Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 36

USTAWA

z dnia 18 grudnia 2025 r.

zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów

Tekst pierwotny

Art. 1.

W ustawie z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów (Dz. U. poz. 2398) w art. 4 w ust. 1 pkt 6 i 7 otrzymują brzmienie:

„6) 2026 r. - 135 474 500 zł;

7) 2027 r. - 161 610 852 zł.”.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: K. Nawrocki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-01-13
  • Data wejścia w życie: 2026-01-14
  • Data obowiązywania: 2026-01-14
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Zmienia:

