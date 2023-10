§ 4.

1. Dowódca jednostki wojskowej w szczególnie uzasadnionych przypadkach może odmówić przeznaczenia żołnierzy do służby w jednostkach zmilitaryzowanych, jeżeli miałoby to naruszyć gotowość bojową tej jednostki lub spowodować niewykonanie realizowanych przez nią zadań.

2. W przypadku odmowy kierownik jednostki zmilitaryzowanej może zwrócić się z wnioskiem, o którym mowa w § 3 ust. 2, do przełożonego dowódcy jednostki wojskowej.

3. Przełożony dowódcy jednostki wojskowej może:

1) utrzymać w mocy ustalenie dowódcy jednostki wojskowej albo

2) zmienić ustalenie dowódcy jednostki wojskowej o odmowie przeznaczenia żołnierzy do służby w jednostkach zmilitaryzowanych, w przypadku gdy nie zostały spełnione przesłanki do wydania odmowy, i nakazać przeznaczenie żołnierzy do służby w jednostkach zmilitaryzowanych w określonym zakresie.