Strona główna » Prawo » Wiadomości » Zasiłki z MOPS na jedzenie, leki i ogrzewanie. Przykład jednej osoby

Zasiłki z MOPS na jedzenie, leki i ogrzewanie. Przykład jednej osoby

15 stycznia 2026, 15:31
Tomasz Kowalski
Tomasz Kowalski
Zasiłki z MOPS na jedzenie, leki i ogrzewanie. Przykład jednej osoby
Pomoc z opieki społecznej może okazać się nieoceniona w sytuacji, gdy zabrakło pieniędzy na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej. MOPS może przyznać zasiłek celowy na zakup żywności czy leków. Jakie warunki muszą zostać spełnione, żeby uzyskać taką pomoc?

Zasiłek celowy z pomocy społecznej

Zasiłek celowy może być przyznany w celu zaspokojenia niezbędnej, konkretnej potrzeby bytowej. W szczególności zasiłek może być przyznany na pokrycie części lub całości kosztów zakupu:

  • żywności,
  • leków,
  • środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego,
  • wyrobów medycznych i leczenia,
  • odzieży,
  • niezbędnych przedmiotów użytku domowego.
  • ogrzewania, w tym opału.

Zasiłek celowy może być także przyznany na pokrycie kosztów drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.

Ponadto zasiłek celowy może być przyznany na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne. Dotyczy to osób bezdomnych oraz innych osób niemających dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Kryterium dochodowe

Zasiłek celowy przysługuje osobie samotnie gospodarującej bądź też rodzinie, której dochód nie przekracza ustawowego kryterium dochodowego, tj. odpowiednio:

  • 1010 zł dla osoby samotnej lub
  • 823 zł na osobę w rodzinie.

Decyzja o przyznaniu zasiłku celowego z pomocy społecznej ma charakter uznaniowy. Podobnie jest z wysokością tego świadczenia. Wysokość zasiłku zależy od indywidualnej sytuacji wnioskodawcy, jego dochodów i ustalana jest przy uwzględnieniu środków finansowych konkretnego ośrodka pomocy społecznej.

Przykład

Pan Kazimierz złożył do MOPS wniosek o zasiłek celowy w wysokości 600 zł na zakup drogich leków. Wnioskodawca jest osobą bez stałego dochodu, jednak z okazjonalnej pracy osiągnął 900 zł dochodu. Urzędnik pomocy społecznej wziął pod uwagę indywidualną sytuację pana Kazimierza i mając też na względzie możliwości finansowe MOPS przyznał zasiłek celowy, ale w wysokości 500 zł.

Specjalny zasiłek celowy

Zasiłek celowy może być przyznany również osobie albo rodzinie, które:

  • poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego,
  • poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej.

W takim przypadku zasiłek celowy może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.

Przykład

Dach w domu pani Krystyny i jej męża został uszkodzony na skutek wichury. W celu uzyskania środków na naprawę pani Krystyna złożyła wniosek o zasiłek celowy w wysokości 800 zł. Dochód małżonków wynosi 1200 zł na osobę, czyli przekracza kryterium dochodowe wynoszące 823 zł na osobę. Mimo to urzędnik pomocy społecznej przyznał zasiłek celowy we wnioskowanej wysokości.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (1010 zł) lub rodziny (823 zł na osobę), który nie podlega zwrotowi.

Jak uzyskać zasiłek celowy

W celu uzyskania zasiłku należy zwrócić się do lokalnego ośrodka pomocy społecznej. Konieczne jest sporządzenie wniosku, w którym należy podać:

  • dane osobowe,
  • informacje o sytuacji życiowej,
  • cel, na jaki potrzebne jest wsparcie finansowe.

Zasiłek celowy jest świadczeniem przyznawanym jednorazowo w danym miesiącu kalendarzowym. Świadczenie to może być przyznane również w formie biletu kredytowanego.

Zazwyczaj zasiłek nie podlega zwrotowi, jeśli został przyznany zgodnie z przepisami i wykorzystany zgodnie z celem, na który został przyznany.

Źródło: INFOR
