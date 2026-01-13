REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 36
USTAWA
z dnia 18 grudnia 2025 r.
zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów
Tekst pierwotny
Art. 1.
W ustawie z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów (Dz. U. poz. 2398) w art. 4 w ust. 1 pkt 6 i 7 otrzymują brzmienie:
„6) 2026 r. - 135 474 500 zł;
7) 2027 r. - 161 610 852 zł.”.
Art. 2.
Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: K. Nawrocki
Metryka
- Data ogłoszenia: 2026-01-13
- Data wejścia w życie: 2026-01-14
- Data obowiązywania: 2026-01-14
Brak dokumentów zmieniających.
Zmienia:
