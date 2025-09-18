REKLAMA

Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1255

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 10 września 2025 r.

w sprawie wysokości kwoty bazowej w 2026 r.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1534 oraz z 2025 r. poz. 1166) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W 2026 r. kwota bazowa stanowiąca podstawę ustalenia wysokości dotacji na finansowanie zadań polegających na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej, o której mowa w art. 11 ust. 7 zdanie drugie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, wynosi 6310 zł.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

Minister Sprawiedliwości: W. Żurek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2025-09-18
  • Data wejścia w życie: 2026-01-01
  • Data obowiązywania: 2026-01-01
Dziennik Ustaw

