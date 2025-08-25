REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1160
USTAWA
z dnia 25 lipca 2025 r.
o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw
Tekst pierwotny
Metryka
- Data ogłoszenia: 2025-08-25
- Data wejścia w życie: 2025-09-01
- Data obowiązywania: 2025-09-01
Brak dokumentów zmieniających.
Zmienia:
- USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej
- USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
- USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych
- USTAWA z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników
- USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
- USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
REKLAMA
Dziennik Ustaw
USTAWA z dnia 5 sierpnia 2025 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1170
USTAWA z dnia 5 sierpnia 2025 r. o ustalaniu wysokości emerytur z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ustalonych w czerwcu w latach 2009–2019 oraz rent rodzinnych po ubezpieczonych, którym ustalono emerytury w czerwcu w latach 2009–2019
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1169
REKLAMA
USTAWA z dnia 25 lipca 2025 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych oraz wsparcia przedsiębiorczości
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1168
USTAWA z dnia 9 lipca 2025 r. o zmianie ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1167
REKLAMA
USTAWA z dnia 5 sierpnia 2025 r. o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1166
USTAWA z dnia 9 lipca 2025 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1165
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 5 sierpnia 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1164
OBWIESZCZENIE MINISTRA ENERGII z dnia 8 sierpnia 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzorów wniosków o wypłatę wyrównania i wzoru wniosku o rozliczenie wyrównania
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1163
USTAWA z dnia 9 lipca 2025 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1162
USTAWA z dnia 9 lipca 2025 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1161
USTAWA z dnia 25 lipca 2025 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1160
USTAWA z dnia 5 sierpnia 2025 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1159
USTAWA z dnia 25 lipca 2025 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1158
USTAWA z dnia 25 lipca 2025 r. o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1157
USTAWA z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1156
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 20 sierpnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na zieloną transformację miast w obszarze ochrony środowiska w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1155
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 20 sierpnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu danych i wykazu rejestrów publicznych oraz systemów teleinformatycznych podmiotów publicznych, z których użytkownik aplikacji mObywatel może pobrać dane
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1152