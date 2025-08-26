REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1177
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 20 sierpnia 2025 r.
w sprawie sposobu dokumentowania usunięcia lub blokady dostępności określonych danych informatycznych lub usług teleinformatycznych w systemie teleinformatycznym oraz przechowywania i przekazywania postanowień, pisemnych zgód, zarządzeń i wniosków, a także wzorów stosowanych druków i rejestrów
- Data ogłoszenia: 2025-08-26
- Data wejścia w życie: 2025-09-10
- Data obowiązywania: 2025-09-10
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 25 sierpnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu dokonywania zamiany nieruchomości
USTAWA z dnia 5 sierpnia 2025 r. o zmianie ustawy o weteranach działań poza granicami państwa, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o finansach publicznych
USTAWA z dnia 9 lipca 2025 r. o zmianie ustawy o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera
USTAWA z dnia 9 lipca 2025 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw
