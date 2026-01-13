REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 39
USTAWA
z dnia 4 grudnia 2025 r.
o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw1)
Art. 1.
1) w art. 83 po ust. 11 dodaje się ust. 12-16 w brzmieniu:
„12. Pełnomocnikiem członka spółdzielni będącego osobą fizyczną może być:
1) osoba bliska członka z wyłączeniem osób pozostających faktycznie we wspólnym pożyciu;
2) adwokat lub radca prawny;
3) inny członek tej samej spółdzielni.
13. Do pełnomocnictwa udzielonego osobie bliskiej dołącza się oświadczenie, w którym pełnomocnik potwierdza pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, wynikającej z art. 273a, że spełnia wymóg, o którym mowa w ust. 12 pkt 1. W oświadczeniu zamieszcza się klauzulę w brzmieniu: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”.
14. Pełnomocnictwo udzielone osobie bliskiej bez dołączonego oświadczenia, o którym mowa w ust. 13 zdanie pierwsze, jest nieważne.
15. Członek spółdzielni lub pełnomocnik jest obowiązany do doręczenia spółdzielni pełnomocnictwa, a w przypadku gdy pełnomocnikiem jest osoba bliska członka - również oświadczenia, o którym mowa w ust. 13 zdanie pierwsze, nie później niż 3 dni przed terminem posiedzenia walnego zgromadzenia lub jego pierwszej części.
16. Pełnomocnik nie może brać udziału w głosowaniu, którego przedmiotem jest wybór i odwołanie członków rady nadzorczej lub członków zarządu spółdzielni.”;
2) po art. 273 dodaje się art. 273a w brzmieniu:
„Art. 273a. Kto składa fałszywe oświadczenie, o którym mowa w art. 83 ust. 13 zdanie pierwsze, podlega karze grzywny.”;
3) w art. 274 po wyrazach „art. 273” dodaje się wyrazy „i art. 273a”;
4) w art. 49 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Jeżeli przed upływem 24 miesięcy od dnia wejścia ustawy w życie spółdzielnia nie podejmie czynności, o których mowa w art. 41 i art. 42, a nie toczy się postępowanie sądowe w trybie art. 43 ust. 5, sąd na wniosek osoby, której zgodnie z przepisami ustawy przysługuje, z zastrzeżeniem art. 36, prawo żądania przeniesienia na nią własności lokalu należącego przed tym dniem do spółdzielni, orzeka o ustanowieniu odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, na zasadach określonych w art. 39-43.”;
5) art. 491 otrzymuje brzmienie:
„Art. 491. Jeżeli spółdzielnia uchyla się jedynie od złożenia oświadczenia woli o ustanowieniu albo przeniesieniu odrębnej własności lokalu na rzecz osoby, o której mowa w art. 49 ust. 1, osoba ta może wystąpić do sądu z powództwem o zobowiązanie spółdzielni do złożenia odpowiedniego oświadczenia woli.”.
Art. 2.
1) w art. 21 w ust. 3 po wyrazach „art. 22 ust. 3 pkt 5, 5a i 6” dodaje się wyrazy „oraz w art. 32a”;
2) w art. 32a w pkt 2 wyrazy „wspólnoty mieszkaniowej” zastępuje się wyrazami „właścicieli lokali”.
Art. 3.
„3) spółdzielnia mieszkaniowa.”.
Art. 4.
„4) mieszkanie na wynajem - mieszkanie zrealizowane na nieruchomości pochodzącej z Zasobu, przeznaczone na wynajem na podstawie umowy najmu instytucjonalnego lub najmu instytucjonalnego z dojściem do własności albo będące przedmiotem spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego;”.
Art. 5.
Art. 6.
2. Do spraw sądowych, o których mowa w art. 49 i art. 491 ustawy zmienianej w art. 1, wszczętych i niezakończonych prawomocnym orzeczeniem przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy art. 49 i art. 491 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
Art. 7.
Art. 8.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: K. Nawrocki
1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, ustawę z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, ustawę z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz ustawę z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
- Data ogłoszenia: 2026-01-13
- Data wejścia w życie: 2026-01-28
- Data obowiązywania: 2026-01-28
- USTAWA z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali
- USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych
- USTAWA z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
- USTAWA z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości
- USTAWA z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa
