Art. 1.

W ustawie z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2025 r. poz. 439 i 1792) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 33 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Jeżeli określony odpowiednio w zezwoleniu, o którym mowa w art. 88 ust. 4 lub art. 90 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe, albo w zgłoszeniu do ewidencji, o którym mowa w art. 168 ust. 4 ustawy - Prawo oświatowe, dzień rozpoczęcia działalności przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły oraz placówki, o której mowa w art. 2 pkt 6-8 ustawy - Prawo oświatowe, przypada:

1) w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 15 czerwca roku budżetowego, warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, po raz pierwszy ma zastosowanie do dotacji przekazywanych w roku następującym po roku, w którym przedszkole, inna forma wychowania przedszkolnego, szkoła oraz placówka, o której mowa w art. 2 pkt 6-8 ustawy - Prawo oświatowe, rozpoczęły działalność;

2) w okresie od dnia 16 czerwca do dnia 30 września roku budżetowego, warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, w zakresie dotyczącym przekazania danych według stanu:

a) na dzień 30 września roku bazowego, po raz pierwszy ma zastosowanie do dotacji przekazywanych w roku następującym po roku, w którym przedszkole, inna forma wychowania przedszkolnego, szkoła oraz placówka, o której mowa w art. 2 pkt 6-8 ustawy - Prawo oświatowe, rozpoczęły działalność,

b) na dzień 15 czerwca roku bazowego, po raz pierwszy ma zastosowanie do dotacji przekazywanych w drugim roku następującym po roku, w którym przedszkole, inna forma wychowania przedszkolnego, szkoła oraz placówka, o której mowa w art. 2 pkt 6-8 ustawy - Prawo oświatowe, rozpoczęły działalność;

3) w okresie od dnia 1 października do dnia 31 grudnia roku budżetowego, warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, po raz pierwszy ma zastosowanie do dotacji przekazywanych w drugim roku następującym po roku, w którym przedszkole, inna forma wychowania przedszkolnego, szkoła oraz placówka, o której mowa w art. 2 pkt 6-8 ustawy - Prawo oświatowe, rozpoczęły działalność.”;

2) po art. 145j dodaje się art. 145k w brzmieniu:

„Art. 145k. Do dotacji na:

1) uczniów, którzy przed dniem 1 stycznia 2025 r. ukończyli publiczne lub niepubliczne licea ogólnokształcące dla dorosłych, publiczne lub niepubliczne branżowe szkoły II stopnia i publiczne lub niepubliczne szkoły policealne, niebędące szkołami specjalnymi - stosuje się odpowiednio przepisy art. 25 ust. 5 lub art. 26 ust. 5,

2) słuchaczy, którzy przed dniem 1 stycznia 2025 r. rozpoczęli kwalifikacyjny kurs zawodowy prowadzony przez publiczne szkoły ponadpodstawowe prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne - stosuje się przepis art. 31 ust. 1,

3) słuchaczy, którzy przed dniem 1 stycznia 2025 r. ukończyli kwalifikacyjny kurs zawodowy prowadzony przez publiczne szkoły ponadpodstawowe prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne - stosuje się przepis art. 31 ust. 1a,

4) słuchaczy, którzy przed dniem 1 stycznia 2025 r. ukończyli kwalifikacyjny kurs zawodowy prowadzony przez niepubliczne szkoły ponadpodstawowe prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne - stosuje się przepis art. 31a ust. 1

- w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2024 r.”.