Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 42

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 11 stycznia 2026 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania egzaminu sędziowskiego i prokuratorskiego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 52 pkt 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. z 2022 r. poz. 217 i 2695) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu sędziowskiego i prokuratorskiego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1637) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 12 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. W celu sprawdzenia, czy zdający posiada przy sobie urządzenia, o których mowa w ust. 2, członkowie komisji mogą posługiwać się środkami technicznymi przeznaczonymi do wykrywania takich urządzeń.”;

2) w § 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przewodniczący komisji niezwłocznie wyklucza z egzaminu zdającego, który:

1) w trakcie egzaminu komunikuje się z innym zdającym lub z osobą z zewnątrz lub

2) w inny sposób celowo zakłóca przebieg egzaminu, lub

3) posiada urządzenie, o którym mowa w § 12 ust. 2, lub materiały inne niż wskazane w § 19 i § 24 ust. 2, lub

4) odmówił poddania się sprawdzeniu, o którym mowa w § 12 ust. 3.”.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Sprawiedliwości: W. Żurek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-01-14
  • Data wejścia w życie: 2026-01-15
  • Data obowiązywania: 2026-01-15
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Zmienia:

