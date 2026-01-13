Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia

z dnia 7 stycznia 2026 r. (Dz. U. poz. 40)

SPOSÓB PODZIAŁU CZĘŚCI ZASADNICZEJ ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA UTRZYMANIE I ROZWÓJ POTENCJAŁU DYDAKTYCZNEGO ORAZ POTENCJAŁU BADAWCZEGO DLA UCZELNI MEDYCZNYCH NADZOROWANYCH PRZEZ MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW ZDROWIA

1. Część zasadnicza środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego dla uczelni medycznych nadzorowanych przez ministra dzielona jest według algorytmu:

gdzie:

Du i ? oznacza wysokość subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego, zwanej dalej „subwencją”, z części zasadniczej dla i-tej uczelni medycznej w danym roku,

Du - oznacza kwotę przyjętą do obliczania części zasadniczej dla uczelni medycznych w danym roku,

Dp i - oznacza wysokość subwencji dla i-tej uczelni medycznej w poprzednim roku, w warunkach porównywalnych,



C - oznacza stałą przeniesienia,

Ws - oznacza wagę składnika studenckiego,

S i - oznacza składnik studencki i-tej uczelni medycznej,

Wk - oznacza wagę składnika kadrowego,

K i - oznacza składnik kadrowy i-tej uczelni medycznej,

Wb - oznacza wagę składnika badawczego,

B i - oznacza składnik badawczy i-tej uczelni medycznej,

Wd - oznacza wagę składnika doktoranckiego,

D i - oznacza składnik doktorancki i-tej uczelni medycznej,

Wp - oznacza wagę składnika projektowego,

P i - oznacza składnik projektowy i-tej uczelni medycznej,

Wkl - oznacza wagę składnika klinicznego,

Kl i - oznacza składnik kliniczny i-tej uczelni medycznej,

Wa - oznacza wagę składnika domów studenckich,

A i - oznacza składnik domów studenckich i-tej uczelni medycznej,

n - oznacza liczbę uczelni medycznych.

2. Składnik studencki i-tej uczelni medycznej oblicza się według wzoru:

gdzie:

x - oznacza liczbę kierunków studiów stacjonarnych prowadzonych na określonym poziomie i profilu w i-tej uczelni medycznej,

ks k - oznacza współczynnik kosztochłonności prowadzenia kształcenia na studiach stacjonarnych na k-tym kierunku, poziomie i profilu, prowadzonych w i-tej uczelni medycznej, ustalony zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 367 ust. 2 ustawy,

Ls k,i - oznacza liczbę studentów studiów stacjonarnych na k-tym kierunku, poziomie i profilu w i-tej uczelni medycznej, z wyłączeniem cudzoziemców, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji.

W przypadku gdy w danej uczelni liczba studentów na kierunku lekarskim oraz na kierunku lekarsko-dentystycznym w danym roku przekracza liczbę określoną dla danego rocznika w przepisach wydanych na podstawie art. 444 ust. 2 ustawy, zostaje ona skorygowana do liczby określonej w rozporządzeniu.

W przypadku gdy w danej uczelni liczba absolwentów w roku poprzedzającym rok przyznania subwencji przekracza liczbę określoną dla danego rocznika w przepisach wydanych na podstawie art. 444 ust. 2 ustawy, parametr Ls k,i dla danego kierunku zostaje pomniejszony o wartość przekroczenia,



ks k=min - oznacza najniższy współczynnik kosztochłonności występujący w i-tej uczelni medycznej, ustalony zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 367 ust. 2 ustawy,

Lbk i - oznacza liczbę studentów studiów stacjonarnych nieprzypisanych do kierunku studiów w i-tej uczelni medycznej, z wyłączeniem cudzoziemców, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji,

Lsn i - oznacza liczbę studentów w i-tej uczelni medycznej będących cudzoziemcami, pobierających stypendium przyznane przez ministra właściwego do spraw zdrowia lub Dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji,

d i - oznacza wskaźnik dostępności dydaktycznej, obliczany według wzoru:

gdzie:

SSR i - oznacza liczbę studentów przypadających na nauczyciela akademickiego w i-tej uczelni medycznej, obliczaną według wzoru:

gdzie:

Ss i - oznacza liczbę studentów studiów stacjonarnych w i-tej uczelni medycznej, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji,

Sn i - oznacza liczbę studentów studiów niestacjonarnych w i-tej uczelni medycznej, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji,

Na i - oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych w i-tej uczelni medycznej (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku) w roku poprzedzającym rok przyznania subwencji,

M - oznacza maksymalną liczbę studentów przypadających na nauczyciela akademickiego w uczelniach medycznych,

L - oznacza minimalną liczbę studentów przypadających na nauczyciela akademickiego w uczelniach medycznych,

n - oznacza liczbę uczelni medycznych.

3. Składnik kadrowy i-tej uczelni medycznej oblicza się według wzoru:

gdzie:

Lna i - oznacza sumę kalkulacyjnych liczb nauczycieli akademickich w i-tej uczelni medycznej, obliczaną według wzoru:

gdzie:

Lprof i - oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora w roku poprzedzającym rok przyznania subwencji (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku) w i-tej uczelni medycznej,

Lpu i - oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora uczelni w roku poprzedzającym rok przyznania subwencji (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku) w i-tej uczelni medycznej,

La i - oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku adiunkta w roku poprzedzającym rok przyznania subwencji (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku) w i-tej uczelni medycznej,

Lpn i - oznacza przeciętną liczbę pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych w roku poprzedzającym rok przyznania subwencji (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku) w i-tej uczelni medycznej,

n - oznacza liczbę uczelni medycznych.

4. Składnik badawczy i-tej uczelni medycznej oblicza się według wzoru:

gdzie:

y - oznacza liczbę dyscyplin naukowych, w których i-ta uczelnia medyczna prowadzi działalność naukową i w których posiada kategorię naukową wyższą niż C,

kdn j - oznacza współczynnik kosztochłonności prowadzenia działalności naukowej w j-tej dyscyplinie naukowej, określony w przepisach wydanych na podstawie art. 367 ust. 2 ustawy,

N i,j - oznacza liczbę pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku) w i-tej uczelni medycznej, prowadzących działalność naukową w j-tych dyscyplinach naukowych (z uwzględnieniem czasu pracy związanej z prowadzeniem działalności naukowej w poszczególnych dyscyplinach), w których i-ta uczelnia posiada kategorię naukową wyższą niż C, którzy złożyli w i-tej uczelni oświadczenie, o którym mowa w art. 265 ust. 5 ustawy, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji,

K j - oznacza wartość przypisaną j-tej dyscyplinie naukowej, wynoszącą:

- 1,75 - dla dyscyplin naukowych, w których i-ta uczelnia medyczna posiada kategorię naukową A+,

- 1,25 - dla dyscyplin naukowych, w których i-ta uczelnia medyczna posiada kategorię naukową A,

- 1,00 - dla dyscyplin naukowych, w których i-ta uczelnia medyczna posiada kategorię naukową B+,

- 0,75 - dla dyscyplin naukowych, w których i-ta uczelnia medyczna posiada kategorię naukową B,



n - oznacza liczbę uczelni medycznych.

5. Składnik doktorancki i-tej uczelni medycznej oblicza się według wzoru:

gdzie:

y - oznacza liczbę szkół doktorskich prowadzonych przez i-tą uczelnię medyczną,

Ld i,d - oznacza liczbę doktorantów w d-tej szkole doktorskiej prowadzonej przez i-tą uczelnię medyczną, z wyłączeniem osób zatrudnionych w ramach stosunku pracy w i-tej uczelni medycznej w charakterze nauczyciela akademickiego i cudzoziemców, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji,

kdn d - oznacza średni współczynnik kosztochłonności prowadzenia działalności naukowej w j-tych dyscyplinach naukowych, w których jest prowadzone kształcenie w d-tej szkole doktorskiej prowadzonej przez i-tą uczelnię medyczną, zaokrąglony w dół do jednego miejsca po przecinku, obliczany według wzoru:

gdzie:

l - oznacza liczbę dyscyplin naukowych, w których jest prowadzone kształcenie w d-tej szkole doktorskiej,

k j - oznacza współczynnik kosztochłonności prowadzenia działalności naukowej w j-tej dyscyplinie naukowej, określony w przepisach wydanych na podstawie art. 367 ust. 2 ustawy,

d d - oznacza sumę dyscyplin naukowych, w których jest prowadzone kształcenie w d-tej szkole doktorskiej prowadzonej przez i-tą uczelnię medyczną,

n - oznacza liczbę uczelni medycznych.

6. Składnik projektowy i-tej uczelni medycznej oblicza się według wzoru:

gdzie:

Lkraj i - oznacza liczbę projektów w i-tej uczelni medycznej realizowanych samodzielnie lub w ramach konsorcjum, na które i-ta uczelnia otrzymała finansowanie lub dofinansowanie w roku poprzedzającym rok przyznania subwencji, w ramach zadań, o których mowa w art. 365 pkt 11 i 12 ustawy, oraz zadań finansowanych przez Agencję Badań Medycznych, z wyłączeniem projektów realizowanych w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych oraz projektów na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa,

Lzagr i - oznacza liczbę projektów realizowanych w ramach programów międzynarodowych przez i-tą uczelnię medyczną samodzielnie lub w ramach konsorcjum, na które i-ta uczelnia otrzymała finansowanie lub dofinansowanie w roku poprzedzającym rok przyznania subwencji, w ramach zadań, o których mowa w art. 365 pkt 11 i 12 ustawy, oraz zadań finansowanych przez Agencję Badań Medycznych, z wyłączeniem projektów realizowanych w ramach programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020) „HORYZONT 2020” oraz w ramach programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji (2021-2027) „HORYZONT EUROPA”,

Lh i - oznacza liczbę projektów realizowanych w ramach programów międzynarodowych przez i-tą uczelnię medyczną samodzielnie lub w ramach konsorcjum, jeżeli i-ta uczelnia była jego liderem, w roku poprzedzającym rok przyznania subwencji, w ramach programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020) „HORYZONT 2020” lub w ramach programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji (2021-2027) „HORYZONT EUROPA”,

Uh i - oznacza liczbę projektów realizowanych w ramach programów międzynarodowych przez i-tą uczelnię medyczną jako członka konsorcjum, niebędącego liderem tego konsorcjum, w roku poprzedzającym rok przyznania subwencji, w ramach programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020) „HORYZONT 2020” lub w ramach programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji (2021-2027) „HORYZONT EUROPA”,

n - oznacza liczbę uczelni medycznych.

7. Składnik kliniczny i-tej uczelni medycznej oblicza się według wzoru:

gdzie:

Lsl i - oznacza liczbę studentów studiów (z wyłączeniem cudzoziemców) na kierunku lekarskim, w i-tej uczelni medycznej, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji,

Lss i - oznacza liczbę studentów studiów (z wyłączeniem cudzoziemców) na kierunku lekarsko-dentystycznym, w i-tej uczelni medycznej, z wyłączeniem cudzoziemców, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji,

Lsp i - oznacza liczbę studentów studiów (z wyłączeniem cudzoziemców) na kierunku położnictwo na studiach I stopnia, w i-tej uczelni medycznej, z wyłączeniem cudzoziemców, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji,

Lspo i - oznacza liczbę studentów studiów (z wyłączeniem cudzoziemców) na kierunku pielęgniarstwo na studiach I stopnia, w i-tej uczelni medycznej, z wyłączeniem cudzoziemców, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji,

Lsf i - oznacza liczbę studentów studiów (z wyłączeniem cudzoziemców) na kierunku fizjoterapia, w i-tej uczelni medycznej, z wyłączeniem cudzoziemców, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji,

Lsr i - oznacza liczbę studentów studiów (z wyłączeniem cudzoziemców) na kierunku ratownictwo medyczne na studiach I stopnia, w i-tej uczelni medycznej, z wyłączeniem cudzoziemców, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji,

n - oznacza liczbę uczelni medycznych.

8. Składnik domów studenckich i-tej uczelni medycznej oblicza się według wzoru:

gdzie:

Ls1 i - oznacza liczbę studentów (z wyłączeniem cudzoziemców) i-tej uczelni zakwaterowanych w domach studenckich i-tej uczelni w pokoju jednoosobowym z łazienką oraz miejscem na przygotowanie posiłku posiadającym co najmniej lodówkę przynależnymi wyłącznie do tego pokoju, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji,

Ls2 i - oznacza liczbę studentów (z wyłączeniem cudzoziemców) i-tej uczelni zakwaterowanych w domach studenckich i-tej uczelni w pokoju dwuosobowym z łazienką oraz miejscem na przygotowanie posiłku posiadającym co najmniej lodówkę przynależnymi wyłącznie do tego pokoju, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji,

Lsp i - oznacza liczbę studentów (z wyłączeniem cudzoziemców) i-tej uczelni zakwaterowanych w domach studenckich i-tej uczelni, z wyłączeniem osób uwzględnionych w Ls1 i oraz Ls2 i , według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji,

n - oznacza liczbę uczelni medycznych.

9. Dla poszczególnych parametrów i składników we wzorach, o których mowa w niniejszym załączniku, określa się następujące wartości:

a) 0,50 – dla stałej przeniesienia C,

b) 0,35 - dla składnika studenckiego Ws,

c) 7,5 - dla parametru maksymalnej liczby studentów, przypadających na nauczyciela akademickiego M,

d) 5,0 - dla parametru minimalnej liczby studentów, przypadających na nauczyciela akademickiego L,

e) 0,20 - dla składnika kadrowego Wk,

f) 0,20 – dla składnika badawczego Wb,

g) 0,10 – dla składnika doktoranckiego Wd,

h) 0,05 – dla składnika projektowego Wp,

i) 0,05 – dla składnika klinicznego Wkl,

j) 0,05 – dla składnika domów studenckich Wa.