Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 34
USTAWA
z dnia 17 grudnia 2025 r.
o zmianie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych oraz ustawy o zmianie ustawy - Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw
Art. 1.
1) w art. 33 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Jeżeli określony odpowiednio w zezwoleniu, o którym mowa w art. 88 ust. 4 lub art. 90 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe, albo w zgłoszeniu do ewidencji, o którym mowa w art. 168 ust. 4 ustawy - Prawo oświatowe, dzień rozpoczęcia działalności przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły oraz placówki, o której mowa w art. 2 pkt 6-8 ustawy - Prawo oświatowe, przypada:
1) w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 15 czerwca roku budżetowego, warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, po raz pierwszy ma zastosowanie do dotacji przekazywanych w roku następującym po roku, w którym przedszkole, inna forma wychowania przedszkolnego, szkoła oraz placówka, o której mowa w art. 2 pkt 6-8 ustawy - Prawo oświatowe, rozpoczęły działalność;
2) w okresie od dnia 16 czerwca do dnia 30 września roku budżetowego, warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, w zakresie dotyczącym przekazania danych według stanu:
a) na dzień 30 września roku bazowego, po raz pierwszy ma zastosowanie do dotacji przekazywanych w roku następującym po roku, w którym przedszkole, inna forma wychowania przedszkolnego, szkoła oraz placówka, o której mowa w art. 2 pkt 6-8 ustawy - Prawo oświatowe, rozpoczęły działalność,
b) na dzień 15 czerwca roku bazowego, po raz pierwszy ma zastosowanie do dotacji przekazywanych w drugim roku następującym po roku, w którym przedszkole, inna forma wychowania przedszkolnego, szkoła oraz placówka, o której mowa w art. 2 pkt 6-8 ustawy - Prawo oświatowe, rozpoczęły działalność;
3) w okresie od dnia 1 października do dnia 31 grudnia roku budżetowego, warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, po raz pierwszy ma zastosowanie do dotacji przekazywanych w drugim roku następującym po roku, w którym przedszkole, inna forma wychowania przedszkolnego, szkoła oraz placówka, o której mowa w art. 2 pkt 6-8 ustawy - Prawo oświatowe, rozpoczęły działalność.”;
2) po art. 145j dodaje się art. 145k w brzmieniu:
„Art. 145k. Do dotacji na:
1) uczniów, którzy przed dniem 1 stycznia 2025 r. ukończyli publiczne lub niepubliczne licea ogólnokształcące dla dorosłych, publiczne lub niepubliczne branżowe szkoły II stopnia i publiczne lub niepubliczne szkoły policealne, niebędące szkołami specjalnymi - stosuje się odpowiednio przepisy art. 25 ust. 5 lub art. 26 ust. 5,
2) słuchaczy, którzy przed dniem 1 stycznia 2025 r. rozpoczęli kwalifikacyjny kurs zawodowy prowadzony przez publiczne szkoły ponadpodstawowe prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne - stosuje się przepis art. 31 ust. 1,
3) słuchaczy, którzy przed dniem 1 stycznia 2025 r. ukończyli kwalifikacyjny kurs zawodowy prowadzony przez publiczne szkoły ponadpodstawowe prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne - stosuje się przepis art. 31 ust. 1a,
4) słuchaczy, którzy przed dniem 1 stycznia 2025 r. ukończyli kwalifikacyjny kurs zawodowy prowadzony przez niepubliczne szkoły ponadpodstawowe prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne - stosuje się przepis art. 31a ust. 1
- w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2024 r.”.
Art. 2.
„Art. 33b. Przepisy art. 18, art. 31 ust. 2 i art. 32 ust. 2 stosuje się odpowiednio do branżowych centrów umiejętności wyłonionych w kolejnych edycjach konkursu „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs)”, ogłoszonych w latach 2024 i 2025.
Art. 33c. Branżowe szkolenia zawodowe realizowane przez branżowe centra umiejętności wyłonione w kolejnych edycjach konkursu „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs)”, ogłoszonych w latach 2024 i 2025, oraz tworzące ogólnopolską sieć branżowych centrów umiejętności, o której mowa w art. 8a ust. 7 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, są finansowane w okresie od dnia 1 lipca 2026 r. do dnia 31 grudnia 2026 r. w ramach kwoty potrzeb oświatowych ustalonej na rok 2026, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 26 ust. 6 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 1572 i 1717 oraz z 2025 r. poz. 1659).”.
Art. 3.
Art. 4.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: K. Nawrocki
- Data ogłoszenia: 2026-01-13
- Data wejścia w życie: 2026-01-14
- Data obowiązywania: 2026-01-14
