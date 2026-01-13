REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 33

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 8 stycznia 2026 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 13ha ust. 6 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 889) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2539 oraz z 2024 r. poz. 1574) załączniki nr 1-4 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1-4 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2026 r.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Załącznik 1. [DROGI KRAJOWE LUB ICH ODCINKI KLASY A I S, NA KTÓRYCH POBIERA SIĘ OPŁATĘ ELEKTRONICZNĄ]

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 8 stycznia 2026 r. (Dz. U. poz. 33)

Załącznik nr 1

DROGI KRAJOWE LUB ICH ODCINKI KLASY A I S*), NA KTÓRYCH POBIERA SIĘ OPŁATĘ ELEKTRONICZNĄ

1) autostrada A1 na odcinku węzeł Toruń Południe - Gorzyczki (granica państwowa);

2) autostrada A2 na odcinkach:

a) Modła Królewska (skrzyżowanie z drogą gminną nr 482003P) - węzeł Konotopa,

b) węzeł Lubelska - węzeł Siedlce Południe;

3) autostrada A4 na odcinkach:

a) Zgorzelec (granica państwowa) - węzeł Murckowska,

b) węzeł Balice I - węzeł Korczowa;

4) autostrada A6 na odcinku Kołbaskowo (granica państwowa) - węzeł Szczecin Dąbie;

5) autostrada A8 na odcinku węzeł Wrocław Południe - węzeł Wrocław Psie Pole;

6) autostrada A18 na odcinku Olszyna (granica państwowa) - węzeł Krzyżowa;

7) droga ekspresowa S1 na odcinkach:

a) węzeł Pyrzowice - Tychy (skrzyżowanie z drogą krajową nr 86),

b) węzeł Bielsko-Biała Komorowice - Węgierska Górka (połączenie z drogą powiatową nr 1483S),

c) Milówka (połączenie z drogą powiatową nr 1439S) - Zwardoń (połączenie z drogą powiatową nr 1446S);

8) droga ekspresowa S2 na odcinku węzeł Konotopa - węzeł Lubelska;

9) droga ekspresowa S3 na odcinkach:

a) węzeł Świnoujście - węzeł Dargobądz,

b) węzeł Parłówko - węzeł Szczecin Dąbie,

c) węzeł Klucz - węzeł Lubawka;

10) droga ekspresowa S5 na odcinkach:

a) węzeł Ostróda Południe - węzeł Ostróda Zachód,

b) węzeł Nowe Marzy - Nagradowice (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2440P),

c) węzeł Poznań Zachód - węzeł Wrocław Północ;

11) droga ekspresowa S6 na odcinkach:

a) węzeł Goleniów Północ - węzeł Sianów Wschód,

b) węzeł Bożepole Wielkie - Rusocin (połączenie z autostradą A1);

12) droga ekspresowa S7 na odcinkach:

a) Gdynia (skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 468) - węzeł Gdynia Wielki Kack,

b) węzeł Chwaszczyno - węzeł Miszewo,

c) węzeł Gdańsk Południe - węzeł Płońsk Południe,

d) Zakroczym (połączenie z drogą krajową nr 7) - Czosnów (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2405W),

e) węzeł Warszawa Lotnisko - węzeł Raciborowice,

f) węzeł Kraków Nowa Huta - węzeł Kraków Bieżanów,

g) Myślenice (połączenie z drogą krajową nr 7) - węzeł Zabornia;

13) droga ekspresowa S8 na odcinkach:

a) Domasław (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1971D) - węzeł Wrocław Południe,

b) węzeł Wrocław Psie Pole - węzeł Łódź Południe,

c) węzeł Piotrków Trybunalski Zachód - węzeł Opacz,

d) węzeł Konotopa - Choroszcz (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2287B);

14) droga ekspresowa S10 na odcinkach:

a) granica m. Szczecin - węzeł Stargard Wschód,

b) węzeł Wałcz Zachód - węzeł Witankowo,

c) węzeł Bydgoszcz Błonie - węzeł Bydgoszcz Południe,

d) węzeł Toruń Zachód - węzeł Toruń Południe;

15) droga ekspresowa S11 na odcinkach:

a) węzeł Bielice - węzeł Bobolice,

b) Szczecinek (połączenie z drogą krajową nr 11) - Omulna (połączenie z drogą krajową nr 11),

c) węzeł Poznań Północ - węzeł Poznań Zachód,

d) węzeł Poznań Krzesiny - węzeł Kórnik Południe,

e) węzeł Mieszków - węzeł Jarocin,

f) węzeł Ostrów Wielkopolski Północ - Strugi (połączenie z drogą krajową nr 11),

g) Krążkowy (połączenie z drogą krajową nr 11) - węzeł Baranów;

16) droga ekspresowa S12 na odcinku Leokadiów (połączenie z drogą krajową nr 12) - węzeł Piaski Wschód;

17) droga ekspresowa S14 na odcinku węzeł Emilia - węzeł Róża;

18) droga ekspresowa S16 na odcinkach:

a) węzeł Olsztyn Południe - węzeł Olsztyn Wschód,

b) węzeł Sorkwity - węzeł Bagienice,

c) węzeł Ełk Północ - węzeł Ełk Wschód;

19) droga ekspresowa S17 na odcinkach:

a) węzeł Warszawa Wschód - węzeł Kurów Zachód,

b) węzeł Tomaszów Lubelski Północ - węzeł Tomasz Lubelski Południe;

20) droga ekspresowa S19 na odcinkach:

a) węzeł Lublin Sławinek - węzeł Rzeszów Wschód,

b) węzeł Rzeszów Zachód - węzeł Rzeszów Południe;

21) droga ekspresowa S22 na odcinku węzeł Elbląg Wschód - Grzechotki (połączenie z drogą krajową nr 22);

22) droga ekspresowa S51 na odcinku węzeł Olsztynek Zachód - węzeł Olsztyn Południe;

23) droga ekspresowa S52 na odcinkach:

a) Cieszyn (połączenie z drogą krajową nr 52) - węzeł Bielsko-Biała Komorowice,

b) węzeł Balice I - węzeł Modlniczka,

c) węzeł Modlnica - węzeł Batowice;

24) droga ekspresowa S61 na odcinkach:

a) Budzisko (granica państwowa) - węzeł Kolno,

b) węzeł Łomża Zachód - węzeł Ostrów Mazowiecka Północ;

25) droga ekspresowa S74 na odcinku węzeł Kielce Bocianek - Cedzyna (połączenie z drogą krajową nr 74);

26) droga ekspresowa S79 na odcinku węzeł Marynarska - węzeł Warszawa Lotnisko.

*) Zgodnie z § 11 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. poz. 1518 oraz z 2025 r. poz. 1352) przez klasę A rozumie się autostradę, a przez klasę S - drogę ekspresową.

Załącznik 2. [DROGI KRAJOWE LUB ICH ODCINKI KLASY GP I G, NA KTÓRYCH POBIERA SIĘ OPŁATĘ ELEKTRONICZNĄ]

Załącznik nr 2

DROGI KRAJOWE LUB ICH ODCINKI KLASY GP I G*), NA KTÓRYCH POBIERA SIĘ OPŁATĘ ELEKTRONICZNĄ

1) droga krajowa nr 7 na odcinkach:

a) węzeł Płońsk Południe - Zakroczym (połączenie z drogą ekspresową S7),

b) Czosnów (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2405W) - granica m. Warszawa,

c) granica m. Kraków - Myślenice (połączenie z drogą ekspresową S7);

2) droga krajowa nr 8 na odcinku węzeł Raczki - Augustów (skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 665);

3) droga krajowa nr 12 na odcinkach:

a) węzeł Tuszyn - węzeł Piotrków Trybunalski Północ,

b) granica m. Piotrków Trybunalski - Sulejów, ul. Konecka (skrzyżowanie z drogą krajową nr 74);

4) droga krajowa nr 24 na odcinku węzeł Skwierzyna Południe - Pniewy (skrzyżowanie z drogą krajową nr 92);

5) droga krajowa nr 44 na odcinku Mikołów, ul. Gliwicka (skrzyżowanie z drogą krajową nr 81) - Mikołów, ul. Beskidzka (skrzyżowanie z drogą krajową nr 81);

6) droga krajowa nr 50 na odcinkach:

a) Kuznocin (skrzyżowanie z drogą krajową nr 92) - Regut (skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 797),

b) Grębiszew (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2245W) - Łochów (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 4201W),

c) Jasiorówka (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 4202W) - węzeł Brok;

7) droga krajowa nr 60 na odcinku Dudki (skrzyżowanie z drogą krajową nr 92) - Kutno (skrzyżowanie z drogą krajową nr 92 i drogą wojewódzką nr 702);

8) droga krajowa nr 77 na odcinkach:

a) Jarosław, ul. Kruhel Pełkiński (skrzyżowanie z drogą krajową nr 94) - Tuczempy (skrzyżowanie z drogą gminną nr 011525R),

b) Radymno Skołoszów (skrzyżowanie z drogą krajową nr 94) - granica m. Przemyśl;

9) droga krajowa nr 79 na odcinku granica m. Jaworzno - węzeł Modlniczka;

10) droga krajowa nr 81 na odcinkach:

a) granica m. Katowice - Mikołów, ul. Beskidzka (skrzyżowanie z drogą krajową nr 44),

b) Mikołów, ul. Gliwicka (skrzyżowanie z drogą krajową nr 44) - granica m. Żory,

c) granica m. Żory - węzeł Skoczów;

11) droga krajowa nr 90 na odcinku Jeleń (skrzyżowanie z drogą krajową nr 91) - Baldram (skrzyżowanie z drogą krajową nr 55);

12) droga krajowa nr 91 na odcinkach:

a) Rusocin (skrzyżowanie z drogą krajową nr 6) - węzeł Nowe Marzy,

b) węzeł Świecie Zachód - Łysomice (skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 552),

c) Bardzinek (skrzyżowanie z drogą krajową nr 92) - Kajew (skrzyżowanie z drogą krajową nr 92),

d) granica m. Piotrków Trybunalski - granica m. Częstochowa,

e) granica m. Częstochowa - węzeł Podwarpie;

13) droga krajowa nr 92 na odcinkach:

a) Boczów (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1258F) - Poźrzadło (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1225F),

b) Bucze (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1238F) - Myszęcin (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1211F),

c) Wilenko (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1217F) - granica m. Poznań,

d) granica m. Poznań - Chociczka (skrzyżowanie z drogą gminną nr 411551P),

e) Września (skrzyżowanie z drogą krajową nr 15) - granica m. Konin,

f) granica m. Konin - Bardzinek (skrzyżowanie z drogą krajową nr 91),

g) Kajew (skrzyżowanie z drogą krajową nr 91) - Dudki (skrzyżowanie z drogą krajową nr 60),

h) Kutno (skrzyżowanie z drogą krajową nr 60 i drogą wojewódzką nr 702) - Kuznocin (skrzyżowanie z drogą krajową nr 50),

i) Sochaczew, ul. Żyrardowska (skrzyżowanie z drogą krajową nr 50) - granica m. Warszawa;

14) droga krajowa nr 94 na odcinkach:

a) granica m. Dąbrowa Górnicza - węzeł Modlniczka,

b) granica m. Rzeszów - Jarosław, ul. Kruhel Pełkiński (skrzyżowanie z drogą krajową nr 77).

*) Zgodnie z § 11 pkt 3 i 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowla-nych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. poz. 1518 oraz z 2025 r. poz. 1352) przez klasę GP rozumie się drogę główną ruchu przyspieszonego, a przez klasę G - drogę główną.

Załącznik 3. [WYSOKOŚĆ STAWEK OPŁATY ELEKTRONICZNEJ DLA DRÓG KRAJOWYCH KLASY A I S LUB ICH ODCINKÓW, NA KTÓRYCH POBIERA SIĘ OPŁATĘ ELEKTRONICZNĄ]

Załącznik nr 3

WYSOKOŚĆ STAWEK OPŁATY ELEKTRONICZNEJ DLA DRÓG KRAJOWYCH KLASY A I S*) LUB ICH ODCINKÓW, NA KTÓRYCH POBIERA SIĘ OPŁATĘ ELEKTRONICZNĄ

Kategoria pojazdu

Stawka opłaty elektronicznej za przejazd 1 km drogi krajowej (w zł)

Klasa EURO1)

max. EURO 2

EURO 3

EURO 4

min. EURO 5

1

2

3

4

5

Pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej2) powyżej 3,5 t i poniżej 12 t

0,80

0,70

0,58

0,41

Pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej2) co najmniej 12 t

1,07

0,93

0,75

0,56

Autobusy niezależnie od dopuszczalnej masy całkowitej

0,80

0,70

0,58

0,41

*) Zgodnie z § 11 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. poz. 1518 oraz z 2025 r. poz. 1352) przez klasę A rozumie się autostradę, a przez klasę S - drogę ekspresową.

1) Należy przez to rozumieć klasę pojazdu EURO w zależności od emisji spalin określoną w przepisach Unii Europejskiej dotyczących emisji spalin pojazdów.

2) Dopuszczalna masa całkowita łącznie z dopuszczalną masą całkowitą przyczepy (naczepy).

Załącznik 4. [WYSOKOŚĆ STAWEK OPŁATY ELEKTRONICZNEJ DLA DRÓG KRAJOWYCH KLASY GP I G LUB ICH ODCINKÓW, NA KTÓRYCH POBIERA SIĘ OPŁATĘ ELEKTRONICZNĄ]

Załącznik nr 4

WYSOKOŚĆ STAWEK OPŁATY ELEKTRONICZNEJ DLA DRÓG KRAJOWYCH KLASY GP I G*) LUB ICH ODCINKÓW, NA KTÓRYCH POBIERA SIĘ OPŁATĘ ELEKTRONICZNĄ

Kategoria pojazdu

Stawka opłaty elektronicznej za przejazd 1 km drogi krajowej (w zł)

Klasa EURO1)

max. EURO 2

EURO 3

EURO 4

min. EURO 5

1

2

3

4

5

Pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej2) powyżej 3,5 t i poniżej 12 t

0,66

0,58

0,47

0,34

Pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej2) co najmniej 12 t

0,83

0,75

0,60

0,42

Autobusy niezależnie od dopuszczalnej masy całkowitej

0,66

0,58

0,47

0,34

*) Zgodnie z § 11 pkt 3 i 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowla-nych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. poz. 1518 oraz z 2025 r. poz. 1352) przez klasę GP rozumie się drogę główną ruchu przyspieszonego, a przez klasę G - drogę główną.

1) Należy przez to rozumieć klasę pojazdu EURO w zależności od emisji spalin określoną w przepisach Unii Europejskiej dotyczących emisji spalin pojazdów.

2) Dopuszczalna masa całkowita łącznie z dopuszczalną masą całkowitą przyczepy (naczepy).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-01-13
  • Data wejścia w życie: 2026-02-01
  • Data obowiązywania: 2026-02-01
