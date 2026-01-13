Art. 2.

W ustawie z dnia 21 lutego 2025 r. o zmianie ustawy o rynku mocy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 290) po art. 7 dodaje się art. 7a-7c w brzmieniu:

„Art. 7a. 1. Informacje o pomocy, o których mowa w art. 37 ust. 6 lub art. 38 ust. 5a ustawy zmienianej w art. 4, złożone po dniu 18 marca 2025 r., a przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 18 grudnia 2025 r. o zmianie ustaw w celu usprawnienia mechanizmów wsparcia odbiorców energii elektrycznej i ciepła (Dz. U. z 2026 r. poz. 32) są uznane za złożone w terminie i podlegają weryfikacji przez podmiot udzielający pomocy zgodnie z przepisami ustawy zmienianej w art. 4.

2. Przepis art. 38a ust. 8 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 4 w zakresie, w jakim dotyczy rozliczeń ze sprzedawcą energii elektrycznej z tytułu niezłożenia w terminie informacji o pomocy, o której mowa w art. 37 ust. 6 lub art. 38 ust. 5a ustawy zmienianej w art. 4, stosuje się w przypadku niezłożenia tej informacji w terminie do dnia 30 czerwca 2026 r.

3. Przedsiębiorca, o którym mowa w art. 37 ust. 1 lub art. 38 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 4, który złożył informację o pomocy do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 18 grudnia 2025 r. o zmianie ustaw w celu usprawnienia mechanizmów wsparcia odbiorców energii elektrycznej i ciepła, może usunąć w tej informacji błędy, omyłki pisarskie lub rachunkowe lub braki formalne, które wpływają na ustalenie, czy dany przedsiębiorca spełnia warunki otrzymania pomocy publicznej lub pomocy de minimis, w terminie do dnia 30 czerwca 2026 r.

4. W przypadku gdy w okresie od dnia 1 lipca 2025 r. do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 18 grudnia 2025 r. o zmianie ustaw w celu usprawnienia mechanizmów wsparcia odbiorców energii elektrycznej i ciepła sprzedawca energii elektrycznej dokonał z przedsiębiorcą, o którym mowa w art. 37 ust. 1 lub art. 38 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 4, rozliczenia różnicy pomiędzy ceną maksymalną a ceną wynikającą z umowy sprzedaży, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, albo umowy kompleksowej, o której mowa w art. 5 ust. 3 tej ustawy, z powodu niezłożenia w terminie informacji o pomocy zgodnie z art. 37 ust. 6 lub art. 38 ust. 5a ustawy zmienianej w art. 4 lub zgodnie z art. 7, sprzedawca energii elektrycznej dokonuje korekty takiego rozliczenia w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez sprzedawcę energii elektrycznej prawidłowej informacji o pomocy, o której mowa w art. 37 ust. 6 lub art. 38 ust. 5a ustawy zmienianej w art. 4.

Art. 7b. W przypadku, o którym mowa w art. 7a, przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną lub wytwarzania energii elektrycznej składa do Zarządcy Rozliczeń Spółka Akcyjna, o którym mowa w rozdziale 7 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 311), wniosek o rozliczenie rekompensaty, o którym mowa w art. 13 ust. 1a pkt 2 ustawy zmienianej w art. 3, w zakresie odbiorców końcowych, którzy złożyli informacje o pomocy, w terminach, o których mowa w art. 7a, w terminie od dnia 1 lipca 2026 r. do dnia 30 września 2026 r.

Art. 7c. Przedsiębiorstwo energetyczne, o którym mowa w art. 7b, które nie złożyło w terminie wniosku o rozliczenie rekompensaty, o którym mowa w art. 13 ust. 1a pkt 2 ustawy zmienianej w art. 3, może złożyć ten wniosek w terminie, o którym mowa w art. 13 ust. 1a pkt 3 ustawy zmienianej w art. 3. Wniosek uznaje się za złożony w terminie. Przepisy art. 13 ust. 3-8 ustawy zmienianej w art. 3 stosuje się odpowiednio.”.