energii powołało specjalny zespół ekspertów, który przygotuje gruntowną reformę taryf za energię elektryczną. Zmiany obejmą zarówno gospodarstwa domowe, jak i przemysł. Za stołem zasiedli przedstawiciele rządu, regulatora i biznesu. Minister Motyka zapowiada „przejrzyste i korzystne" rozwiązania. Czy mamy już łapać się za portfele?
Najniższa krajowa 2026 netto do 26 roku życia
15 sty 2026

Ile najniższa krajowa wynosi netto w 2026 r. przy zatrudnieniu osoby do 26. roku życia? Tutaj nie odprowadza się zaliczki na podatek dochodowy. Wynagrodzenie netto będzie więc wyższe niż przy standardowym zatrudnieniu.
Były wiceminister finansów z lat 2008-2013 oskarżony o działanie na szkodę Skarbu Państwa. Prokuratura: podjął decyzję o wykreśleniu z projektu nowelizacji zapisy mające zapobiec wyłudzeniom VAT
15 sty 2026

Prokuratura Regionalna w Białymstoku skierowała 15 stycznia 2026 r. do sądu w Warszawie akt oskarżenia dotyczący zarzutu niedopełnienia obowiązków przez b. wiceministra finansów Macieja Hipolita G. Wieloletnie śledztwo dotyczyło przeciwdziałania wyłudzeniom VAT w latach 2008-2015.
Obowiązkowy KSeF w transakcjach z gminami i innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Jak wystawiać faktury dla JST? Wyjaśnienia Ministra Finansów i Gospodarki
15 sty 2026

 W odpowiedzi na interpelację poselską Minister Finansów i Gospodarki udzielił 12 stycznia 2026 r. kilku ważnych wyjaśnień odnośnie fakturowania przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur transakcji realizowanych na rzecz jednostek samorządu terytorialnego (JST).

REKLAMA

Przeliczenie czy nowe świadczenie w ZUS? Kiedy decyzja oznacza niższą emeryturę?
15 sty 2026

Składasz wniosek do ZUS z przekonaniem, że emerytura zostanie przeliczona i ewentualnie podwyższona. Masz nowe składki, dodatkowe lata pracy albo dłuższy staż. Tymczasem decyzja z ZUS przynosi zaskoczenie: nowe świadczenie jest niższe niż dotychczasowe. To nie błąd urzędnika ani sprzeczność z prawem, lecz efekt zastosowania innych zasad niż przy zwykłym przeliczeniu. Sprawdź, kiedy ZUS może obniżyć świadczenie.
Ile obecnie wynosi przeciętna emerytura? ZUS opublikował najnowsze dane
15 sty 2026

ZUS opublikował raport "Miesięczna informacja o wybranych świadczeniach pieniężnych", w którym przedstawił aktualne statystyki dotyczące emerytur. Z dokumentu wynika nie tylko, ile wynosi obecnie średnie świadczenie, ale także, że grono świadczeniobiorców systematycznie rośnie - od stycznia do listopada 2025 roku liczba emerytów i rencistów powiększyła się o ponad 65 tysięcy osób. Oto szczegóły.

Nie tylko banknoty. Czym zajmuje się Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych? [Gość Infor.pl]
15 sty 2026

Większość Polaków bez wahania odpowie, że banknoty w Polsce produkuje PWPW. Przy dowodach osobistych czy paszportach pojawia się już chwila zastanowienia. A gdy zapytać o inne produkty, odpowiedzi zwykle się urywają. Tymczasem Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych to dziś znacznie więcej niż drukarnia pieniędzy.
Zasiłki z MOPS na jedzenie, leki i ogrzewanie. Przykład jednej osoby
15 sty 2026

Pomoc z opieki społecznej może okazać się nieoceniona w sytuacji, gdy zabrakło pieniędzy na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej. MOPS może przyznać zasiłek celowy na zakup żywności czy leków. Jakie warunki muszą zostać spełnione, żeby uzyskać taką pomoc?

REKLAMA

Podniosłeś rękę na ratownika? Od nowego roku to bilet w jedną stronę za kratki. Sądy mają surowiej i natychmiast karać agresorów
15 sty 2026

Od ok. dwóch tygodni w Polsce obowiązuje nowa rzeczywistość prawna. Jeśli komuś przyjdzie do głowy uderzyć ratownika medycznego lub znieważyć policjanta, nie wykpi się już grzywną. 1 stycznia 2026 roku weszły w życie drakońskie kary za ataki na służby mundurowe i medyków. Państwo mówi dość agresji wobec tych, którzy przyjeżdżają na ratunek. Sprawdzamy, co dokładnie się zmieniło.
Media społecznościowe dopiero od 15 roku życia. Szefowa MEN zdradza szczegóły projektu
15 sty 2026

Korzystanie z mediów społecznościowych przez dzieci i młodzież budzi kontrowersje na całym świecie, zaś część krajów rozważa wprowadzenie odpowiednich uregulowań prawnych. W gronie tym znalazła się również Polska. Szefowa MEN Barbara Nowacka przekazała w czwartek, że poselski projekt ws. ograniczenia korzystania z mediów społecznościowych będzie wzorowany na australijskich regulacjach. Oczekujemy, że big techy nie będą dopuszczały dzieci do korzystania ze szkodliwych treści - powiedziała.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA