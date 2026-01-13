REKLAMA
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 8 stycznia 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej
Na podstawie art. 13ha ust. 6 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 889) zarządza się, co następuje:
Prezes Rady Ministrów: D. Tusk
Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 8 stycznia 2026 r. (Dz. U. poz. 33)
Załącznik nr 1
DROGI KRAJOWE LUB ICH ODCINKI KLASY A I S*), NA KTÓRYCH POBIERA SIĘ OPŁATĘ ELEKTRONICZNĄ
1) autostrada A1 na odcinku węzeł Toruń Południe - Gorzyczki (granica państwowa);
2) autostrada A2 na odcinkach:
a) Modła Królewska (skrzyżowanie z drogą gminną nr 482003P) - węzeł Konotopa,
b) węzeł Lubelska - węzeł Siedlce Południe;
3) autostrada A4 na odcinkach:
a) Zgorzelec (granica państwowa) - węzeł Murckowska,
b) węzeł Balice I - węzeł Korczowa;
4) autostrada A6 na odcinku Kołbaskowo (granica państwowa) - węzeł Szczecin Dąbie;
5) autostrada A8 na odcinku węzeł Wrocław Południe - węzeł Wrocław Psie Pole;
6) autostrada A18 na odcinku Olszyna (granica państwowa) - węzeł Krzyżowa;
7) droga ekspresowa S1 na odcinkach:
a) węzeł Pyrzowice - Tychy (skrzyżowanie z drogą krajową nr 86),
b) węzeł Bielsko-Biała Komorowice - Węgierska Górka (połączenie z drogą powiatową nr 1483S),
c) Milówka (połączenie z drogą powiatową nr 1439S) - Zwardoń (połączenie z drogą powiatową nr 1446S);
8) droga ekspresowa S2 na odcinku węzeł Konotopa - węzeł Lubelska;
9) droga ekspresowa S3 na odcinkach:
a) węzeł Świnoujście - węzeł Dargobądz,
b) węzeł Parłówko - węzeł Szczecin Dąbie,
c) węzeł Klucz - węzeł Lubawka;
10) droga ekspresowa S5 na odcinkach:
a) węzeł Ostróda Południe - węzeł Ostróda Zachód,
b) węzeł Nowe Marzy - Nagradowice (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2440P),
c) węzeł Poznań Zachód - węzeł Wrocław Północ;
11) droga ekspresowa S6 na odcinkach:
a) węzeł Goleniów Północ - węzeł Sianów Wschód,
b) węzeł Bożepole Wielkie - Rusocin (połączenie z autostradą A1);
12) droga ekspresowa S7 na odcinkach:
a) Gdynia (skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 468) - węzeł Gdynia Wielki Kack,
b) węzeł Chwaszczyno - węzeł Miszewo,
c) węzeł Gdańsk Południe - węzeł Płońsk Południe,
d) Zakroczym (połączenie z drogą krajową nr 7) - Czosnów (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2405W),
e) węzeł Warszawa Lotnisko - węzeł Raciborowice,
f) węzeł Kraków Nowa Huta - węzeł Kraków Bieżanów,
g) Myślenice (połączenie z drogą krajową nr 7) - węzeł Zabornia;
13) droga ekspresowa S8 na odcinkach:
a) Domasław (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1971D) - węzeł Wrocław Południe,
b) węzeł Wrocław Psie Pole - węzeł Łódź Południe,
c) węzeł Piotrków Trybunalski Zachód - węzeł Opacz,
d) węzeł Konotopa - Choroszcz (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2287B);
14) droga ekspresowa S10 na odcinkach:
a) granica m. Szczecin - węzeł Stargard Wschód,
b) węzeł Wałcz Zachód - węzeł Witankowo,
c) węzeł Bydgoszcz Błonie - węzeł Bydgoszcz Południe,
d) węzeł Toruń Zachód - węzeł Toruń Południe;
15) droga ekspresowa S11 na odcinkach:
a) węzeł Bielice - węzeł Bobolice,
b) Szczecinek (połączenie z drogą krajową nr 11) - Omulna (połączenie z drogą krajową nr 11),
c) węzeł Poznań Północ - węzeł Poznań Zachód,
d) węzeł Poznań Krzesiny - węzeł Kórnik Południe,
e) węzeł Mieszków - węzeł Jarocin,
f) węzeł Ostrów Wielkopolski Północ - Strugi (połączenie z drogą krajową nr 11),
g) Krążkowy (połączenie z drogą krajową nr 11) - węzeł Baranów;
16) droga ekspresowa S12 na odcinku Leokadiów (połączenie z drogą krajową nr 12) - węzeł Piaski Wschód;
17) droga ekspresowa S14 na odcinku węzeł Emilia - węzeł Róża;
18) droga ekspresowa S16 na odcinkach:
a) węzeł Olsztyn Południe - węzeł Olsztyn Wschód,
b) węzeł Sorkwity - węzeł Bagienice,
c) węzeł Ełk Północ - węzeł Ełk Wschód;
19) droga ekspresowa S17 na odcinkach:
a) węzeł Warszawa Wschód - węzeł Kurów Zachód,
b) węzeł Tomaszów Lubelski Północ - węzeł Tomasz Lubelski Południe;
20) droga ekspresowa S19 na odcinkach:
a) węzeł Lublin Sławinek - węzeł Rzeszów Wschód,
b) węzeł Rzeszów Zachód - węzeł Rzeszów Południe;
21) droga ekspresowa S22 na odcinku węzeł Elbląg Wschód - Grzechotki (połączenie z drogą krajową nr 22);
22) droga ekspresowa S51 na odcinku węzeł Olsztynek Zachód - węzeł Olsztyn Południe;
23) droga ekspresowa S52 na odcinkach:
a) Cieszyn (połączenie z drogą krajową nr 52) - węzeł Bielsko-Biała Komorowice,
b) węzeł Balice I - węzeł Modlniczka,
c) węzeł Modlnica - węzeł Batowice;
24) droga ekspresowa S61 na odcinkach:
a) Budzisko (granica państwowa) - węzeł Kolno,
b) węzeł Łomża Zachód - węzeł Ostrów Mazowiecka Północ;
25) droga ekspresowa S74 na odcinku węzeł Kielce Bocianek - Cedzyna (połączenie z drogą krajową nr 74);
26) droga ekspresowa S79 na odcinku węzeł Marynarska - węzeł Warszawa Lotnisko.
*) Zgodnie z § 11 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. poz. 1518 oraz z 2025 r. poz. 1352) przez klasę A rozumie się autostradę, a przez klasę S - drogę ekspresową.
Załącznik nr 2
DROGI KRAJOWE LUB ICH ODCINKI KLASY GP I G*), NA KTÓRYCH POBIERA SIĘ OPŁATĘ ELEKTRONICZNĄ
1) droga krajowa nr 7 na odcinkach:
a) węzeł Płońsk Południe - Zakroczym (połączenie z drogą ekspresową S7),
b) Czosnów (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2405W) - granica m. Warszawa,
c) granica m. Kraków - Myślenice (połączenie z drogą ekspresową S7);
2) droga krajowa nr 8 na odcinku węzeł Raczki - Augustów (skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 665);
3) droga krajowa nr 12 na odcinkach:
a) węzeł Tuszyn - węzeł Piotrków Trybunalski Północ,
b) granica m. Piotrków Trybunalski - Sulejów, ul. Konecka (skrzyżowanie z drogą krajową nr 74);
4) droga krajowa nr 24 na odcinku węzeł Skwierzyna Południe - Pniewy (skrzyżowanie z drogą krajową nr 92);
5) droga krajowa nr 44 na odcinku Mikołów, ul. Gliwicka (skrzyżowanie z drogą krajową nr 81) - Mikołów, ul. Beskidzka (skrzyżowanie z drogą krajową nr 81);
6) droga krajowa nr 50 na odcinkach:
a) Kuznocin (skrzyżowanie z drogą krajową nr 92) - Regut (skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 797),
b) Grębiszew (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2245W) - Łochów (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 4201W),
c) Jasiorówka (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 4202W) - węzeł Brok;
7) droga krajowa nr 60 na odcinku Dudki (skrzyżowanie z drogą krajową nr 92) - Kutno (skrzyżowanie z drogą krajową nr 92 i drogą wojewódzką nr 702);
8) droga krajowa nr 77 na odcinkach:
a) Jarosław, ul. Kruhel Pełkiński (skrzyżowanie z drogą krajową nr 94) - Tuczempy (skrzyżowanie z drogą gminną nr 011525R),
b) Radymno Skołoszów (skrzyżowanie z drogą krajową nr 94) - granica m. Przemyśl;
9) droga krajowa nr 79 na odcinku granica m. Jaworzno - węzeł Modlniczka;
10) droga krajowa nr 81 na odcinkach:
a) granica m. Katowice - Mikołów, ul. Beskidzka (skrzyżowanie z drogą krajową nr 44),
b) Mikołów, ul. Gliwicka (skrzyżowanie z drogą krajową nr 44) - granica m. Żory,
c) granica m. Żory - węzeł Skoczów;
11) droga krajowa nr 90 na odcinku Jeleń (skrzyżowanie z drogą krajową nr 91) - Baldram (skrzyżowanie z drogą krajową nr 55);
12) droga krajowa nr 91 na odcinkach:
a) Rusocin (skrzyżowanie z drogą krajową nr 6) - węzeł Nowe Marzy,
b) węzeł Świecie Zachód - Łysomice (skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 552),
c) Bardzinek (skrzyżowanie z drogą krajową nr 92) - Kajew (skrzyżowanie z drogą krajową nr 92),
d) granica m. Piotrków Trybunalski - granica m. Częstochowa,
e) granica m. Częstochowa - węzeł Podwarpie;
13) droga krajowa nr 92 na odcinkach:
a) Boczów (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1258F) - Poźrzadło (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1225F),
b) Bucze (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1238F) - Myszęcin (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1211F),
c) Wilenko (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1217F) - granica m. Poznań,
d) granica m. Poznań - Chociczka (skrzyżowanie z drogą gminną nr 411551P),
e) Września (skrzyżowanie z drogą krajową nr 15) - granica m. Konin,
f) granica m. Konin - Bardzinek (skrzyżowanie z drogą krajową nr 91),
g) Kajew (skrzyżowanie z drogą krajową nr 91) - Dudki (skrzyżowanie z drogą krajową nr 60),
h) Kutno (skrzyżowanie z drogą krajową nr 60 i drogą wojewódzką nr 702) - Kuznocin (skrzyżowanie z drogą krajową nr 50),
i) Sochaczew, ul. Żyrardowska (skrzyżowanie z drogą krajową nr 50) - granica m. Warszawa;
14) droga krajowa nr 94 na odcinkach:
a) granica m. Dąbrowa Górnicza - węzeł Modlniczka,
b) granica m. Rzeszów - Jarosław, ul. Kruhel Pełkiński (skrzyżowanie z drogą krajową nr 77).
*) Zgodnie z § 11 pkt 3 i 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowla-nych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. poz. 1518 oraz z 2025 r. poz. 1352) przez klasę GP rozumie się drogę główną ruchu przyspieszonego, a przez klasę G - drogę główną.
Załącznik nr 3
WYSOKOŚĆ STAWEK OPŁATY ELEKTRONICZNEJ DLA DRÓG KRAJOWYCH KLASY A I S*) LUB ICH ODCINKÓW, NA KTÓRYCH POBIERA SIĘ OPŁATĘ ELEKTRONICZNĄ
|
Kategoria pojazdu
|
Stawka opłaty elektronicznej za przejazd 1 km drogi krajowej (w zł)
|
Klasa EURO1)
|
max. EURO 2
|
EURO 3
|
EURO 4
|
min. EURO 5
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
Pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej2) powyżej 3,5 t i poniżej 12 t
|
0,80
|
0,70
|
0,58
|
0,41
|
Pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej2) co najmniej 12 t
|
1,07
|
0,93
|
0,75
|
0,56
|
Autobusy niezależnie od dopuszczalnej masy całkowitej
|
0,80
|
0,70
|
0,58
|
0,41
*) Zgodnie z § 11 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. poz. 1518 oraz z 2025 r. poz. 1352) przez klasę A rozumie się autostradę, a przez klasę S - drogę ekspresową.
1) Należy przez to rozumieć klasę pojazdu EURO w zależności od emisji spalin określoną w przepisach Unii Europejskiej dotyczących emisji spalin pojazdów.
2) Dopuszczalna masa całkowita łącznie z dopuszczalną masą całkowitą przyczepy (naczepy).
Załącznik nr 4
WYSOKOŚĆ STAWEK OPŁATY ELEKTRONICZNEJ DLA DRÓG KRAJOWYCH KLASY GP I G*) LUB ICH ODCINKÓW, NA KTÓRYCH POBIERA SIĘ OPŁATĘ ELEKTRONICZNĄ
|
Kategoria pojazdu
|
Stawka opłaty elektronicznej za przejazd 1 km drogi krajowej (w zł)
|
Klasa EURO1)
|
max. EURO 2
|
EURO 3
|
EURO 4
|
min. EURO 5
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
Pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej2) powyżej 3,5 t i poniżej 12 t
|
0,66
|
0,58
|
0,47
|
0,34
|
Pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej2) co najmniej 12 t
|
0,83
|
0,75
|
0,60
|
0,42
|
Autobusy niezależnie od dopuszczalnej masy całkowitej
|
0,66
|
0,58
|
0,47
|
0,34
*) Zgodnie z § 11 pkt 3 i 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowla-nych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. poz. 1518 oraz z 2025 r. poz. 1352) przez klasę GP rozumie się drogę główną ruchu przyspieszonego, a przez klasę G - drogę główną.
1) Należy przez to rozumieć klasę pojazdu EURO w zależności od emisji spalin określoną w przepisach Unii Europejskiej dotyczących emisji spalin pojazdów.
2) Dopuszczalna masa całkowita łącznie z dopuszczalną masą całkowitą przyczepy (naczepy).
- Data ogłoszenia: 2026-01-13
- Data wejścia w życie: 2026-02-01
- Data obowiązywania: 2026-02-01
Dziennik Ustaw
