Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 42
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 11 stycznia 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania egzaminu sędziowskiego i prokuratorskiego
Na podstawie art. 52 pkt 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. z 2022 r. poz. 217 i 2695) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) w § 12 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. W celu sprawdzenia, czy zdający posiada przy sobie urządzenia, o których mowa w ust. 2, członkowie komisji mogą posługiwać się środkami technicznymi przeznaczonymi do wykrywania takich urządzeń.”;
2) w § 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Przewodniczący komisji niezwłocznie wyklucza z egzaminu zdającego, który:
1) w trakcie egzaminu komunikuje się z innym zdającym lub z osobą z zewnątrz lub
2) w inny sposób celowo zakłóca przebieg egzaminu, lub
3) posiada urządzenie, o którym mowa w § 12 ust. 2, lub materiały inne niż wskazane w § 19 i § 24 ust. 2, lub
4) odmówił poddania się sprawdzeniu, o którym mowa w § 12 ust. 3.”.
§ 2.
Minister Sprawiedliwości: W. Żurek
- Data ogłoszenia: 2026-01-14
- Data wejścia w życie: 2026-01-15
- Data obowiązywania: 2026-01-15
