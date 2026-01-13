REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 34

USTAWA

z dnia 17 grudnia 2025 r.

o zmianie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych oraz ustawy o zmianie ustawy - Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw

Tekst pierwotny

Art. 1.

W ustawie z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2025 r. poz. 439 i 1792) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 33 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Jeżeli określony odpowiednio w zezwoleniu, o którym mowa w art. 88 ust. 4 lub art. 90 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe, albo w zgłoszeniu do ewidencji, o którym mowa w art. 168 ust. 4 ustawy - Prawo oświatowe, dzień rozpoczęcia działalności przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły oraz placówki, o której mowa w art. 2 pkt 6-8 ustawy - Prawo oświatowe, przypada:

1) w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 15 czerwca roku budżetowego, warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, po raz pierwszy ma zastosowanie do dotacji przekazywanych w roku następującym po roku, w którym przedszkole, inna forma wychowania przedszkolnego, szkoła oraz placówka, o której mowa w art. 2 pkt 6-8 ustawy - Prawo oświatowe, rozpoczęły działalność;

2) w okresie od dnia 16 czerwca do dnia 30 września roku budżetowego, warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, w zakresie dotyczącym przekazania danych według stanu:

a) na dzień 30 września roku bazowego, po raz pierwszy ma zastosowanie do dotacji przekazywanych w roku następującym po roku, w którym przedszkole, inna forma wychowania przedszkolnego, szkoła oraz placówka, o której mowa w art. 2 pkt 6-8 ustawy - Prawo oświatowe, rozpoczęły działalność,

b) na dzień 15 czerwca roku bazowego, po raz pierwszy ma zastosowanie do dotacji przekazywanych w drugim roku następującym po roku, w którym przedszkole, inna forma wychowania przedszkolnego, szkoła oraz placówka, o której mowa w art. 2 pkt 6-8 ustawy - Prawo oświatowe, rozpoczęły działalność;

3) w okresie od dnia 1 października do dnia 31 grudnia roku budżetowego, warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, po raz pierwszy ma zastosowanie do dotacji przekazywanych w drugim roku następującym po roku, w którym przedszkole, inna forma wychowania przedszkolnego, szkoła oraz placówka, o której mowa w art. 2 pkt 6-8 ustawy - Prawo oświatowe, rozpoczęły działalność.”;

2) po art. 145j dodaje się art. 145k w brzmieniu:

„Art. 145k. Do dotacji na:

1) uczniów, którzy przed dniem 1 stycznia 2025 r. ukończyli publiczne lub niepubliczne licea ogólnokształcące dla dorosłych, publiczne lub niepubliczne branżowe szkoły II stopnia i publiczne lub niepubliczne szkoły policealne, niebędące szkołami specjalnymi - stosuje się odpowiednio przepisy art. 25 ust. 5 lub art. 26 ust. 5,

2) słuchaczy, którzy przed dniem 1 stycznia 2025 r. rozpoczęli kwalifikacyjny kurs zawodowy prowadzony przez publiczne szkoły ponadpodstawowe prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne - stosuje się przepis art. 31 ust. 1,

3) słuchaczy, którzy przed dniem 1 stycznia 2025 r. ukończyli kwalifikacyjny kurs zawodowy prowadzony przez publiczne szkoły ponadpodstawowe prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne - stosuje się przepis art. 31 ust. 1a,

4) słuchaczy, którzy przed dniem 1 stycznia 2025 r. ukończyli kwalifikacyjny kurs zawodowy prowadzony przez niepubliczne szkoły ponadpodstawowe prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne - stosuje się przepis art. 31a ust. 1

- w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2024 r.”.

Art. 2.

W ustawie z dnia 30 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2005, z 2024 r. poz. 1572 oraz z 2025 r. poz. 1837) po art. 33a dodaje się art. 33b i art. 33c w brzmieniu:

„Art. 33b. Przepisy art. 18, art. 31 ust. 2 i art. 32 ust. 2 stosuje się odpowiednio do branżowych centrów umiejętności wyłonionych w kolejnych edycjach konkursu „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs)”, ogłoszonych w latach 2024 i 2025.

Art. 33c. Branżowe szkolenia zawodowe realizowane przez branżowe centra umiejętności wyłonione w kolejnych edycjach konkursu „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs)”, ogłoszonych w latach 2024 i 2025, oraz tworzące ogólnopolską sieć branżowych centrów umiejętności, o której mowa w art. 8a ust. 7 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, są finansowane w okresie od dnia 1 lipca 2026 r. do dnia 31 grudnia 2026 r. w ramach kwoty potrzeb oświatowych ustalonej na rok 2026, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 26 ust. 6 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 1572 i 1717 oraz z 2025 r. poz. 1659).”.

Art. 3.

Dotacje, o których mowa w art. 145k ustawy zmienianej w art. 1, do których prawo powstało przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, niewypłacone do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, są przekazywane jednorazowo w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 4.

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: K. Nawrocki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-01-13
  • Data wejścia w życie: 2026-01-14
  • Data obowiązywania: 2026-01-14
Zmienia:

