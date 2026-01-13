REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 32
USTAWA
z dnia 18 grudnia 2025 r.
o zmianie ustaw w celu usprawnienia mechanizmów wsparcia odbiorców energii elektrycznej i ciepła1)
Art. 1.
1) w art. 17 w ust. 6 wyrazy „31 grudnia 2026 r.” zastępuje się wyrazami „31 marca 2027 r.”;
2) w art. 43 w ust. 2b wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Maksymalny limit wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę rekompensat za okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. oraz w związku z wnioskami o rozliczenie rekompensaty, o których mowa w art. 7b ustawy z dnia 21 lutego 2025 r. o zmianie ustawy o rynku mocy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 290 oraz z 2026 r. poz. 32), wynosi:”.
Art. 2.
„Art. 7a. 1. Informacje o pomocy, o których mowa w art. 37 ust. 6 lub art. 38 ust. 5a ustawy zmienianej w art. 4, złożone po dniu 18 marca 2025 r., a przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 18 grudnia 2025 r. o zmianie ustaw w celu usprawnienia mechanizmów wsparcia odbiorców energii elektrycznej i ciepła (Dz. U. z 2026 r. poz. 32) są uznane za złożone w terminie i podlegają weryfikacji przez podmiot udzielający pomocy zgodnie z przepisami ustawy zmienianej w art. 4.
2. Przepis art. 38a ust. 8 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 4 w zakresie, w jakim dotyczy rozliczeń ze sprzedawcą energii elektrycznej z tytułu niezłożenia w terminie informacji o pomocy, o której mowa w art. 37 ust. 6 lub art. 38 ust. 5a ustawy zmienianej w art. 4, stosuje się w przypadku niezłożenia tej informacji w terminie do dnia 30 czerwca 2026 r.
3. Przedsiębiorca, o którym mowa w art. 37 ust. 1 lub art. 38 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 4, który złożył informację o pomocy do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 18 grudnia 2025 r. o zmianie ustaw w celu usprawnienia mechanizmów wsparcia odbiorców energii elektrycznej i ciepła, może usunąć w tej informacji błędy, omyłki pisarskie lub rachunkowe lub braki formalne, które wpływają na ustalenie, czy dany przedsiębiorca spełnia warunki otrzymania pomocy publicznej lub pomocy de minimis, w terminie do dnia 30 czerwca 2026 r.
4. W przypadku gdy w okresie od dnia 1 lipca 2025 r. do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 18 grudnia 2025 r. o zmianie ustaw w celu usprawnienia mechanizmów wsparcia odbiorców energii elektrycznej i ciepła sprzedawca energii elektrycznej dokonał z przedsiębiorcą, o którym mowa w art. 37 ust. 1 lub art. 38 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 4, rozliczenia różnicy pomiędzy ceną maksymalną a ceną wynikającą z umowy sprzedaży, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, albo umowy kompleksowej, o której mowa w art. 5 ust. 3 tej ustawy, z powodu niezłożenia w terminie informacji o pomocy zgodnie z art. 37 ust. 6 lub art. 38 ust. 5a ustawy zmienianej w art. 4 lub zgodnie z art. 7, sprzedawca energii elektrycznej dokonuje korekty takiego rozliczenia w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez sprzedawcę energii elektrycznej prawidłowej informacji o pomocy, o której mowa w art. 37 ust. 6 lub art. 38 ust. 5a ustawy zmienianej w art. 4.
Art. 7b. W przypadku, o którym mowa w art. 7a, przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną lub wytwarzania energii elektrycznej składa do Zarządcy Rozliczeń Spółka Akcyjna, o którym mowa w rozdziale 7 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 311), wniosek o rozliczenie rekompensaty, o którym mowa w art. 13 ust. 1a pkt 2 ustawy zmienianej w art. 3, w zakresie odbiorców końcowych, którzy złożyli informacje o pomocy, w terminach, o których mowa w art. 7a, w terminie od dnia 1 lipca 2026 r. do dnia 30 września 2026 r.
Art. 7c. Przedsiębiorstwo energetyczne, o którym mowa w art. 7b, które nie złożyło w terminie wniosku o rozliczenie rekompensaty, o którym mowa w art. 13 ust. 1a pkt 2 ustawy zmienianej w art. 3, może złożyć ten wniosek w terminie, o którym mowa w art. 13 ust. 1a pkt 3 ustawy zmienianej w art. 3. Wniosek uznaje się za złożony w terminie. Przepisy art. 13 ust. 3-8 ustawy zmienianej w art. 3 stosuje się odpowiednio.”.
Art. 3.
1) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:
„2a. W przypadku wniosków o wypłatę bonu ciepłowniczego za okres od 1 stycznia 2026 r. do 31 grudnia 2026 r., gdy na obszarze gminy:
1) nie funkcjonuje system ciepłowniczy, z którego dostarczane jest ciepło do gospodarstw domowych, albo
2) jednoskładnikowe ceny ciepła netto, opublikowane zgodnie z ust. 10, nie przekraczają 170 zł/GJ netto
- wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w terminie do 20 czerwca 2026 r., zamieszcza na stronie internetowej urzędu gminy lub w sposób zwyczajowo przyjęty informacje o zaistnieniu powyższych okoliczności.
2b. Wniosek o wypłatę bonu ciepłowniczego złożony pomimo zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2a, pozostawia się bez rozpoznania.”;
2) w ust. 6 w pkt 3 i w ust. 11 wyrazy „30 kwietnia 2026 r.” zastępuje się wyrazami „31 maja 2026 r.”.
Art. 4.
2. Do wniosków o wypłatę bonu ciepłowniczego złożonych i nierozpatrzonych przed dniem upublicznienia informacji, o której mowa w ust. 1 - w przypadku zaistnienia okoliczności, o której mowa w art. 3 ust. 2a pkt 1 albo 2 ustawy zmienianej w art. 3 - stosuje się przepis art. 3 ust. 2b ustawy zmienianej w art. 3.
Art. 5.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: K. Nawrocki
1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w latach 2023-2025, ustawę z dnia 21 lutego 2025 r. o zmianie ustawy o rynku mocy oraz niektórych innych ustaw oraz ustawę z dnia 12 września 2025 r. o bonie ciepłowniczym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia wysokości cen energii elektrycznej.
- Data ogłoszenia: 2026-01-13
- Data wejścia w życie: 2026-01-14
- Data obowiązywania: 2026-01-14
- USTAWA z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w latach 2023–2025
- USTAWA z dnia 21 lutego 2025 r. o zmianie ustawy o rynku mocy oraz niektórych innych ustaw
- USTAWA z dnia 12 września 2025 r. o bonie ciepłowniczym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia wysokości cen energii elektrycznej
REKLAMA
Dziennik Ustaw
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 7 stycznia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału środków finansowych dla uczelni medycznych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia
USTAWA z dnia 4 grudnia 2025 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw
REKLAMA
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 10 grudnia 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo bankowe
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 4 grudnia 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty
REKLAMA